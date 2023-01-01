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Центрирование popup окна по центру экрана через JavaScript
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Центрирование popup окна по центру экрана через JavaScript

#Основы JavaScript  #CSS и верстка  #Работа с DOM  
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Быстрый ответ

Для центрирования всплывающего окна следует вычислить его положение на основе половины ширины и высоты экрана, а затем вычесть половины ширины и высоты самого всплывающего окна. Вот как это реализуется:

JS
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const w = 400, h = 300, // Используйте размеры окна разумно, его размер имеет значение
      // Координаты для центрирования
      left = (window.screen.width – w) / 2, 
      top = (window.screen.height – h) / 2, 
      // Всплывающее окно центрировано и готово к отображению!
      popup = window.open('URL', 'Popup', `width=${w},height=${h},top=${top},left=${left}`);

Данный метод позволяет центрировать всплывающее окно на экранах любых размеров.

Пошаговый план для смены профессии

Анализ особенностей экрана

Центрирование всплывающего окна на экранах различных размеров и разрешений может быть сложной задачей. Важно учитывать такие факторы, как масштабирование, рамки окна и центрирование в отношении родительского окна или всего экрана.

Функция popupCenter

Представляем функцию popupCenter, которая способна вычислить URL, заголовок, ширину и высоту и центрировать всплывающее окно.

JS
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function popupCenter(url, title, w, h) {
  // Учтите возможность использования двух мониторов
  const dualScreenLeft = window.screenLeft !== undefined ? window.screenLeft : window.screenX;
  const dualScreenTop = window.screenTop !== undefined ? window.screenTop : window.screenY;

  const width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || screen.width;
  const height = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || screen.height;
  
  const systemZoom = width / window.screen.availWidth;
  const left = (width – w) / 2 / systemZoom + dualScreenLeft;
  const top = (height – h) / 2 / systemZoom + dualScreenTop;
  const newWindow = window.open(url, title, `scrollbars=yes, width=${w / systemZoom}, height=${h / systemZoom}, top=${top}, left=${left}`);

  // Обеспечьте, чтобы новое окно было в фокусе
  if (window.focus) newWindow.focus();
}

Функция popupCenter вычисляет точное центрирование всплывающего окна с учетом размеров экрана, масштаба сеанса и внешних размеров окна для оптимальной позиции.

Потенциальные проблемы и советы от профессионалов

Будьте осторожны при работе с window.top в всплывающих окнах, так как могут возникнуть проблемы с ограничениями домена при использовании iframe. Важно помнить, что браузеры могут отличаться размерами интерфейса и панелей инструментов. Поэтому, для обеспечения совместимости с различными браузерами, необходимо тщательно тестировать всплывающее окно в разных них.

Визуализация

Давайте вместе визуализируем процесс центрирования на экране:

Markdown
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|                                |
|       🎨                       |
|                                |
|     [Ваше всплывающее окно]    |
|           🖼️                  |
|                                |
|                                |
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Как кураторы и художники, мы центрируем наши произведения искусства:

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|         +------------+         |
|         |Ваше всплывающее окно|
|         |     🖼️    |         |
|         +------------+         |
|                                |
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Мы творим шедевры, действуя осознанно.

Настройка под разные разрешения и финальные нюансы

Важно, чтобы всплывающее окно идеально подходило под различные разрешения и соотношения сторон. Свойства экрана должны динамично регулироваться. Функция popupCenter отлично справляется с этой задачей, адаптируя интерфейс под разное разрешение браузера.

Работа в условиях использования двух мониторов

В современном мире, где двойные мониторы стали нормой, крайне важно, чтобы всплывающее окно появлялось там, где это ожидает пользователь. Функция popupCenter учитывает dualScreenLeft и dualScreenTop, чтобы всплывающее окно отображалось корректно.

Контекст пользователя: наш определяющий фактор

Пользовательский опыт играет ведущую роль при определении места и способа отображения всплывающего окна. Оно должно быть либо удобным инструментом в процессе работы пользователя, либо полезным элементом интерфейса. Функция popupCenter идеально справляется с этой задачей.

Полезные материалы

  1. Метод окна: open() — Веб-API | MDN — Ознакомьтесь с деталями по созданию всплывающих окон через window.open().
  2. Как центрировать всплывающее окно на экране? — Stack Overflow — Изучите мнения и решения сообщества по центрированию всплывающих окон.
  3. Как создать модальное окно с помощью CSS и JavaScript — Узнайте, как создавать модальные окна, которые гармонично впишутся в дизайн вашей страницы.
  4. Центрирование в CSS: Полное руководство | CSS-Tricks — Овладейте техниками центрирования в CSS и улучшите дизайн всплывающего окна.
  5. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Используйте Flexbox для гибкого и адаптивного расположения контента внутри всплывающих окон.
  6. Объект экрана окна — Познакомьтесь, как применять объект экрана окна для точного центрирования всплывающих окон.
  7. Доступные попап-ссылки – A List Apart — Применяйте практики доступности, чтобы ваши всплывающие окна были удобны для пользователей и соответствовали стандартам.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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