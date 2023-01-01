Как получить бесплатный JetBrains CLion: инструкция для студентов#Установка софта
Для кого эта статья:
- Студенты вузов и колледжей, изучающие программирование
- Преподаватели и учителя, работающие с учебными курсами по программированию
Учащиеся старших классов и участники образовательных программ по программированию
Профессиональные инструменты разработки часто остаются недоступными для студентов из-за высокой стоимости. JetBrains CLion — мощная среда для C/C++ программирования с ценником в $199/год — может показаться непозволительной роскошью для учащихся. Однако компания JetBrains разработала специальную образовательную программу, открывающую доступ к профессиональным инструментам совершенно бесплатно! 💻 Разбираемся, как студенту легально получить полноценную версию CLion и другие инструменты без затрат, какие документы потребуются и какие альтернативные пути существуют.
Что такое JetBrains CLion и почему он важен для студентов
JetBrains CLion — это интеллектуальная среда разработки (IDE) для языков C и C++, созданная компанией JetBrains, известной своими профессиональными инструментами для программистов. CLion предлагает мощный набор функций, которые делают процесс разработки более продуктивным и комфортным: умное автодополнение кода, навигация по проекту, интеграция с системами контроля версий, автоматический рефакторинг и многое другое. 🚀
Для студентов, изучающих программирование, CLion представляет особую ценность по нескольким причинам:
- Профессиональный инструмент, используемый в реальной индустрии разработки ПО
- Встроенные инструменты для отладки и профилирования кода
- Поддержка современных стандартов C++, включая C++11, C++14, C++17 и C++20
- Интеграция с популярными системами сборки (CMake, Gradle)
- Кросс-платформенность (работает на Windows, macOS и Linux)
- Множество плагинов, расширяющих функциональность
Александр Петров, преподаватель программирования В моей практике был случай со студентом Максимом, который боролся с простыми ошибками в коде на C++ целыми вечерами. Его программы компилировались с ошибками, и отлаживать их было настоящим кошмаром. Когда я порекомендовал ему попробовать JetBrains CLion, используя студенческую лицензию, результат превзошел ожидания. Уже через неделю Максим сказал мне: "Теперь я вижу свои ошибки до компиляции, IDE подсказывает, как исправить проблемы, а отладчик показывает, что происходит в программе на каждом шаге. Я стал тратить на домашние задания вдвое меньше времени и начал понимать концепции, которые раньше казались непостижимыми." Сейчас Максим — один из лучших студентов курса, и значительную роль в этом сыграл правильный выбор инструмента разработки.
Коммерческая лицензия CLion стоит $199 в год для индивидуальных разработчиков — сумма, которая может быть непосильной для студенческого бюджета. Именно поэтому образовательная программа JetBrains так важна для учащихся.
|Функция
|Преимущество для студента
|Применение в учебе
|Умное автодополнение
|Ускорение написания кода
|Выполнение лабораторных работ и заданий
|Встроенный отладчик
|Быстрый поиск ошибок
|Анализ алгоритмов и структур данных
|Анализ кода на лету
|Изучение лучших практик программирования
|Улучшение качества кода в учебных проектах
|Интеграция с системами контроля версий
|Освоение профессиональных инструментов
|Работа над групповыми проектами
|Поддержка тестирования
|Обучение методам тестирования ПО
|Проверка корректности решений и автоматизация тестов
Образовательная программа JetBrains: преимущества и возможности
JetBrains проявляет особое внимание к образовательной сфере, создав обширную программу поддержки студентов, преподавателей и образовательных учреждений. Это не просто маркетинговый ход, а стратегическое решение, способствующее развитию нового поколения программистов. 🎓
Образовательная программа JetBrains включает несколько ключевых направлений:
- JetBrains для студентов и преподавателей — бесплатный доступ к полному набору инструментов для разработки
- JetBrains для учебных заведений — лицензии для компьютерных классов и лабораторий
- Учебные материалы и ресурсы — документация, видеоуроки и примеры проектов
- Специальные программы для образовательных стартапов
Для студентов основное преимущество программы заключается в возможности получить бесплатный доступ к полному набору программных продуктов JetBrains. В него входят не только CLion, но и другие популярные инструменты:
- IntelliJ IDEA Ultimate (для Java)
- PyCharm Professional (для Python)
- WebStorm (для веб-разработки)
- PhpStorm (для PHP)
- Rider (для .NET)
- И другие специализированные IDE
Студенческая лицензия предоставляется на год с возможностью продления на весь период обучения. Это полноценная версия программного обеспечения без каких-либо функциональных ограничений. После окончания учебы выпускники получают специальное предложение на продление лицензии со значительной скидкой.
