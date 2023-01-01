Usenet: полное руководство по использованию и топ провайдеров

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Для кого эта статья:

Пользователи, заинтересованные в альтернативных источниках информации и контента в интернете.

Технические специалисты и разработчики, ищущие эффективные способы обмена данными и архивированием материалов.

Люди,关注ующиеся вопросами безопасности и анонимности в интернете, особенно в контексте использования Usenet.

Когда большинство людей думают о доступе к информации в интернете, они представляют привычные поисковики и веб-сайты. Однако параллельно существует другая, более глубокая сеть — Usenet, которая появилась задолго до современного интернета и продолжает функционировать для тех, кто ценит свободный обмен данными. Пока массы пользуются стандартными решениями, искушенные цифровые исследователи находят в Usenet золотую жилу информации и контента. Готовы отправиться в путешествие по этой малоизвестной, но мощной территории цифрового мира? 🌐

Что такое Usenet и как он работает: основы технологии

Usenet (User's Network) представляет собой распределенную систему обсуждений, созданную в 1979 году — задолго до появления World Wide Web. По сути, это глобальная сеть серверов, обменивающихся сообщениями в иерархических группах новостей (newsgroups). В отличие от централизованных платформ, Usenet не имеет единого владельца, а функционирует как децентрализованная сеть, где серверы синхронизируют информацию между собой.

Технологически Usenet базируется на протоколе NNTP (Network News Transfer Protocol), который обеспечивает транспортировку и хранение сообщений. Любое сообщение, опубликованное в определенной группе новостей, автоматически распространяется по всем подключенным серверам, создавая глобальную систему распределения информации.

Характеристика Usenet World Wide Web Год создания 1979 1991 Структура Распределенная Клиент-серверная Протокол NNTP HTTP Организация Иерархические группы Сайты и страницы Хранение данных Временное (период хранения) Постоянное (до удаления)

Иерархия групп новостей строится по принципу древовидной структуры. Основные категории включают:

comp.* — обсуждение компьютерных технологий

— обсуждение компьютерных технологий sci.* — научные дискуссии

— научные дискуссии rec.* — развлечения и хобби

— развлечения и хобби news.* — новости и обсуждения Usenet

— новости и обсуждения Usenet alt.* — альтернативные группы с менее строгими правилами

— альтернативные группы с менее строгими правилами binary.* — группы для обмена файлами

В последние годы Usenet превратился из преимущественно текстовой платформы в мощный инструмент обмена бинарными файлами. Современные пользователи Usenet чаще всего интересуются именно binary-группами, где можно найти всё: от программного обеспечения до мультимедийных файлов.

Главное преимущество Usenet — высокая скорость передачи данных. Благодаря прямому подключению к серверам провайдеров и отсутствию ограничений, накладываемых веб-интерфейсами, скорость загрузки часто превышает показатели торрент-сетей.

Алексей Никитин, специалист по сетевым технологиям Мой первый опыт работы с Usenet состоялся в 1996 году, когда для большинства интернет был совершенно новым явлением. Помню, как зачитывался техническими дискуссиями в группе comp.os.linux, находя там решения проблем, которых не было в официальной документации. Именно тогда я понял ключевое отличие Usenet — информация там создается и курируется реальными экспертами, а не маркетологами. Сейчас я возвращаюсь к Usenet, когда нужно найти специфический контент или архивные материалы. Недавно искал редкую версию программного обеспечения для старого оборудования — в веб-интерфейсе ее не было, торренты давно умерли, а в binary-группах Usenet файл сохранился в первозданном виде, без вирусов и модификаций. Вот почему для технического специалиста доступ к Usenet — это как запасной ключ от сейфа с данными.

