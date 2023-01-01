Универсальная последовательность новой строки в JavaScript

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Быстрый ответ

В JavaScript используйте символ

для ввода новой строки в текстовые данные. Вот демонстрация его практического использования:

JS Скопировать код let приветствие = "Привет

Мир!";

В результате текст будет отображён следующим образом:

Привет Мир!

Совместимость с разными платформами

Символ

идеально подходит для обобщения новой строки во всех современных браузерах и средах выполнения JavaScript. Будет полезно отметить, что ранее Internet Explorer 8 и Opera 9 для Windows использовали комбинацию \r

. Однако в современном программировании все платформы корректно воспринимают \r

и \r , интерпретируя их как

, что позволяет безошибочно использовать последний вариант для новых строк.

Обработка различных типов переносов строк

При обработке текстовых данных с различными типами переноса строки решение приходит с помощью регулярного выражения /\r

|\r|

/g :

JS Скопировать код let текст = "Розы красные\r

Фиалки синие\rТы такой же

Ну и шутник, а?"; let строки = текст.split(/\r

|\r|

/g); //["Розы красные", "Фиалки синие", "Ты такой же", "Ну и шутник, а?"] // Что за стихотворение! 🙄

При помощи этого метода у вас легко получится разделить текст на строки, независимо от того, какой вариант переноса строки используется: \r

, \r или

.

Визуализация

Символ новой строки в JavaScript можно сравнить с "разрывом страницы" в книге:

Markdown Скопировать код Мои литературные амбиции...📘 // Разрыв страницы (новая строка в JavaScript) 📄[----------] ... ещё в поисках музы.

В JavaScript коде символ

служит незаметным переходом на следующую строку, таким же неприметным и приятным, как и момент, когда читатель перелистывает страницу любимого романа.

Кодирование при отправке форм

При отправке формы символ новой строки трансформируется в URL-кодировку как %0D%0A – это общепринятый стандарт для всех браузеров и важная пометка для разработчиков на JavaScript.

Работа с HTML

Если в вашем проекте присутствует работа с HTML, помните, что спецификация HTML назначает символ

для текстовых полей, которые остаются под этим символом, независимо от используемых ваших .js или .html файлов методов перехода на новую строку. Для обозначения новой строки в HTML используйте <br /> :

JS Скопировать код let стихотворение = "Привет..

Как дела?"; let стихДляОтображения = стихотворение.replace(/\r

|\r|

/g, "<br />"); // стихДляОтображения = 'Привет..<br />Как дела?'

Многострочные строки без явных переходов на новую строку

В JavaScript с помощью шаблонных строк можно создавать многострочные тексты без явного использования

— удивительное новшество:

JS Скопировать код let фраза = ` Этот текст растянут на несколько строк, без необходимости добавления \

. `; // Браво, JavaScript! 🎉

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