Удаление ведущих нулей из числа в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Для быстрого удаления начальных нулей из числовой строки в JavaScript используйте унарный оператор
+ или функцию
parseInt:
const number = +'00012345'; // 12345, начальные нули удалены
// или
const number = parseInt('00012345', 10); // 12345, здесь основание явно указано
В этих двух примерах результатом будет число 12345 без начальных нулей.
Погружение в тему
Понимание
parseInt и важность определения системы счисления
Функция
parseInt конвертирует строковое представление числа в целочисленное. Важно всегда задавать основание системы счисления (радикс), обычно это 10, чтобы избежать неправильной интерпретации строки в виде восьмеричного числа.
Трансформация строковых чисел с использованием Number
Конструктор
Number также способен преобразовать строковое число в числовое, а унарный плюс (
+) упрощает этот процесс, удаляя ведущие нули:
let numStr = '00042';
let num = +numStr; // 42 — буквально "жизнь, вселенная и все остальное"
В мире больших чисел... выбираем BigInt
Для работы с числами, которые превышают максимальное безопасное значение для JavaScript (
2^53 – 1), удобно использовать
BigInt:
let bigNumber = BigInt("00012345678901234567890"); // 12345678901234567890n — где Number уже не справляется
Использование регулярных выражений для удаления нулей
Регулярные выражения — это еще один надежный метод, с помощью которого можно удалить начальные нули:
let stringWithNumber = '000102030'.replace(/^0+/, ''); // '102030' — и начальные нули убраны!
Важность точности
Учитывайте точность при выполнении операций с числами. В соответствии с вашей задачей используйте
BigInt для максимальной точности или ограничьтесь
Number, если числа находятся в безопасном диапазоне.
Обеспечение кроссбраузерности
Удостоверьтесь в кроссбраузерной совместимости вашего кода, проводя тестирование в различных окружениях, чтобы гарантировать корректную работу функционала.
Визуализация
Продемонстрируем процесс удаления начальных нулей:
До: [0️⃣, 0️⃣, 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣]
После: [1️⃣, 2️⃣, 3️⃣]
let number = '00123';
number = parseInt(number, 10).toString(); // '123', теперь без лишних нулей
parseInt очищает числа от ненужных "брони" начальных нулей, предоставляя им новую жизнь.
Выбор между BigInt и Number
- Для чисел больше
2^53, используйте
BigInt.
- Если точность больших значений требуется,
BigInt— отличное решение.
- Будьте осторожны:
BigIntне поддерживается в Internet Explorer и может вызвать проблемы в старых браузерах.
Числовые операции: избегаем неожиданностей
Неожиданное преобразование значений может случиться при операциях со смешиванием типов данных:
let zeroPaddedNumber = '0000010';
let sum = 3 + +zeroPaddedNumber; // получится 13, а не '300000010'
Поддерживайте контроль над порядком операций, чтобы правильно обрабатывать преобразование типов.
Сложные случаи: о чем следует помнить
parseInt(null, 10)возвращает
NaN.
parseInt('0x20', 10)воспринимается как шестнадцатеричное число и возвращает
32.
- Оператор
+зависит от типов данных:
'5' + 3превращается в
'53', а
+'5' + 3— в
8.
Полезные материалы
- parseInt() – JavaScript | MDN — справочный ресурс MDN о функции
parseInt.
- JavaScript Numbers — обзор работы с числами в JavaScript.
- Number.prototype.toString() – JavaScript | MDN — документация о методе
.toString().
- Type Conversions — подробно о преобразованиях типов в JavaScript.
- String.prototype.replace() – JavaScript | MDN — информация о методе
.replace().
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик