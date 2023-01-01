Удаление спецсимволов из строки в JavaScript: исключая пробелы

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Быстрый ответ

Чтобы удалить из строки все спецсимволы, оставив только пробелы, в JavaScript используйте следующий фрагмент кода: .replace(/[^a-zA-Z0-9 ]/g, "") . В результате исключатся все символы, не являющиеся литерами алфавита, цифрами и пробелами:

JS Скопировать код let sanitized = "Строка#с$специальными%символами!".replace(/[^a-zA-Z0-9 ]/g, ""); console.log(sanitized); // Результат: "Строка с специальными символами"

В этом регулярном выражении [^ ] указывает, что нам необходим любой символ, не входящий в перечень, указанный в квадратных скобках, a-zA-Z0-9 указывает на допустимость букв и цифр. Пробел, совместно с флагом g , обозначает глобальный поиск по всей строке.

Исследуем регулярные выражения

В зависимости от конкретных потребностей могут потребоваться различные шаблоны регулярных выражений. Рассмотрим несколько примеров:

Чтобы оставить в строке лишь буквы и пробелы, игнорируя цифры, используйте: .replace(/[^a-zA-Z ]/g, "")

Если нужно сохранить исключительно буквы, удалив цифры и спецсимволы, пишем: .replace(/[^a-zA-Z]/g, "")

Для сохранения букв, цифр, подчеркиваний и пробелов используйте следующее выражение: .replace(/[^\w ]/g, "")

Обратите внимание, что \w в регулярных выражениях равнозначно символам слова (буквы, цифры, подчеркивания), а символ ^ применяется для инвертирования условия.

Регулярные выражения для специальных случаев

Нетривиальные символы ASCII

При работе с нетривиальными символами ASCII, такими как латинские буквы с диакритическими знаками либо другие специфические символы, может потребоваться использование альтернативных регулярных выражений:

JS Скопировать код let sanitized = "Café numéro 42!".replace(/[^a-zA-Z0-9 \u00C0-\u00FF]/g, ""); console.log(sanitized); // Результат: "Café numéro 42", исключены все специальные символы!

Здесь применяется диапазон Unicode ( \u00C0-\u00FF ), который включает дополнительный набор символов Latin-1, распространённых в западноевропейских языках.

Усложнённые задачи и применение библиотек

В комплексных задачах, в частности при работе с различными алфавитами и символами, могут пригодиться специализированные библиотеки, предназначенные для тонкого настройки на специфические задачи:

he : Позволит успешно преодолеть любые трудности, связанные с применением HTML-сущностей.

: Позволит успешно преодолеть любые трудности, связанные с применением HTML-сущностей. speakingurl : Сделайте ваши URL понятнее, используя подходящую дату.

: Сделайте ваши URL понятнее, используя подходящую дату. mollusc : Ваши алфавиты больше не приведут вас в замешательство, поскольку теперь есть идеальное решение!

Обработка разнообразных символов Unicode

Для обработки полного спектра символов Unicode, особенно при разработке международных приложений, рекомендуется воспользоваться расширенными функциями, в частности, String.prototype.normalize и применением свойств Unicode в регулярных выражениях:

JS Скопировать код let sanitized = "O’Malley won 1st 😊".normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "").replace(/[^a-zA-Z0-9 ]/g, ""); console.log(sanitized); // Вывод: "OMalley won 1st". Смайлики исключены!

Здесь для обозначения конкретных символов используются Unicode нормализационное отображение декомпозиции(Kanonical Decomposition Mapping – NFD), что позволяет производить обработку каждого из них отдельными регулярными выражениями.

Визуализация

Представье себе, что строка – это корзина, полная различных фруктов, и вы хотите оставить в ней только яблоки, произведя аналогичную операцию с символами строки:

Markdown Скопировать код Исходная корзина: [🍏, 🍎, 🍋, 🍇, 🍉, 🍊, 🍏, 🍎] Корзина после преобразования: [🍏, 🍏] // Теперь у нас остались только яблоки и пробелы, согласны?!

Работа с регулярными выражениями напоминает использование волшебной сети:

JS Скопировать код let str = "🍏🍎🍋🍇🍉🍊🍏🍎"; str = str.replace(/[^ \w]/g, '');

В итоге в нашей строке остаются только буквы, цифры и незаменимые пробелы (или яблоки 🍏). Высокий уровень сортировки достигнут! 🕸️

Продолжаем исследовать регулярные выражения

Праздник спецсимволов

Иногда бывает полезно пригласить на вечеринку отдельные спецсимволы вместе с пробелами:

Если приглашены пробелы и точки: .replace(/[^a-zA-Z0-9 .]/g, "")

Если в гостях ожидаются пробелы и дефисы: .replace(/[^a-zA-Z0-9 -]/g, "")

Оптимизация производительности

Регулярные выражения могут быть довольно затратными с точки зрения производительности, особенно при работе с большими строками. В таких случаях следует все возможности оптимизации, например, путём разделения строки на части, либо применение таких методов, как indexOf или charAt для предварительной фильтрации строки перед применением регулярных выражений.

Альтернатива использованию регулярных выражений

Возможно применение функции:

JS Скопировать код let result = "Строка#с$специальными%символами!".split('') .filter(c => /[a-zA-Z0-9 ]/.test(c)) .join(''); console.log(result); // "Строка с специальными символами" – просто и безупречно!

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