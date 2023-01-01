Центрирование popup окна по центру экрана через JavaScript

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Быстрый ответ

Для центрирования всплывающего окна следует вычислить его положение на основе половины ширины и высоты экрана, а затем вычесть половины ширины и высоты самого всплывающего окна. Вот как это реализуется:

JS Скопировать код const w = 400, h = 300, // Используйте размеры окна разумно, его размер имеет значение // Координаты для центрирования left = (window.screen.width – w) / 2, top = (window.screen.height – h) / 2, // Всплывающее окно центрировано и готово к отображению! popup = window.open('URL', 'Popup', `width=${w},height=${h},top=${top},left=${left}`);

Данный метод позволяет центрировать всплывающее окно на экранах любых размеров.

Анализ особенностей экрана

Центрирование всплывающего окна на экранах различных размеров и разрешений может быть сложной задачей. Важно учитывать такие факторы, как масштабирование, рамки окна и центрирование в отношении родительского окна или всего экрана.

Функция popupCenter

Представляем функцию popupCenter , которая способна вычислить URL, заголовок, ширину и высоту и центрировать всплывающее окно.

JS Скопировать код function popupCenter(url, title, w, h) { // Учтите возможность использования двух мониторов const dualScreenLeft = window.screenLeft !== undefined ? window.screenLeft : window.screenX; const dualScreenTop = window.screenTop !== undefined ? window.screenTop : window.screenY; const width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || screen.width; const height = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || screen.height; const systemZoom = width / window.screen.availWidth; const left = (width – w) / 2 / systemZoom + dualScreenLeft; const top = (height – h) / 2 / systemZoom + dualScreenTop; const newWindow = window.open(url, title, `scrollbars=yes, width=${w / systemZoom}, height=${h / systemZoom}, top=${top}, left=${left}`); // Обеспечьте, чтобы новое окно было в фокусе if (window.focus) newWindow.focus(); }

Функция popupCenter вычисляет точное центрирование всплывающего окна с учетом размеров экрана, масштаба сеанса и внешних размеров окна для оптимальной позиции.

Потенциальные проблемы и советы от профессионалов

Будьте осторожны при работе с window.top в всплывающих окнах, так как могут возникнуть проблемы с ограничениями домена при использовании iframe. Важно помнить, что браузеры могут отличаться размерами интерфейса и панелей инструментов. Поэтому, для обеспечения совместимости с различными браузерами, необходимо тщательно тестировать всплывающее окно в разных них.

Визуализация

Давайте вместе визуализируем процесс центрирования на экране:

Markdown Скопировать код +--------------------------------+ | | | 🎨 | | | | [Ваше всплывающее окно] | | 🖼️ | | | | | +--------------------------------+

Как кураторы и художники, мы центрируем наши произведения искусства:

Markdown Скопировать код +--------------------------------+ | | | | | +------------+ | | |Ваше всплывающее окно| | | 🖼️ | | | +------------+ | | | | | +--------------------------------+

Мы творим шедевры, действуя осознанно.

Настройка под разные разрешения и финальные нюансы

Важно, чтобы всплывающее окно идеально подходило под различные разрешения и соотношения сторон. Свойства экрана должны динамично регулироваться. Функция popupCenter отлично справляется с этой задачей, адаптируя интерфейс под разное разрешение браузера.

Работа в условиях использования двух мониторов

В современном мире, где двойные мониторы стали нормой, крайне важно, чтобы всплывающее окно появлялось там, где это ожидает пользователь. Функция popupCenter учитывает dualScreenLeft и dualScreenTop, чтобы всплывающее окно отображалось корректно.

Контекст пользователя: наш определяющий фактор

Пользовательский опыт играет ведущую роль при определении места и способа отображения всплывающего окна. Оно должно быть либо удобным инструментом в процессе работы пользователя, либо полезным элементом интерфейса. Функция popupCenter идеально справляется с этой задачей.

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