Вставка переменных в строки JavaScript и Node.js: синтаксис

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Быстрый ответ для занятых разработчиков

Для этого удобно использовать шаблонные строки с обратными апострофами ``` и интерполяцией внутри ${...}:

JS Скопировать код let name = "Боб"; let greeting = `Привет, ${name}!`; // В результате получаем "Привет, Боб!"

Появившись в ES6, шаблонные строки стали неотъемлемым инструментом языка для работы со строками, значительно облегчив поддержку кода.

Поднимаем планку: Использование выражений в шаблонах

Хотите разнообразить подстановку переменных? Используйте выражения в шаблонах, чтобы придать коду изюминку:

JS Скопировать код let apples = 5; let bananas = 10; let fruitSalad = `У вас есть ${apples + bananas} фруктов!`; // Получаем количество фруктов, и, вуаля, вот и вкусный салат!

Неудобно работать с

для многострочного текста? Шаблонные строки придут на помощь:

JS Скопировать код let item = "пицца"; let order = `Детали заказа: - Товар: ${item} - Количество: 3 Приятного аппетита!`; // Так, заказываем тройную пиццу! 🍕

В экосистеме Node.js метод util.format поможет вам форматировать строки без необходимости запоминания порядка переменных:

JS Скопировать код const util = require('util'); let noun = "Мир"; let salutation = `Привет %s!`; console.log(util.format(salutation, noun)); // "Привет, Мир!"

Осторожно! Где шаблонные строки могут подвести

Шаблонные строки имеют свои ограничения:

Безопасность : Остерегайтесь данных, введенных пользователем — их следует очищать, будто от вирусов.

: Остерегайтесь данных, введенных пользователем — их следует очищать, будто от вирусов. Совместимость : ES6 не поддерживается всеми браузерами, поэтому иногда приходится прибегать к транспиляции с помощью Babel или к классическому объединению строк.

: ES6 не поддерживается всеми браузерами, поэтому иногда приходится прибегать к транспиляции с помощью или к классическому объединению строк. Производительность: В исключительно производительно-критичных сценариях конкатенация может оказаться более быстрой, хотя разница обычно незначительна.

Сочетаем лучшее из двух миров: Шаблоны + заполнители

Чтобы расширить функционал шаблонных строк, комбинируйте их с функциями и тернарным оператором:

JS Скопировать код function exclaim(word) { return word.toUpperCase() + '!'; } let userInput = { input: 'огонь', isDanger: true }; let alert = `Внимание: ${exclaim(userInput.input)} Уровень опасности${userInput.isDanger ? ': ВЫСОКИЙ' : ': низкий'}.`;

Для более сложных случаев подойдут сторонние библиотеки, такие как Lodash или sprintf-js:

JS Скопировать код import sprintf from 'sprintf-js'; let object = "Мир"; let alert = sprintf(`Привет, %s!`, object); // Классический прием с sprintf.

Лучше перестраховаться: Возможные трудности

Экранирование : символы '`' и '$' могут вести себя неожиданно, не забудьте их экранировать.

: символы '`' и '$' могут вести себя неожиданно, не забудьте их экранировать. Метки шаблонов : Это эффективный, но сложный прием, предназначенный для продвинутых пользователей.

: Это эффективный, но сложный прием, предназначенный для продвинутых пользователей. Пробелы: Шаблонная строка сохранит все пробелы и переносы строк.

Визуализация

Для наглядности представьте переменные в JavaScript как игральные карты, которые выкладываются в партии:

Markdown Скопировать код Карты: ♠️(Туз), ♥️(Черви), ♦️(Бубны), [переменная: ♣️(Трефы)]

С помощью шаблонной строки вы можете подставить переменную следующим образом:

JS Скопировать код const clubs = '♣️'; let hand = `Держим ♠️, ♥️, ♦️ и ${clubs}.`;

Теперь у нас на руках следующее:

Markdown Скопировать код "Держим ♠️, ♥️, ♦️ и ♣️."

Игра началась! 🎲

Полезные материалы

Завершение

Умение внедрять переменные в строки приближает вас к мастерству в программировании. Если этот ответ оказался вам полезен, оцените его. Успехов вам в кодинге. И пусть код будет с вами!👩‍💻