Важно отметить, что студенческую лицензию можно использовать не только для учебных проектов, но и для работы над собственными инициативами, в том числе коммерческими. Это дает дополнительные возможности для профессионального роста и предпринимательской деятельности еще во время обучения.
|Тип программы
|Для кого предназначена
|Что включает
|Срок действия
|Студенческая лицензия
|Учащиеся вузов, колледжей, старшеклассники
|Все продукты JetBrains, включая CLion
|1 год (с возможностью продления)
|Лицензия для преподавателей
|Преподаватели вузов, учителя школ
|Все продукты JetBrains
|1 год (с возможностью продления)
|Лицензия для учебных заведений
|Компьютерные классы, лаборатории
|Выборочные продукты по потребности
|1-3 года
|Выпускникам
|Бывшие студенты
|Скидки на продление лицензий
|Постоянно
Как студенту бесплатно получить лицензию на CLion
Процесс получения студенческой лицензии на JetBrains CLion и другие продукты компании достаточно прост и прозрачен. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете получить доступ к профессиональным инструментам разработки уже в течение нескольких дней. 📝
Вот подробная инструкция по получению студенческой лицензии на CLion:
- Зайдите на официальный сайт образовательной программы JetBrains — посетите страницу
https://www.jetbrains.com/community/education
- Выберите раздел для студентов и преподавателей — нажмите на кнопку "Apply now" в секции для студентов
- Создайте аккаунт JetBrains — если у вас еще нет учетной записи, пройдите процесс регистрации
- Заполните форму заявки — укажите свои данные, учебное заведение и выберите способ подтверждения статуса студента
- Подтвердите статус студента — это можно сделать одним из следующих способов:
- Через университетскую электронную почту (домен .edu или другой образовательный домен)
- Загрузкой сканированного студенческого билета или справки из учебного заведения
- Через официальный список студентов вашего учебного заведения (если оно участвует в программе)
- Через сервис проверки статуса студента (например, SheerID)
- Дождитесь подтверждения — обычно это занимает от нескольких часов до двух рабочих дней
- Активируйте лицензию — после одобрения заявки вы получите на почту письмо с инструкциями по активации
- Скачайте и установите CLion — с официального сайта JetBrains
- Войдите в свою учетную запись JetBrains при первом запуске программы
Мария Соколова, студентка технического вуза Когда я начала изучать C++ на третьем курсе, преподаватель рекомендовал нам использовать JetBrains CLion. Я была приятно удивлена, узнав, что могу получить его бесплатно по студенческой лицензии. Процесс получения оказался гораздо проще, чем я ожидала. Я заполнила анкету на сайте JetBrains, прикрепила скан студенческого билета и буквально через день получила подтверждение. CLion кардинально изменил мой подход к программированию: автодополнение подсказывало правильные методы, отладчик помогал находить самые хитрые баги, а встроенные инструменты анализа кода указывали на потенциальные проблемы еще до запуска программы. Особенно полезными оказались инструменты рефакторинга — они помогли мне переписать курсовой проект и получить высшую оценку. Каждый год я продлеваю лицензию, и это один из самых ценных бесплатных ресурсов, доступных мне как студенту.
Важно помнить, что студенческая лицензия действует в течение одного года. За месяц до истечения срока вы получите уведомление о необходимости продления. Для продления понадобится повторно подтвердить свой статус студента.
В случае возникновения проблем с подтверждением статуса студента, рекомендуется:
- Проверить, что отправленные документы четко читаются и содержат актуальную информацию
- Убедиться, что указанный email активен и проверяется регулярно
- Обратиться в службу поддержки JetBrains через форму на официальном сайте
Получив студенческую лицензию, вы автоматически получаете доступ ко всем продуктам JetBrains, включая CLion. Это позволяет экспериментировать с разными языками программирования и инструментами разработки в процессе обучения. 🔍
Требования и документы для оформления студенческой лицензии
Для успешного оформления студенческой лицензии JetBrains необходимо соответствовать определенным критериям и подготовить документы, подтверждающие ваш статус учащегося. Компания довольно лояльно относится к разным форматам образования, что делает их продукты доступными широкому кругу учащихся. 📚
Вот основные требования, которым должен соответствовать заявитель:
- Быть зачисленным на дневную, вечернюю или заочную форму обучения в аккредитованном учебном заведении
- Изучать программу, ведущую к получению степени или сертификата (бакалавра, магистра, PhD и т.д.)