Настройка и подключение к Usenet: пошаговая инструкция

Для доступа к сети Usenet требуется несколько компонентов: подписка у Usenet-провайдера, специальный клиент для чтения новостей (newsreader) и базовое понимание принципов работы системы. Давайте разберем процесс настройки пошагово:

Выбор провайдера Usenet — первый и самый важный шаг. Провайдеры отличаются периодом хранения сообщений (retention), скоростью, количеством одновременных подключений и ценой. Рекомендую обратить внимание на Eweka, Newshosting, Usenetserver или Newsgroup Ninja. Оформление подписки — после выбора провайдера необходимо зарегистрироваться и оплатить тариф (обычно от 5 до 15 долларов в месяц). После оплаты вы получите данные для доступа к серверам. Выбор и установка Usenet-клиента — для работы с текстовыми группами достаточно простого клиента, для бинарных файлов лучше использовать специализированные программы, поддерживающие NZB-формат (SABnzbd, NZBGet или Newsbin). Настройка клиента — вводим данные серверов, полученные от провайдера: адрес сервера (обычно news.provider.com), порт (119 для незашифрованного или 563 для SSL-соединения), имя пользователя и пароль. Подключение и скачивание списка групп — после настройки подключения необходимо скачать список доступных групп новостей. Это может занять некоторое время, так как групп насчитываются десятки тысяч. Подписка на группы новостей — выберите интересующие вас группы. Для бинарного контента рекомендую группы из иерархий alt.binaries. или binary..

Для тех, кто предпочитает работать с бинарными файлами, процесс обычно отличается от текстового доступа. Современный подход включает использование индексаторов — специальных сервисов, которые каталогизируют содержимое бинарных групп и предоставляют удобный поиск.

При первом подключении могут возникнуть трудности с SSL-сертификатами или ошибками аутентификации. В таком случае проверьте корректность введенных данных и убедитесь, что ваш клиент поддерживает требуемые методы шифрования. Большинство современных провайдеров требуют подключения через SSL для обеспечения базовой безопасности.

Usenet-клиенты и NZB-файлы: программы для использования

Для эффективной работы с Usenet необходимы специализированные программы-клиенты. В зависимости от ваших потребностей, можно выбрать либо универсальное решение, либо специализированный клиент для работы с бинарными файлами. Рассмотрим наиболее популярные варианты. 📱

Ключевой элемент современной работы с Usenet — это NZB-файлы. NZB — это XML-формат, который содержит метаданные о сообщениях в Usenet, включая информацию о местонахождении частей бинарного файла. Они выполняют ту же роль, что торрент-файлы в P2P-сетях, но работают исключительно с Usenet.

Клиент Операционная система Поддержка NZB Автоматизация Сложность SABnzbd Windows, macOS, Linux Да Высокая Средняя NZBGet Windows, macOS, Linux, FreeBSD Да Высокая Высокая Newsbin Windows Да Средняя Низкая Nzbdrone/Sonarr Windows, macOS, Linux Да* Очень высокая Средняя Thunderbird Windows, macOS, Linux Нет Низкая Низкая

Нуждается в дополнительном загрузчике вроде SABnzbd

Для работы с бинарными файлами рекомендую использовать следующую связку программ:

SABnzbd — открытый многоплатформенный загрузчик NZB с веб-интерфейсом. Позволяет автоматически скачивать, распаковывать и организовывать файлы. Работает по принципу «положил и забыл».

— открытый многоплатформенный загрузчик NZB с веб-интерфейсом. Позволяет автоматически скачивать, распаковывать и организовывать файлы. Работает по принципу «положил и забыл». NZBHydra2 — метапоисковик, который объединяет результаты нескольких индексаторов в единый интерфейс, повышая эффективность поиска контента.

— метапоисковик, который объединяет результаты нескольких индексаторов в единый интерфейс, повышая эффективность поиска контента. Sonarr/Radarr/Lidarr — специализированные программы для автоматизации поиска и загрузки сериалов, фильмов и музыки соответственно. Интегрируются с SABnzbd и могут автоматически находить и загружать новые выпуски.

Процесс использования типичного NZB-клиента включает несколько этапов:

Найдите интересующий контент на индексаторе и скачайте NZB-файл. Импортируйте NZB в клиент (или настройте автоматическое отслеживание папки с NZB-файлами). Клиент подключится к серверу Usenet, скачает все части файла и автоматически соберет их. После завершения загрузки клиент может выполнить дополнительные действия: проверку на вирусы, распаковку архивов, перемещение в определенную папку.

