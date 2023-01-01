"$(this)" или "this" в jQuery: различия и применение#Работа с DOM #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
// 'this' — это объект HTML, являющийся источником события, к которому можно обращаться напрямую.
$("button").click(function() {
console.log(this); // Познакомьтесь с HTMLButtonElement во всей его красе.
});
// '$(this)' — это 'this', обернутый в функциональность jQuery, удобная вещь!
$("button").click(function() {
console.log($(this).text()); // Болтуня, возвращает текст кнопки без противоречий!
});
this можно сравнить с примитивным инструментом из каменного века: прямой доступ к HTML-элементу в обработчике события. Тогда как
$(this) — это швейцарский армейский нож современных web-разработчиков — превращение
this в многоцелевой объект jQuery открывает обширные возможности для работы с DOM.
Детальный разбор 'this' и '$(this)'
Магия
$(this)
В мире jQuery
$(this) играет роль волшебного жезла. Она превращает простое ключевое слово
this в объект jQuery, предоставляя доступ ко всему арсеналу удобных jQuery-методов.
Вот пример:
$('.myClass').each(function() {
// jQuery в действии: благодаря ему элементы растут как грибы после дождя...
console.log($(this).height());
});
Здесь
$(this) предоставляет нам управление над элементами: мы можем организовать анимацию, обрабатывать события или манипулировать DOM по своему усмотрению. В jQuery-объектах также удобна массивоподобная структура, что упрощает итерацию, в отличие от чистого
this.
Прелесть
this
Иногда проще — лучше. Когда вам нужно прямое взаимодействие, без излишеств, просто
this предоставит вам такую непосредственную связь:
$('.myClass').each(function() {
// Стиль ниндзя в изменении CSS: незаметно, но эффективно...
this.style.opacity = '0.5';
});
Здесь
this задействован для работы с базовыми JavaScript-возможностями, минуя обертку jQuery в целях чистоты и скорости.
Сравнение jQuery-объекта и DOM-элемента
this связан с DOM-элементом, инициировавшим событие, и внутри функций jQuery
this привязывается с помощью
apply или
call.
Вот краткое сравнение:
Свойство |
$(this) |
this
--- | --- | ---
Тип | jQuery-объект | DOM-элемент
Методы | jQuery | Встроенные JS
Доступ к DOM свойствам | Через
$(this).prop() | Непосредственно,
this.id
Производительность | Скорость немного меньше из-за слоя абстракции | Быстрее благодаря отсутствию посредников
Быть простыми или нет?
Важно уметь определить, когда следует использовать
$(this), а когда достаточно
this. Если требуется выбрать один элемент, например по ID, то
this или
document.getElementById() вполне хватит:
$("#myDiv").click(function() {
// Вы получите один и тот же DOM-элемент как используя $("#myDiv")[0], так и this — выбор за вами!
console.log($("#myDiv")[0]);
console.log(this);
});
Визуализация
Представьте `this` как **Папирус** (📜):
- Основа, **базовый элемент** без дополнений.
- Стандартный HTML-элемент напрямую из DOM.
А `$(this)` — как **Роскошное издание** (📚🖋️):
- jQuery-обёртка ($), это **красивая обложка** и **финишная отделка**.
- Наделение папируса всеми возможностями jQuery-**методов** и функций.
Ключ к визуальной метафоре:
this: [📜]
$(this): [📚🖋️]
Переходя между
this (папирус) и
$(this) (роскошное издание), вы открываете мир возможностей jQuery.
Практическое использование и распространённые ошибки
Тайна стрелочных функций
$(".button").click(() => {
console.log($(this)); // Получите ничего. `this` в стрелочных функциях не привязан к текущему элементу!
});
В стрелочных функциях
this наследует контекст исполнения, поэтому в jQuery используйте обычные функции для соответствия контексту элемента, с которым вы работаете.
Манипуляции с данными событий
$("input").on('keypress', function(event) {
if (event.which === 13) { // 'this' здесь подобно Шерлоку Холмсу, проницательно анализирующему улики (в данном случае, данные события)!
$(this).css("background-color", "green"); // А '$(this)' меняет всё на зелёное, подобно художнику с кистью!
}
});
Оптимизация производительности
$('img').on('load', function() {
var imageHeight = this.naturalHeight; // Берём лучшее от базовых возможностей JS и избегаем лишних оберток jQuery.
console.log("Высота изображения:", imageHeight);
});
Использование свойства
naturalHeight напрямую повышает производительность, обеспечивая доступ к данным без дополнительной обвязки jQuery.
Полезные материалы
- this – JavaScript | MDN — основное руководство по работе с
thisв JavaScript.
- В чем разница между
$(this)и
this? – Stack Overflow — опыт сообщества и примеры использования
$(this)и
this.
- Типы данных | jQuery API Documentation — исчерпывающее руководство по внутренней структуре функции
$()от разработчиков jQuery.
- Привязка функций – JavaScript.info — глубокий анализ механизма привязки
thisв функциях.
- Понятное объяснение "this" в JavaScript — объяснение различий между
thisв ES5 и стрелочными функциями в ES6.
- Обучение jQuery | Codecademy — практический курс для освоения
$(this)в jQuery.
- Функции в ES5 против стрелочных функций в ES6 | автор: Джейсон Арнольд | Medium — сопоставление традиционного
thisи стрелочных функций нового поколения.
Элина Баранова
разработчик Android