Цикл по элементам HTMLCollection: получение id элемента

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Быстрый ответ

Для обхода по HTMLCollection используйте цикл for или преобразуйте его в массив с помощью функции Array.from() и примените метод forEach:

Цикл for:

JS Скопировать код for (let elem of document.getElementsByClassName('example')) { console.log(elem); }

Array.from() + forEach:

JS Скопировать код Array.from(document.getElementsByClassName('example')).forEach(console.log);

Основные факты

Итерация по HTMLCollections часто встречается при работе с DOM. Вот несколько проверенных на практике способов пройти по этим объектам.

Использование цикла for...of

Цикл for...of поддерживается современными браузерами и является эффективным средством для работы с HTMLCollections:

JS Скопировать код let elements = document.getElementsByClassName('example'); for (let element of elements) { console.log(element.id); }

Преобразование в массив для дополнительных возможностей

Преобразование HTMLCollection в массив открывает доступ ко множеству методов массивов:

JS Скопировать код let elementsArray = Array.from(document.getElementsByClassName('example')); elementsArray.map(elem => elem.textContent);

Применение Array.prototype.forEach

До появления Array.from() , метод Array.prototype.forEach часто применяли для итерации HTMLCollections:

JS Скопировать код let collection = document.getElementsByClassName('example'); Array.prototype.forEach.call(collection, function(elem) { console.log(elem); });

Такой подход до сих пор актуален для устаревших браузеров, которые не поддерживают итерируемые коллекции.

Осторожно с циклом for...in

Цикл for...in наилучшим образом подходит для перебора свойств объектов, а не индексов:

JS Скопировать код for (let key in collection) { if (collection.hasOwnProperty(key)) { console.log(collection[key]); } }

Использование for...in с HTMLCollections может привести к непредвиденным результатам.

Внедрение Symbol.iterator

С помощью Symbol.iterator можно воспользоваться for...of для NodeLists. В современных браузерах аналогичная функциональность добавлена и для HTMLCollection :

JS Скопировать код HTMLCollection.prototype[Symbol.iterator] = Array.prototype[Symbol.iterator];

Переопределение встроенных прототипов накладывает определенные риски, поэтому учитывайте потенциальные последствия.

Визуализация

Изучая производительность различных методов итерации, можно привести их к следующему виду:

Метод Производительность Цикл for 🏎️💨 Цикл for...of 🚴‍♂️💨 Array.prototype.forEach 🏃‍♂️💨

Классические циклы for работают быстрее, то есть на скорости спортивного автомобиля, потому что имеют прямой доступ:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < collection.length; i++) { console.log(collection[i]); }

Цикл for...of отличается своей простотой и эффективностью:

JS Скопировать код for (let item of collection) { console.log(item); }

Array.prototype.forEach является проверенным и надежным вариантом:

JS Скопировать код Array.from(collection).forEach(item => console.log(item));

Прямой доступ к элементам HTMLCollection может быть быстрее, но современные методы также значимы за их удобство и функциональность.

За пределами основ

Использование оператора распространения для преобразования в массив

Оператор распространения (spread operator) позволяет перенести элементы коллекции в массив:

JS Скопировать код [...document.getElementsByClassName('example')].forEach(item => console.log(item));

Использование NodeList через querySelectorAll

NodeLists близко к HTMLCollections, но метод querySelectorAll делает их поддерживаемыми для forEach:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.example').forEach(elem => console.log(elem.id));

Обеспечение обратной совместимости

Очень важно обеспечивать совместимость с различными браузерами. В этом контексте традиционный цикл for всё ещё имеет большое значение:

JS Скопировать код let collection = document.getElementsByClassName('example'); for (let i = 0; i < collection.length; i++) { console.log(collection[i].id); }

Заимствования из функционального программирования

Применяя функциональный подход, используйте такие методы, как map и reduce , для работы с HTMLCollections:

JS Скопировать код Array.prototype.reduce.call(collection, (accumulator, current) => { accumulator[current.id] = current; return accumulator; }, {});

Поиск баланса

Выбирая метода итерации, ищите оптимальный компромисс между производительностью, читаемостью кода и функциональностью, не забывая о стиле написания кода и архитектуре проекта.

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