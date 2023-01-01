Цикл по свойствам объекта в Mustache и Handlebars

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Быстрый ответ

Для перебора непосредственных свойств объекта используйте конструкцию for...in , при этом не забывайте проверять принадлежность свойства к объекту с помощью Object.hasOwnProperty :

JS Скопировать код const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }; for (const key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { console.log(`${key}: ${obj[key]}`); } }

Такой подход позволит нам игнорировать свойства, унаследованные от прототипов.

Давайте пойдем дальше: комплексный взгляд на итерацию объектов

Рассмотрим подробно возможности и сложности, связанные с перебором свойств объектов в JavaScript.

Использование свойств объекта с помощью методов ES6

Object.keys() , Object.values() и Object.entries() предоставляют возможности для работы с ключами, значениями и парами ключ-значение:

JS Скопировать код let keys = Object.keys(obj); // ['a', 'b', 'c'] let values = Object.values(obj); // [1, 2, 3] let entries = Object.entries(obj); // [['a', 1], ['b', 2], ['c', 3]]

Данные методы создают основу для применения таких методов массива как .forEach() , .map() , .filter() и других для обработки данных объекта.

Улучшения цикла for в ES6

Цикл for...of совместно с Object.entries() предоставляет удобный способ итерации по парам ключ-значение:

JS Скопировать код for (const [key, value] of Object.entries(obj)) { console.log(`${key}: ${value}`); }

Визуализация

Рассмотрим набор инструментов 🔧, где каждый инструмент — это свойство объекта JavaScript. Наша задача — перебрать и изучить каждый из инструментов.

Markdown Скопировать код 🔧 Набор инструментов: [🔨 Молоток (a), 🛠 Гаечный ключ (b), 🗡 Отвертка (c), 🪚 Пила (d)]

Используя for...in , мы перебираем каждое отделение:

JS Скопировать код for (let tool in toolbox) { console.log(tool); // 🔨, 🛠, 🗡, 🪚 }

В итоге мы получаем список всех инструментов, по очереди.

Markdown Скопировать код Цикл 1: 🔨 (Молоток – a) Цикл 2: 🛠 (Гаечный ключ – b) Цикл 3: 🗡 (Отвертка – c) Цикл 4: 🪚 (Пила – d)

Таким образом, мы не пропустим ни одного инструмента.

Особенности фреймворков

В Handlebars.js рекомендуется использовать {{#each}} , {{@key}} и {{this}} для работы с объектами:

handlebars Скопировать код {{#each myObject}} Ключ: {{@key}}, Значение: {{this}} {{/each}}

В Handlebars.js также есть возможность определить хэлперы для решения более сложных задач перебора:

handlebars Скопировать код Handlebars.registerHelper('eachProperty', function(context, options) { let ret = ""; for (let prop in context) { if (context.hasOwnProperty(prop)) { ret += options.fn({property: prop, value: context[prop]}); } } return ret; });

Ember.js предоставляет Ember.Handlebars.registerHelper , совмещая его с Ember.get для безопасного доступа к свойствам объекта.

Будьте осторожны с прототипом

При использовании цикла for...in обязательно применяйте hasOwnProperty , чтобы игнорировать свойства, унаследованные от прототипа:

JS Скопировать код for (const key in obj) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) { console.log(`${key}: ${obj[key]}`); } }

Так вы сможете избежать проблем, если в объекте вдруг окажется свойство с именем "hasOwnProperty”.

Учет перечисляемых свойств

Метод Object.keys() возвращает только перечисляемые свойства объекта. Но если вам требуются все свойства, включая неперечисляемые, воспользуйтесь методом Object.getOwnPropertyNames() .

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