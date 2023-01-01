Возвращение пустого Observable в RxJS: решение ошибки

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Быстрый ответ

Чтобы создать Observable, который мгновенно завершится, не выдав ни одного значения, вы можете воспользоваться константой EMPTY из библиотеки RxJS:

JS Скопировать код import { EMPTY } from 'rxjs'; // Завершается сразу, не выпуская ни одного значения const resourceName$ = EMPTY;

Используйте resourceName$ , если вам нужен Observable, который должен уведомить о завершении, не выдавая значений.

Практическое применение пустых Observables

Пустой Observable — это отличный выбор, когда необходимо уведомить о завершении операции, но не генерировать никаких данных. Это, как пустой лист, который выдаётся при каждом вызове.

Применение пустых Observables

Отрицательный сценарий : Используйте EMPTY , чтобы избежать выполнения нежелательных функций.

: Используйте , чтобы избежать выполнения нежелательных функций. Временное решение : Если на данный момент у вас нет реализованного потока данных.

: Если на данный момент у вас нет реализованного потока данных. Тестирование: Для создания условия, в котором необходимо проверить поведение системы при быстром завершении Observable.

Управление асинхронными операциями

В асинхронных операциях важно уметь управлять сценариями, где контент может как отображаться, так и не появляться:

JS Скопировать код function errandsToRun(condition) { if (condition) { // Загрузка данных return offToMarketWeGo(); } else { // Возвращаем пустой Observable return silentButDeadly$; } }

Такой подход гарантирует, что подписчик функции errandsToRun всегда получит Observable и будет готов обработать его завершение.

Использование Observable с немедленным завершением

Еще один вариант — использование of({}) . Этот метод возвращает немного больше, чем наш знакомый EMPTY — пустой объект вместе с завершением:

JS Скопировать код import { of } from 'rxjs'; // Возвращает пустой объект const silentButDeadly$ = of({});

Выбор между EMPTY и of({})

Выбор между silentButDeadly$ и dressedToImpress$ зависит от того, нужно ли вашему получателю получать уведомление о завершении вместе с какими-либо данными:

EMPTY подойдет в случаях, когда не нужно передавать дополнительные данные.

подойдет в случаях, когда не нужно передавать дополнительные данные. of({}) подойдёт, если необходимо отсылать уведомление о завершении вместе с некоторыми данными, даже если это пустой объект.

Визуализация

Представьте, что пустой Observable это как поезд (🚂), который не задерживается и готов отправиться:

JS Скопировать код const emptyObservable = Rx.Observable.empty();

Этот поезд движется только вперед и не ожидает пассажиров:

Markdown Скопировать код 🚉 – 🚂→ (ожидание данных) 🚉 – (поезд ушел, никого не поджидав)

emptyObservable — это экспресс, который завершает маршрут, не делая ни одной остановки.

Использование TypeScript и generics

Используйте преимущества TypeScript, применяя generics для строгой типизации, даже у пустых Observables:

typescript Скопировать код import { EMPTY } from 'rxjs'; // Высоконагруженный, типизированный пустой Observable const burly$: Observable<string> = EMPTY;

Задавая тип, вы гарантируете, что ваши Observables будут строго типизированы и согласованы.

Поддержание актуальности кода с RxJS6

В версии RxJS6 предусмотрены обновленные методы для создания Observables. Избегайте устаревшего модуля rxjs/observable , теперь рекомендуется выполнять импорт напрямую из rxjs .

Преимущество: Поддержание актуальности RxJS

Следите чтобы ваш код был актуальным. Регулярно ознакомляйтесь с официальной документацией и обновлениями RxJS — это поможет вам всегда быть в курсе последних изменений.

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