- Иметь действующий студенческий статус на момент подачи заявки
JetBrains предоставляет студенческие лицензии учащимся разных уровней образования:
- Студентам высших учебных заведений (университетов и институтов)
- Учащимся колледжей и техникумов
- Старшеклассникам (в некоторых случаях)
- Слушателям сертифицированных программ профессиональной переподготовки
- Участникам интенсивных образовательных буткемпов по программированию
Для подтверждения своего статуса студента вам потребуется предоставить один или несколько из следующих документов:
- Студенческий email — адрес электронной почты с доменом учебного заведения (.edu, .ac.uk или иной образовательный домен)
- Студенческий билет — скан или фотография документа с четко видимой датой обучения
- Справка из учебного заведения — официальный документ, подтверждающий ваше зачисление
- Выписка из зачетной книжки или транскрипт — документ с перечнем изучаемых дисциплин
- Платежные документы — квитанции об оплате обучения за текущий семестр/год
Очень важно, чтобы предоставленные документы содержали:
- Ваше полное имя, совпадающее с указанным в заявке
- Название учебного заведения
- Даты обучения или указание на текущий статус
- Официальные печати, подписи или другие элементы верификации
Если у вас возникают сложности с подтверждением статуса, JetBrains предлагает несколько альтернативных вариантов:
- Использовать сервис SheerID для автоматической верификации (доступно не для всех стран)
- Предоставить ссылку на официальный сайт учебного заведения, где указано ваше имя в списке студентов
- Обратиться напрямую в службу поддержки JetBrains с детальным объяснением вашей ситуации
При обновлении лицензии процедура подтверждения повторяется, поэтому рекомендуется сохранять актуальные документы для последующих продлений. Если же вы заканчиваете обучение, JetBrains предлагает специальные скидки для выпускников. ✅
Альтернативные способы доступа к JetBrains CLion для учащихся
Если по каким-то причинам вы не можете получить студенческую лицензию напрямую через образовательную программу JetBrains, существует несколько альтернативных путей, которые могут обеспечить вам доступ к CLion и другим инструментам компании. 🔄
Рассмотрим основные альтернативные способы получения доступа к JetBrains CLion для учащихся:
- GitHub Student Developer Pack
- Комплексная программа для студентов, включающая доступ к различным инструментам разработки
- Предоставляет бесплатный доступ ко всем продуктам JetBrains, включая CLion
- Требует подтверждения студенческого статуса через GitHub
- Активируется на 1 год с возможностью продления
- Программы для учебных заведений
- Если ваш университет или колледж участвует в программе JetBrains для учебных заведений
- Обратитесь в IT-отдел или к преподавателям, чтобы узнать о наличии институциональной лицензии
- Возможность использовать CLion в компьютерных классах или получить доступ через лицензию учебного заведения
- Бесплатная 30-дневная пробная версия
- Полнофункциональная версия CLion доступна для тестирования в течение 30 дней
- Подходит для краткосрочных проектов или ознакомления с функциями
- Не требует подтверждения студенческого статуса
- EAP (Early Access Program)
- Программа раннего доступа к новым версиям продуктов JetBrains
- Позволяет бесплатно использовать предварительные версии CLion
- Подходит для энтузиастов, готовых работать с нестабильными версиями
- Обновляется каждые 2-3 недели
- Партнерские программы с образовательными платформами
- Некоторые онлайн-курсы по программированию предоставляют своим студентам лицензии на продукты JetBrains
- Проверьте доступность таких предложений на Coursera, edX, Udacity или других образовательных платформах
- Участие в open-source проектах
- JetBrains предоставляет бесплатные лицензии активным участникам значимых open-source проектов
- Требует подтверждения существенного вклада в проект
- Специальные предложения и скидки
- Периодически JetBrains проводит акции и предлагает скидки на свои продукты
- Следите за официальными объявлениями компании и участвуйте в хакатонах, где могут разыгрываться лицензии
Сравним эффективность различных альтернативных способов получения доступа к CLion:
|Способ доступа
|Длительность
|Полнота функций
|Сложность получения
|Подходит для
|GitHub Student Pack
|1 год (с продлением)
|Полная версия
|Средняя
|Активных пользователей GitHub
|Через учебное заведение
|Период обучения
|Полная версия
|Низкая
|Студентов участвующих вузов
|Пробная версия
|30 дней
|Полная версия
|Очень низкая
|Краткосрочных проектов
|EAP версии
|Постоянно
|Экспериментальная
|Низкая
|Любителей новинок
|Open-source проекты
|1 год (с продлением)
|Полная версия
|Высокая
|Активных разработчиков
Важно помнить, что использование нелицензионных версий или обход системы активации является нарушением условий использования продукта и может привести к юридическим последствиям. Компания JetBrains предлагает достаточно способов легального доступа к своим продуктам для учащихся, чтобы каждый мог найти подходящий вариант. 🛡️
Многие из этих альтернативных способов могут быть использованы в сочетании или как временное решение до получения полноценной студенческой лицензии. Выбор наиболее подходящего пути зависит от ваших конкретных обстоятельств, продолжительности проекта и специфических требований.
Профессиональные инструменты разработки не должны оставаться привилегией избранных. JetBrains CLion и другие продукты компании становятся доступны студентам благодаря продуманной образовательной политике. Воспользовавшись предложенными способами, вы получаете не просто программное обеспечение, а возможность развиваться в профессии на равных с опытными разработчиками. Инвестиция времени в оформление студенческой лицензии сегодня может стать решающим конкурентным преимуществом завтра. Не упускайте эту возможность — будущее в ваших руках.
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Элина Баранова
разработчик Android