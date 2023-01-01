Возвращение пустого Observable в RxJS: решение ошибки#Разное
Быстрый ответ
Чтобы создать Observable, который мгновенно завершится, не выдав ни одного значения, вы можете воспользоваться константой
EMPTY из библиотеки RxJS:
import { EMPTY } from 'rxjs';
// Завершается сразу, не выпуская ни одного значения
const resourceName$ = EMPTY;
Используйте
resourceName$, если вам нужен Observable, который должен уведомить о завершении, не выдавая значений.
Практическое применение пустых Observables
Пустой Observable — это отличный выбор, когда необходимо уведомить о завершении операции, но не генерировать никаких данных. Это, как пустой лист, который выдаётся при каждом вызове.
Применение пустых Observables
- Отрицательный сценарий: Используйте
EMPTY, чтобы избежать выполнения нежелательных функций.
- Временное решение: Если на данный момент у вас нет реализованного потока данных.
- Тестирование: Для создания условия, в котором необходимо проверить поведение системы при быстром завершении Observable.
Управление асинхронными операциями
В асинхронных операциях важно уметь управлять сценариями, где контент может как отображаться, так и не появляться:
function errandsToRun(condition) {
if (condition) {
// Загрузка данных
return offToMarketWeGo();
} else {
// Возвращаем пустой Observable
return silentButDeadly$;
}
}
Такой подход гарантирует, что подписчик функции
errandsToRun всегда получит Observable и будет готов обработать его завершение.
Использование Observable с немедленным завершением
Еще один вариант — использование
of({}). Этот метод возвращает немного больше, чем наш знакомый
EMPTY — пустой объект вместе с завершением:
import { of } from 'rxjs';
// Возвращает пустой объект
const silentButDeadly$ = of({});
Выбор между
EMPTY и
of({})
Выбор между
silentButDeadly$ и
dressedToImpress$ зависит от того, нужно ли вашему получателю получать уведомление о завершении вместе с какими-либо данными:
EMPTYподойдет в случаях, когда не нужно передавать дополнительные данные.
of({})подойдёт, если необходимо отсылать уведомление о завершении вместе с некоторыми данными, даже если это пустой объект.
Визуализация
Представьте, что пустой Observable это как поезд (🚂), который не задерживается и готов отправиться:
const emptyObservable = Rx.Observable.empty();
Этот поезд движется только вперед и не ожидает пассажиров:
🚉 – 🚂→ (ожидание данных)
🚉 – (поезд ушел, никого не поджидав)
emptyObservable — это экспресс, который завершает маршрут, не делая ни одной остановки.
Использование TypeScript и generics
Используйте преимущества TypeScript, применяя generics для строгой типизации, даже у пустых Observables:
import { EMPTY } from 'rxjs';
// Высоконагруженный, типизированный пустой Observable
const burly$: Observable<string> = EMPTY;
Задавая тип, вы гарантируете, что ваши Observables будут строго типизированы и согласованы.
Поддержание актуальности кода с RxJS6
В версии RxJS6 предусмотрены обновленные методы для создания Observables. Избегайте устаревшего модуля
rxjs/observable, теперь рекомендуется выполнять импорт напрямую из
rxjs.
Преимущество: Поддержание актуальности RxJS
Следите чтобы ваш код был актуальным. Регулярно ознакомляйтесь с официальной документацией и обновлениями RxJS — это поможет вам всегда быть в курсе последних изменений.
Полезные материалы
- RxJS — официальная документация RxJS API по функции
empty().
- RxJS — руководство по созданию Observables с использованием RxJS.
- RxJS — документация по функции
of(), которая позволяет создать Observable из предопределенных значений.
- Обсуждение на StackOverflow — подробное обсуждение возвращения пустого Observable с яркими примерами использования.
- Учим RxJS: EMPTY — вводное руководство по использованию оператора EMPTY.
- Angular University — курс по изучению RxJS и Observables для разработчиков Angular.
- Pragmatic Bookshelf — обучающая литература, где можно многое узнать о реактивном программировании с RxJS 5.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы