"$(this)" или "this" в jQuery: различия и применение

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // 'this' — это объект HTML, являющийся источником события, к которому можно обращаться напрямую. $("button").click(function() { console.log(this); // Познакомьтесь с HTMLButtonElement во всей его красе. }); // '$(this)' — это 'this', обернутый в функциональность jQuery, удобная вещь! $("button").click(function() { console.log($(this).text()); // Болтуня, возвращает текст кнопки без противоречий! });

this можно сравнить с примитивным инструментом из каменного века: прямой доступ к HTML-элементу в обработчике события. Тогда как $(this) — это швейцарский армейский нож современных web-разработчиков — превращение this в многоцелевой объект jQuery открывает обширные возможности для работы с DOM.

Детальный разбор 'this' и '$(this)'

Магия $(this)

В мире jQuery $(this) играет роль волшебного жезла. Она превращает простое ключевое слово this в объект jQuery, предоставляя доступ ко всему арсеналу удобных jQuery-методов.

Вот пример:

JS Скопировать код $('.myClass').each(function() { // jQuery в действии: благодаря ему элементы растут как грибы после дождя... console.log($(this).height()); });

Здесь $(this) предоставляет нам управление над элементами: мы можем организовать анимацию, обрабатывать события или манипулировать DOM по своему усмотрению. В jQuery-объектах также удобна массивоподобная структура, что упрощает итерацию, в отличие от чистого this .

Прелесть this

Иногда проще — лучше. Когда вам нужно прямое взаимодействие, без излишеств, просто this предоставит вам такую непосредственную связь:

JS Скопировать код $('.myClass').each(function() { // Стиль ниндзя в изменении CSS: незаметно, но эффективно... this.style.opacity = '0.5'; });

Здесь this задействован для работы с базовыми JavaScript-возможностями, минуя обертку jQuery в целях чистоты и скорости.

Сравнение jQuery-объекта и DOM-элемента

this связан с DOM-элементом, инициировавшим событие, и внутри функций jQuery this привязывается с помощью apply или call .

Вот краткое сравнение:

Свойство | $(this) | this --- | --- | --- Тип | jQuery-объект | DOM-элемент Методы | jQuery | Встроенные JS Доступ к DOM свойствам | Через $(this).prop() | Непосредственно, this.id Производительность | Скорость немного меньше из-за слоя абстракции | Быстрее благодаря отсутствию посредников

Быть простыми или нет?

Важно уметь определить, когда следует использовать $(this) , а когда достаточно this . Если требуется выбрать один элемент, например по ID, то this или document.getElementById() вполне хватит:

JS Скопировать код $("#myDiv").click(function() { // Вы получите один и тот же DOM-элемент как используя $("#myDiv")[0], так и this — выбор за вами! console.log($("#myDiv")[0]); console.log(this); });

Визуализация

Markdown Скопировать код Представьте `this` как **Папирус** (📜): - Основа, **базовый элемент** без дополнений. - Стандартный HTML-элемент напрямую из DOM. А `$(this)` — как **Роскошное издание** (📚🖋️): - jQuery-обёртка ($), это **красивая обложка** и **финишная отделка**. - Наделение папируса всеми возможностями jQuery-**методов** и функций.

Ключ к визуальной метафоре:

Markdown Скопировать код this: [📜] $(this): [📚🖋️]

Переходя между this (папирус) и $(this) (роскошное издание), вы открываете мир возможностей jQuery.

Практическое использование и распространённые ошибки

Тайна стрелочных функций

JS Скопировать код $(".button").click(() => { console.log($(this)); // Получите ничего. `this` в стрелочных функциях не привязан к текущему элементу! });

В стрелочных функциях this наследует контекст исполнения, поэтому в jQuery используйте обычные функции для соответствия контексту элемента, с которым вы работаете.

Манипуляции с данными событий

JS Скопировать код $("input").on('keypress', function(event) { if (event.which === 13) { // 'this' здесь подобно Шерлоку Холмсу, проницательно анализирующему улики (в данном случае, данные события)! $(this).css("background-color", "green"); // А '$(this)' меняет всё на зелёное, подобно художнику с кистью! } });

Оптимизация производительности

JS Скопировать код $('img').on('load', function() { var imageHeight = this.naturalHeight; // Берём лучшее от базовых возможностей JS и избегаем лишних оберток jQuery. console.log("Высота изображения:", imageHeight); });

Использование свойства naturalHeight напрямую повышает производительность, обеспечивая доступ к данным без дополнительной обвязки jQuery.

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