Для тех, кто хочет максимальной автоматизации, существуют специальные системы организации медиа-серверов (например, Plex или Emby) с полной интеграцией процессов поиска и загрузки контента. Такая система может автоматически отслеживать выход новых серий любимого сериала, скачивать их и добавлять в вашу медиатеку.

Михаил Соколов, системный администратор Я долго искал решение для надежного и быстрого доступа к большим архивам технической документации. Перепробовал разные варианты: торренты, облачные хранилища, FTP-серверы — но каждый из них имел существенные недостатки. Либо скорость была неприемлемой, либо файлы периодически исчезали из-за проблем с авторскими правами. Решил попробовать Usenet и был поражен. Настроил SABnzbd на своем домашнем сервере, подключил его к Newshosting и создал систему автоматической загрузки технических документов через NZBHydra2. Теперь процесс полностью автоматизирован — я просто добавляю ключевые слова в список отслеживания, и система сама находит и скачивает нужные материалы. Скорость загрузки стабильно держится на отметке 50 МБ/с, что намного быстрее любых торрентов. А главное — никаких проблем с недоступностью файлов или ограничениями по трафику.

Топ-10 провайдеров Usenet: сравнение скорости и стоимости

Выбор правильного Usenet-провайдера — один из ключевых факторов, определяющих качество вашего опыта. Провайдеры различаются по нескольким параметрам: времени хранения сообщений (retention), пропускной способности, количеству подключений и, конечно, стоимости. Важно также учитывать, что многие провайдеры используют одни и те же магистральные сети (backbones), поэтому для максимальной полноты контента рекомендуется иметь подписки у провайдеров, работающих с разными бэкбонами. 🔍

Вот сравнительный анализ десяти ведущих провайдеров на текущий момент:

Newshosting — один из крупнейших провайдеров с собственной магистральной сетью, предлагает более 4800 дней хранения, неограниченную скорость и 30 подключений. Стоимость от $8.33 в месяц при годовой подписке. Включает бесплатный VPN и программное обеспечение.

— один из крупнейших провайдеров с собственной магистральной сетью, предлагает более 4800 дней хранения, неограниченную скорость и 30 подключений. Стоимость от $8.33 в месяц при годовой подписке. Включает бесплатный VPN и программное обеспечение. Eweka — нидерландский провайдер, предлагающий 4500+ дней хранения и 300 Мбит/с скорость. Стоимость от €7.00 в месяц. Особенно хорош для европейских пользователей.

— нидерландский провайдер, предлагающий 4500+ дней хранения и 300 Мбит/с скорость. Стоимость от €7.00 в месяц. Особенно хорош для европейских пользователей. Usenetserver — предлагает 3200+ дней хранения, неограниченную скорость и до 20 подключений. Стоимость от $7.95 в месяц.

— предлагает 3200+ дней хранения, неограниченную скорость и до 20 подключений. Стоимость от $7.95 в месяц. Newsgroup Ninja — обеспечивает 4175+ дней хранения, неограниченную скорость и 50 подключений. Стоимость $5.83 в месяц при годовой подписке.

— обеспечивает 4175+ дней хранения, неограниченную скорость и 50 подключений. Стоимость $5.83 в месяц при годовой подписке. Astraweb — один из старейших провайдеров с 3000+ дней хранения и 20 подключениями. Стоимость от $8 в месяц.

— один из старейших провайдеров с 3000+ дней хранения и 20 подключениями. Стоимость от $8 в месяц. Usenet.Farm — гибридный провайдер, использующий собственные серверы и резервные соединения с другими провайдерами. Около 3000 дней хранения и стоимость от €6.00 в месяц.

— гибридный провайдер, использующий собственные серверы и резервные соединения с другими провайдерами. Около 3000 дней хранения и стоимость от €6.00 в месяц. TweakNews — европейский провайдер с 3500+ дней хранения, неограниченной скоростью и 60 подключениями. Стоимость от €7.00 в месяц.

— европейский провайдер с 3500+ дней хранения, неограниченной скоростью и 60 подключениями. Стоимость от €7.00 в месяц. Newsdemon — предлагает 4500+ дней хранения, неограниченную скорость и 50 подключений. Стоимость от $4.00 в месяц при годовой подписке.

