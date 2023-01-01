Вывод данных на экран в JsFiddle без document.write()

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Быстрый ответ

Вывести значение переменной в JsFiddle можно вот так:

JS Скопировать код var myVar = 'Здравствуй, JSFiddle!'; console.log(myVar); // Вывод в консоль document.body.textContent = myVar; // Вывод на веб-страницу

Использовать console.log() для вывода значения переменной в консоль.

для вывода значения переменной в консоль. Чтобы отобразить переменную на веб-странице, используйте document.body.textContent .

Если вам нужны более полные функции для отладки и работы с консолью в JSFiddle, примените Firebug Lite:

Добавляется как внешний ресурс: https://getfirebug.com/firebug-lite-debug.js

Это расширение предоставляет возможности для работы с консолью, аналогичные инструментам разработки браузера, прямо в редакторе JSFiddle.

Продвинутые техники вывода значения переменной

Создание HTML-консоли

Как создать поле вывода, которое имитирует консоль, в вашем 'fiddle':

JS Скопировать код function printToScreen() { var pre = document.createElement('pre'); pre.setAttribute('id', 'myOutput'); // Настройка поля для вывода document.body.appendChild(pre); return function(output) { document.getElementById('myOutput').innerHTML += output + '

'; // И данные выводятся! }; } var display = printToScreen(); display('Секрет жизни — это ' + 42);

Вывод данных через jQuery

Если вы больше склоняетесь к jQuery:

JS Скопировать код var secretMessage = 'Привет миру от jQuery!'; $('<p>').text(secretMessage).appendTo('body'); // jQuery в действии!

Таким образом, вывод данных происходит изящно и безопасно, обходя document.write() .

Подводные камни и устранение проблем

Учтите следующее:

Риск использования Document.write : Этот метод может удалить весь ваш HTML.

: Этот метод может удалить весь ваш HTML. Проблема невидимого вывода : Если вывод данных не отображается, возможно, стоит проверить стили.

: Если вывод данных не отображается, возможно, стоит проверить стили. Перегруз консоли сообщениями: Слишком много логов может затенить суть происходящего в коде.

Визуализация

Представьте, что вывод переменной в JsFiddle подобен заказу фаст-фуда (🍔):

Markdown Скопировать код Заказ: `let order = 'Чизбургер!';`

Когда мы передаём заказ, он появляется на консоли:

JS Скопировать код console.log(order);

И в консоли (🖥️) отображается:

Markdown Скопировать код 🍔➡️🌅➡️🖥️: "Чизбургер!"

Заказ выполнен! Теперь ваша переменная доступна и готова к использованию.

Обработка нескольких заказов

Если вам нужно вывести несколько переменных или массив, вот так это можно сделать:

JS Скопировать код var burgerOrders = ['Чизбургер', 'Гамбургер', 'Вегетарианский бургер']; burgerOrders.forEach(order => console.log(order)); // Все заказы приняты!

Работа с консолью браузера

Консоль браузера — это ваш незаменимый инструмент. В Chrome для её вызова используйте комбинацию ключей CTRL + SHIFT + J .

Полезные материалы