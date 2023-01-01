Тестирование типа исключения в Jest: советы и руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки типа выбрасываемого исключения в Jest используйте метод .toThrow(Type) . Оберните вызов вашей функции в expect() вот так:

JS Скопировать код expect(() => yourFunction()).toThrow(ExpectedError);

Проверьте, что ExpectedError — это класс ожидаемой ошибки. Это утверждение позволит проверить, выбрасывает ли функция yourFunction() исключение указанного класса.

Прогулка по тестированию ошибок с Jest

Магия toThrow

Проверка типов исключений может быть расширена до проверки конкретных сообщений об ошибках. Это обеспечит детальную проверку обработки исключений:

JS Скопировать код expect(() => riskyBusiness()).toThrowError(/ожидаемое сообщение об ошибке/);

Использование регулярных выражений позволяет точно определить сопоставление с конкретными частями сообщения об ошибке, повышая тем самым гибкость при проверке.

Отлов ошибки в асинхронном коде

При тестировании асинхронного кода используйте синтаксис async/await и конструкцию .rejects для эффективной проверки асинхронных исключений:

JS Скопировать код await expect(asyncOperation()).rejects.toThrow(ExpectedAsyncError);

Нам не следует игнорировать необходимость тестирования асинхронных функций, будьте внимательны при обработке типов исключений и отдельных сообщений об ошибках.

Проверка конкретного числа утверждений

Для уверенности, что в тесте было выполнено задуманное число утверждений, используйте expect.assertions(number) :

JS Скопировать код test('баланс между порядком и хаосом', () => { expect.assertions(1); expect(() => questionableMethod()).toThrow(PredictableError); });

Этот подход помогает контролировать вызовы expect , убеждаясь, что они не остаются без внимания, особенно при тестировании асинхронного кода.

Игра в отлов ошибок с try/catch

Хотя метод toThrow – мощный инструмент для тестирования, иногда требуется более тонкая ручная настройка обработки ошибок. В этой ситуации на помощь придёт блок try/catch , где можно анализировать дополнительные свойства или поведение исключений:

JS Скопировать код try { possiblyBrokenFunction(); } catch (e) { expect(e).toBeInstanceOf(ExpectedFailure); expect(e).toHaveProperty('message', 'запланированный хаос'); }

Блок try/catch предоставляет полный контроль над процессом обработки исключений, принося удовлетворение вашему внутреннему перфекционисту.

Визуализация

Тестирование исключений в Jest можно сравнить с высеиванием ошибок из потока операций:

JS Скопировать код expect(() => processor.process(faultyItem)).toThrow(SpecificError);

В реальной жизни это можно представить так:

Markdown Скопировать код Поток работ: [🔧, 💾, ⚙️, 🦠, 🔗] // Объекты, проходящие через процессор 🦠: Аномалия или ошибка в процессе 🕵️‍♀️ Ошибка: SpecificError / TypeError // Детектив, ищущий конкретные ошибки

Поиски ошибок типа SpecificError будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код Детектив от Jest: [🕵️‍♀️] // В поисках SpecificError Результат: 🟢 // И вот мы обнаружили ожидаемую ошибку SpecificError!

Полезные материалы