— предлагает 4500+ дней хранения, неограниченную скорость и 50 подключений. Стоимость от $4.00 в месяц при годовой подписке. Easynews — уникальный провайдер с веб-интерфейсом для доступа к Usenet, что исключает необходимость в специальном клиенте. 3000+ дней хранения, но с ограничением по объему загрузки. Стоимость от $9.95 в месяц.

— уникальный провайдер с веб-интерфейсом для доступа к Usenet, что исключает необходимость в специальном клиенте. 3000+ дней хранения, но с ограничением по объему загрузки. Стоимость от $9.95 в месяц. Giganews — премиум-провайдер с собственной магистральной сетью, предлагающий 3500+ дней хранения и высококачественное обслуживание. Один из самых дорогих вариантов, от $14.99 в месяц.

При выборе провайдера рекомендую обратить внимание на следующие аспекты:

Backbone — магистральная сеть, которую использует провайдер. Для максимального охвата контента желательно иметь доступ к разным бэкбонам. Retention — период хранения сообщений. Чем больше, тем лучше, особенно если вас интересует архивный контент. Completion — полнота сохранения сообщений. Некоторые провайдеры могут удалять определенные типы контента из-за требований DMCA. Географическое расположение — скорость доступа часто зависит от физического расстояния до серверов провайдера. Политика логирования — некоторые провайдеры сохраняют минимум информации о действиях пользователей, что важно для приватности.

Многие провайдеры предлагают бесплатные пробные периоды или гарантию возврата денег. Используйте эту возможность, чтобы протестировать сервис перед долгосрочной подпиской. Также обратите внимание на специальные предложения — в индустрии Usenet часто встречаются значительные скидки, особенно в период праздников или "черной пятницы".

Безопасность и анонимность в Usenet: практические советы

Несмотря на относительно низкий профиль Usenet в сравнении с современными интернет-платформами, вопросы безопасности и анонимности при его использовании не менее актуальны. Usenet не является анонимным по умолчанию — большинство провайдеров сохраняют логи активности и могут предоставить эту информацию по запросу властей. 🔒

Основные угрозы безопасности при использовании Usenet включают:

Отслеживание активности интернет-провайдером или Usenet-провайдером

Возможное наличие вредоносного ПО в загружаемых файлах

Риски, связанные с платежной информацией при оформлении подписки

Нарушение законодательства о копирайте или других правовых норм

Для повышения уровня безопасности и анонимности рекомендуется применять следующие меры:

Использование VPN-сервисов — шифрует весь трафик между вашим компьютером и интернетом, скрывая активность от интернет-провайдера. Выбирайте VPN, который не ведет логов и находится в юрисдикции, благоприятной для конфиденциальности. SSL-шифрование — большинство современных Usenet-провайдеров предлагают подключение через SSL (порт 563). Это обязательная мера безопасности, которая шифрует данные между вашим клиентом и серверами Usenet. Анонимные способы оплаты — некоторые провайдеры принимают криптовалюту, предоплаченные карты или другие анонимные способы оплаты, что помогает отделить вашу личность от учетной записи. Проверка загружаемых файлов — используйте современное антивирусное ПО для сканирования всех скачанных материалов. Многие NZB-клиенты поддерживают автоматическую проверку. Осторожность с комментариями и публикациями — если вы активно участвуете в дискуссиях, помните, что ваши сообщения могут сохраняться годами и содержать информацию, которая потенциально может вас идентифицировать.

Особое внимание стоит уделить настройкам автоматизации. Если вы используете системы вроде Sonarr или Radarr, убедитесь, что они настроены на работу исключительно через VPN и не делают запросы к внешним API без надлежащей защиты.

Для продвинутых пользователей рекомендуется рассмотреть возможность настройки специального выделенного устройства (например, на базе Raspberry Pi) исключительно для работы с Usenet, с соответствующими мерами безопасности и изоляции от основной сети.

Немаловажным аспектом безопасности является выбор надежных индексаторов. Закрытые индексаторы (доступные только по приглашениям) обычно лучше модерируются и имеют более низкий риск распространения вредоносных файлов. При использовании публичных индексаторов рекомендуется дополнительная осторожность и проверка репутации источников.