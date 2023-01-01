Центрирование popup окна по центру экрана через JavaScript#Основы JavaScript #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для центрирования всплывающего окна следует вычислить его положение на основе половины ширины и высоты экрана, а затем вычесть половины ширины и высоты самого всплывающего окна. Вот как это реализуется:
const w = 400, h = 300, // Используйте размеры окна разумно, его размер имеет значение
// Координаты для центрирования
left = (window.screen.width – w) / 2,
top = (window.screen.height – h) / 2,
// Всплывающее окно центрировано и готово к отображению!
popup = window.open('URL', 'Popup', `width=${w},height=${h},top=${top},left=${left}`);
Данный метод позволяет центрировать всплывающее окно на экранах любых размеров.
Анализ особенностей экрана
Центрирование всплывающего окна на экранах различных размеров и разрешений может быть сложной задачей. Важно учитывать такие факторы, как масштабирование, рамки окна и центрирование в отношении родительского окна или всего экрана.
Функция popupCenter
Представляем функцию
popupCenter, которая способна вычислить URL, заголовок, ширину и высоту и центрировать всплывающее окно.
function popupCenter(url, title, w, h) {
// Учтите возможность использования двух мониторов
const dualScreenLeft = window.screenLeft !== undefined ? window.screenLeft : window.screenX;
const dualScreenTop = window.screenTop !== undefined ? window.screenTop : window.screenY;
const width = window.innerWidth || document.documentElement.clientWidth || screen.width;
const height = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight || screen.height;
const systemZoom = width / window.screen.availWidth;
const left = (width – w) / 2 / systemZoom + dualScreenLeft;
const top = (height – h) / 2 / systemZoom + dualScreenTop;
const newWindow = window.open(url, title, `scrollbars=yes, width=${w / systemZoom}, height=${h / systemZoom}, top=${top}, left=${left}`);
// Обеспечьте, чтобы новое окно было в фокусе
if (window.focus) newWindow.focus();
}
Функция
popupCenter вычисляет точное центрирование всплывающего окна с учетом размеров экрана, масштаба сеанса и внешних размеров окна для оптимальной позиции.
Потенциальные проблемы и советы от профессионалов
Будьте осторожны при работе с
window.top в всплывающих окнах, так как могут возникнуть проблемы с ограничениями домена при использовании iframe. Важно помнить, что браузеры могут отличаться размерами интерфейса и панелей инструментов. Поэтому, для обеспечения совместимости с различными браузерами, необходимо тщательно тестировать всплывающее окно в разных них.
Визуализация
Давайте вместе визуализируем процесс центрирования на экране:
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| 🎨 |
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| [Ваше всплывающее окно] |
| 🖼️ |
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Как кураторы и художники, мы центрируем наши произведения искусства:
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| +------------+ |
| |Ваше всплывающее окно|
| | 🖼️ | |
| +------------+ |
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Мы творим шедевры, действуя осознанно.
Настройка под разные разрешения и финальные нюансы
Важно, чтобы всплывающее окно идеально подходило под различные разрешения и соотношения сторон. Свойства экрана должны динамично регулироваться. Функция
popupCenter отлично справляется с этой задачей, адаптируя интерфейс под разное разрешение браузера.
Работа в условиях использования двух мониторов
В современном мире, где двойные мониторы стали нормой, крайне важно, чтобы всплывающее окно появлялось там, где это ожидает пользователь. Функция
popupCenter учитывает dualScreenLeft и dualScreenTop, чтобы всплывающее окно отображалось корректно.
Контекст пользователя: наш определяющий фактор
Пользовательский опыт играет ведущую роль при определении места и способа отображения всплывающего окна. Оно должно быть либо удобным инструментом в процессе работы пользователя, либо полезным элементом интерфейса. Функция
popupCenter идеально справляется с этой задачей.
Полезные материалы
- Метод окна: open() — Веб-API | MDN — Ознакомьтесь с деталями по созданию всплывающих окон через
window.open().
- Как центрировать всплывающее окно на экране? — Stack Overflow — Изучите мнения и решения сообщества по центрированию всплывающих окон.
- Как создать модальное окно с помощью CSS и JavaScript — Узнайте, как создавать модальные окна, которые гармонично впишутся в дизайн вашей страницы.
- Центрирование в CSS: Полное руководство | CSS-Tricks — Овладейте техниками центрирования в CSS и улучшите дизайн всплывающего окна.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Используйте Flexbox для гибкого и адаптивного расположения контента внутри всплывающих окон.
- Объект экрана окна — Познакомьтесь, как применять объект экрана окна для точного центрирования всплывающих окон.
- Доступные попап-ссылки – A List Apart — Применяйте практики доступности, чтобы ваши всплывающие окна были удобны для пользователей и соответствовали стандартам.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик