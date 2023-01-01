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"$(this)" или "this" в jQuery: различия и применение
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"$(this)" или "this" в jQuery: различия и применение

#Работа с DOM  #События в браузере  #jQuery  
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Быстрый ответ

JS
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// 'this' — это объект HTML, являющийся источником события, к которому можно обращаться напрямую.
$("button").click(function() {
  console.log(this); // Познакомьтесь с HTMLButtonElement во всей его красе.
});

// '$(this)' — это 'this', обернутый в функциональность jQuery, удобная вещь!
$("button").click(function() {
  console.log($(this).text()); // Болтуня, возвращает текст кнопки без противоречий!
});

this можно сравнить с примитивным инструментом из каменного века: прямой доступ к HTML-элементу в обработчике события. Тогда как $(this) — это швейцарский армейский нож современных web-разработчиков — превращение this в многоцелевой объект jQuery открывает обширные возможности для работы с DOM.

Пошаговый план для смены профессии

Детальный разбор 'this' и '$(this)'

Магия $(this)

В мире jQuery $(this) играет роль волшебного жезла. Она превращает простое ключевое слово this в объект jQuery, предоставляя доступ ко всему арсеналу удобных jQuery-методов.

Вот пример:

JS
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$('.myClass').each(function() {
  // jQuery в действии: благодаря ему элементы растут как грибы после дождя...
  console.log($(this).height()); 
});

Здесь $(this) предоставляет нам управление над элементами: мы можем организовать анимацию, обрабатывать события или манипулировать DOM по своему усмотрению. В jQuery-объектах также удобна массивоподобная структура, что упрощает итерацию, в отличие от чистого this.

Прелесть this

Иногда проще — лучше. Когда вам нужно прямое взаимодействие, без излишеств, просто this предоставит вам такую непосредственную связь:

JS
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$('.myClass').each(function() {
  // Стиль ниндзя в изменении CSS: незаметно, но эффективно...
  this.style.opacity = '0.5'; 
});

Здесь this задействован для работы с базовыми JavaScript-возможностями, минуя обертку jQuery в целях чистоты и скорости.

Сравнение jQuery-объекта и DOM-элемента

this связан с DOM-элементом, инициировавшим событие, и внутри функций jQuery this привязывается с помощью apply или call.

Вот краткое сравнение:

Свойство | $(this) | this --- | --- | --- Тип | jQuery-объект | DOM-элемент Методы | jQuery | Встроенные JS Доступ к DOM свойствам | Через $(this).prop() | Непосредственно, this.id Производительность | Скорость немного меньше из-за слоя абстракции | Быстрее благодаря отсутствию посредников

Быть простыми или нет?

Важно уметь определить, когда следует использовать $(this), а когда достаточно this. Если требуется выбрать один элемент, например по ID, то this или document.getElementById() вполне хватит:

JS
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$("#myDiv").click(function() {
  // Вы получите один и тот же DOM-элемент как используя $("#myDiv")[0], так и this — выбор за вами!
  console.log($("#myDiv")[0]); 
  console.log(this);
});

Визуализация

Markdown
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Представьте `this` как **Папирус** (📜):
- Основа, **базовый элемент** без дополнений.
- Стандартный HTML-элемент напрямую из DOM.

А `$(this)` — как **Роскошное издание** (📚🖋️):
- jQuery-обёртка ($), это **красивая обложка** и **финишная отделка**.
- Наделение папируса всеми возможностями jQuery-**методов** и функций.

Ключ к визуальной метафоре:

Markdown
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this:    [📜]
$(this): [📚🖋️]

Переходя между this (папирус) и $(this) (роскошное издание), вы открываете мир возможностей jQuery.

Практическое использование и распространённые ошибки

Тайна стрелочных функций

JS
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$(".button").click(() => {
  console.log($(this)); // Получите ничего. `this` в стрелочных функциях не привязан к текущему элементу!
});

В стрелочных функциях this наследует контекст исполнения, поэтому в jQuery используйте обычные функции для соответствия контексту элемента, с которым вы работаете.

Манипуляции с данными событий

JS
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$("input").on('keypress', function(event) {
  if (event.which === 13) { // 'this' здесь подобно Шерлоку Холмсу, проницательно анализирующему улики (в данном случае, данные события)!
    $(this).css("background-color", "green"); // А '$(this)' меняет всё на зелёное, подобно художнику с кистью!
  }
});

Оптимизация производительности

JS
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$('img').on('load', function() {
  var imageHeight = this.naturalHeight; // Берём лучшее от базовых возможностей JS и избегаем лишних оберток jQuery.
  console.log("Высота изображения:", imageHeight);
});

Использование свойства naturalHeight напрямую повышает производительность, обеспечивая доступ к данным без дополнительной обвязки jQuery.

Полезные материалы

  1. this – JavaScript | MDNосновное руководство по работе с this в JavaScript.
  2. В чем разница между $(this) и this? – Stack Overflowопыт сообщества и примеры использования $(this) и this.
  3. Типы данных | jQuery API Documentationисчерпывающее руководство по внутренней структуре функции $() от разработчиков jQuery.
  4. Привязка функций – JavaScript.infoглубокий анализ механизма привязки this в функциях.
  5. Понятное объяснение "this" в JavaScript — объяснение различий между this в ES5 и стрелочными функциями в ES6.
  6. Обучение jQuery | Codecademyпрактический курс для освоения $(this) в jQuery.
  7. Функции в ES5 против стрелочных функций в ES6 | автор: Джейсон Арнольд | Mediumсопоставление традиционного this и стрелочных функций нового поколения.
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Что представляет собой `this` в обработчике событий jQuery?
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Элина Баранова

разработчик Android

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