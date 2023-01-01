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Универсальная последовательность новой строки в JavaScript
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Универсальная последовательность новой строки в JavaScript

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Строки и шаблонные литералы  
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Быстрый ответ

В JavaScript используйте символ \n для ввода новой строки в текстовые данные. Вот демонстрация его практического использования:

JS
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let приветствие = "Привет\nМир!";

В результате текст будет отображён следующим образом:

Привет
Мир!
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Совместимость с разными платформами

Символ \n идеально подходит для обобщения новой строки во всех современных браузерах и средах выполнения JavaScript. Будет полезно отметить, что ранее Internet Explorer 8 и Opera 9 для Windows использовали комбинацию \r\n. Однако в современном программировании все платформы корректно воспринимают \r\n и \r, интерпретируя их как \n, что позволяет безошибочно использовать последний вариант для новых строк.

Обработка различных типов переносов строк

При обработке текстовых данных с различными типами переноса строки решение приходит с помощью регулярного выражения /\r\n|\r|\n/g:

JS
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let текст = "Розы красные\r\nФиалки синие\rТы такой же\nНу и шутник, а?";
let строки = текст.split(/\r\n|\r|\n/g);
//["Розы красные", "Фиалки синие", "Ты такой же", "Ну и шутник, а?"] // Что за стихотворение! 🙄

При помощи этого метода у вас легко получится разделить текст на строки, независимо от того, какой вариант переноса строки используется: \r\n, \r или \n.

Визуализация

Символ новой строки в JavaScript можно сравнить с "разрывом страницы" в книге:

Markdown
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Мои литературные амбиции...📘
// Разрыв страницы (новая строка в JavaScript)
📄[----------]
... ещё в поисках музы.

В JavaScript коде символ \n служит незаметным переходом на следующую строку, таким же неприметным и приятным, как и момент, когда читатель перелистывает страницу любимого романа.

Кодирование при отправке форм

При отправке формы символ новой строки трансформируется в URL-кодировку как %0D%0A – это общепринятый стандарт для всех браузеров и важная пометка для разработчиков на JavaScript.

Работа с HTML

Если в вашем проекте присутствует работа с HTML, помните, что спецификация HTML назначает символ \n для текстовых полей, которые остаются под этим символом, независимо от используемых ваших .js или .html файлов методов перехода на новую строку. Для обозначения новой строки в HTML используйте <br />:

JS
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let стихотворение = "Привет..\nКак дела?";
let стихДляОтображения = стихотворение.replace(/\r\n|\r|\n/g, "<br />");
// стихДляОтображения = 'Привет..<br />Как дела?'

Многострочные строки без явных переходов на новую строку

В JavaScript с помощью шаблонных строк можно создавать многострочные тексты без явного использования \n — удивительное новшество:

JS
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let фраза = `
Этот текст
растянут на несколько строк,
без необходимости добавления \\n.
`; // Браво, JavaScript! 🎉

Полезные материалы

  1. String – JavaScript | MDN
  2. Справочник по строкам JavaScript
  3. Новая строка – Википедия
  4. Строки
  5. Учебник по регулярным выражениям – Якоря начала и конца строки
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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