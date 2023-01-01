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Возвращение пустого Observable в RxJS: решение ошибки
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Возвращение пустого Observable в RxJS: решение ошибки

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Быстрый ответ

Чтобы создать Observable, который мгновенно завершится, не выдав ни одного значения, вы можете воспользоваться константой EMPTY из библиотеки RxJS:

JS
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import { EMPTY } from 'rxjs';

// Завершается сразу, не выпуская ни одного значения
const resourceName$ = EMPTY;

Используйте resourceName$, если вам нужен Observable, который должен уведомить о завершении, не выдавая значений.

Пошаговый план для смены профессии

Практическое применение пустых Observables

Пустой Observable — это отличный выбор, когда необходимо уведомить о завершении операции, но не генерировать никаких данных. Это, как пустой лист, который выдаётся при каждом вызове.

Применение пустых Observables

  • Отрицательный сценарий: Используйте EMPTY, чтобы избежать выполнения нежелательных функций.
  • Временное решение: Если на данный момент у вас нет реализованного потока данных.
  • Тестирование: Для создания условия, в котором необходимо проверить поведение системы при быстром завершении Observable.

Управление асинхронными операциями

В асинхронных операциях важно уметь управлять сценариями, где контент может как отображаться, так и не появляться:

JS
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function errandsToRun(condition) {
  if (condition) {
    // Загрузка данных
    return offToMarketWeGo();
  } else {
    // Возвращаем пустой Observable
    return silentButDeadly$;
  }
}

Такой подход гарантирует, что подписчик функции errandsToRun всегда получит Observable и будет готов обработать его завершение.

Использование Observable с немедленным завершением

Еще один вариант — использование of({}). Этот метод возвращает немного больше, чем наш знакомый EMPTY — пустой объект вместе с завершением:

JS
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import { of } from 'rxjs';

// Возвращает пустой объект
const silentButDeadly$ = of({});

Выбор между EMPTY и of({})

Выбор между silentButDeadly$ и dressedToImpress$ зависит от того, нужно ли вашему получателю получать уведомление о завершении вместе с какими-либо данными:

  • EMPTY подойдет в случаях, когда не нужно передавать дополнительные данные.
  • of({}) подойдёт, если необходимо отсылать уведомление о завершении вместе с некоторыми данными, даже если это пустой объект.

Визуализация

Представьте, что пустой Observable это как поезд (🚂), который не задерживается и готов отправиться:

JS
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const emptyObservable = Rx.Observable.empty();

Этот поезд движется только вперед и не ожидает пассажиров:

Markdown
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🚉 – 🚂→ (ожидание данных)
🚉 – (поезд ушел, никого не поджидав)

emptyObservable — это экспресс, который завершает маршрут, не делая ни одной остановки.

Использование TypeScript и generics

Используйте преимущества TypeScript, применяя generics для строгой типизации, даже у пустых Observables:

typescript
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import { EMPTY } from 'rxjs';

// Высоконагруженный, типизированный пустой Observable
const burly$: Observable<string> = EMPTY;

Задавая тип, вы гарантируете, что ваши Observables будут строго типизированы и согласованы.

Поддержание актуальности кода с RxJS6

В версии RxJS6 предусмотрены обновленные методы для создания Observables. Избегайте устаревшего модуля rxjs/observable, теперь рекомендуется выполнять импорт напрямую из rxjs.

Преимущество: Поддержание актуальности RxJS

Следите чтобы ваш код был актуальным. Регулярно ознакомляйтесь с официальной документацией и обновлениями RxJS — это поможет вам всегда быть в курсе последних изменений.

Полезные материалы

  1. RxJS — официальная документация RxJS API по функции empty().
  2. RxJS — руководство по созданию Observables с использованием RxJS.
  3. RxJS — документация по функции of(), которая позволяет создать Observable из предопределенных значений.
  4. Обсуждение на StackOverflow — подробное обсуждение возвращения пустого Observable с яркими примерами использования.
  5. Учим RxJS: EMPTY — вводное руководство по использованию оператора EMPTY.
  6. Angular University — курс по изучению RxJS и Observables для разработчиков Angular.
  7. Pragmatic Bookshelf — обучающая литература, где можно многое узнать о реактивном программировании с RxJS 5.
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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