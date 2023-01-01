Способы получения высоты всего документа в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы узнать полную высоту документа в JavaScript, используйте свойство document.documentElement.scrollHeight . Этот метод применим во всех современных браузерах и позволяет учеть даже те части содержимого, которые текущий экран не отображает:

JS Скопировать код const totalHeight = document.documentElement.scrollHeight; // Готовы? Мы определяем высоту цифровой вселенной!

Детализация: Тонкая настройка измерений высоты

Свойство scrollHeight обычно предоставляет точные данные, но важно помнить о некоторых нюансах. Например, при работе со стилями CSS, offsetHeight будет включать padding, scroll и границы элемента, в отличие от scrollHeight .

Если требуется более высокая точность, полезно учитывать отступы элемента:

JS Скопировать код const accurateHeight = document.documentElement.getBoundingClientRect().height; // Так мы определяем высоту документа с точностью до пикселя!

Динамическое содержимое: Обработка событий изменения размера и загрузки

Если на вашей странице используется iframe или динамически подгружаемое содержимое, то лучшее решение – отслеживать события изменения размеров или загрузки и перерасчитывать высоту документа:

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', () => { // Контент обновился, пора обновить и измерение высоты. const dynamicHeight = document.documentElement.scrollHeight; });

Совместимость с браузерами: Универсальный код для всех

Вопрос совместимости браузеров всегда актуален, и мы хорошо знаем, что браузеры заметно отличаются друг от друга (усобица в основном связана с IE).

Если ваш проект должен функционировать в различных браузерах, универсальное решение – залог успеха:

JS Скопировать код function getDocumentHeight() { // Выбираем максимальное значение среди всех доступных параметров. return Math.max( document.body.scrollHeight, document.documentElement.scrollHeight, document.body.offsetHeight, document.documentElement.offsetHeight, document.body.clientHeight, document.documentElement.clientHeight ); }

Быструю проверку на различных браузеров обеспечат такие инструменты, как Firebug или пробковые доски jQuery.

Изящество jQuery: Аккуратное решение

Если вы используете jQuery, то вы можете воспользоваться простым решением, но следует помнить о потенциальных трудностях:

JS Скопировать код const jqHeight = $(document).height(); // Добрый старый jQuery.

Тем не менее, будьте бдительны, абсолютное позиционирование элементов или динамическая загрузка контента могут повлиять на точность измерений.

Важность изменения размера: Оптимизация производительности

Разработчикам не нравятся задержки в интерфейсах, поэтому рекомендуется использовать технику ограничения частоты пересчёта при изменении размеров окна:

JS Скопировать код let resizeTimeout; // Надёжный лимитер. window.addEventListener('resize', () => { clearTimeout(resizeTimeout); // Сброс таймера. resizeTimeout = setTimeout(() => { const throttledHeight = document.documentElement.scrollHeight; // Подсчёт начнётся, если с момента последнего изменения прошло 100 мс. }, 100); });

Визуализация

Вообразите многослойный торт, где каждый слой – это элемент на странице. Мы измеряем его высоту с самого верха до самого дна:

Markdown Скопировать код 🍰 Измерим высоту торта:

JS Скопировать код documentHeight = Math.max( document.body.scrollHeight, document.documentElement.scrollHeight, document.body.offsetHeight, document.documentElement.offsetHeight, document.documentElement.clientHeight );

Markdown Скопировать код Так, все требуемые измерения перед нами: - 📜 ScrollHeight – до последней крошки крема. - 🚧 OffsetHeight – от самой любопытной точки на дне до самого верха. - 🖥️ ClientHeight – это то, что видим мы на текущем экране.

// Берем максимальное из этих значений, и полная высота тортера у нас в руках! 📏🍰

Markdown Скопировать код Итог: Полная высота вашего документа подобна этому многослойному торту – включая все его скрытые слои! 🎉

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