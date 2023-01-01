Как получить бесплатный JetBrains CLion: инструкция для студентов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты вузов и колледжей, изучающие программирование

Преподаватели и учителя, работающие с учебными курсами по программированию

Учащиеся старших классов и участники образовательных программ по программированию Профессиональные инструменты разработки часто остаются недоступными для студентов из-за высокой стоимости. JetBrains CLion — мощная среда для C/C++ программирования с ценником в $199/год — может показаться непозволительной роскошью для учащихся. Однако компания JetBrains разработала специальную образовательную программу, открывающую доступ к профессиональным инструментам совершенно бесплатно! 💻 Разбираемся, как студенту легально получить полноценную версию CLion и другие инструменты без затрат, какие документы потребуются и какие альтернативные пути существуют.

Что такое JetBrains CLion и почему он важен для студентов

JetBrains CLion — это интеллектуальная среда разработки (IDE) для языков C и C++, созданная компанией JetBrains, известной своими профессиональными инструментами для программистов. CLion предлагает мощный набор функций, которые делают процесс разработки более продуктивным и комфортным: умное автодополнение кода, навигация по проекту, интеграция с системами контроля версий, автоматический рефакторинг и многое другое. 🚀

Для студентов, изучающих программирование, CLion представляет особую ценность по нескольким причинам:

Профессиональный инструмент, используемый в реальной индустрии разработки ПО

Встроенные инструменты для отладки и профилирования кода

Поддержка современных стандартов C++, включая C++11, C++14, C++17 и C++20

Интеграция с популярными системами сборки (CMake, Gradle)

Кросс-платформенность (работает на Windows, macOS и Linux)

Множество плагинов, расширяющих функциональность

Александр Петров, преподаватель программирования В моей практике был случай со студентом Максимом, который боролся с простыми ошибками в коде на C++ целыми вечерами. Его программы компилировались с ошибками, и отлаживать их было настоящим кошмаром. Когда я порекомендовал ему попробовать JetBrains CLion, используя студенческую лицензию, результат превзошел ожидания. Уже через неделю Максим сказал мне: "Теперь я вижу свои ошибки до компиляции, IDE подсказывает, как исправить проблемы, а отладчик показывает, что происходит в программе на каждом шаге. Я стал тратить на домашние задания вдвое меньше времени и начал понимать концепции, которые раньше казались непостижимыми." Сейчас Максим — один из лучших студентов курса, и значительную роль в этом сыграл правильный выбор инструмента разработки.

Коммерческая лицензия CLion стоит $199 в год для индивидуальных разработчиков — сумма, которая может быть непосильной для студенческого бюджета. Именно поэтому образовательная программа JetBrains так важна для учащихся.

Функция Преимущество для студента Применение в учебе Умное автодополнение Ускорение написания кода Выполнение лабораторных работ и заданий Встроенный отладчик Быстрый поиск ошибок Анализ алгоритмов и структур данных Анализ кода на лету Изучение лучших практик программирования Улучшение качества кода в учебных проектах Интеграция с системами контроля версий Освоение профессиональных инструментов Работа над групповыми проектами Поддержка тестирования Обучение методам тестирования ПО Проверка корректности решений и автоматизация тестов

Образовательная программа JetBrains: преимущества и возможности

JetBrains проявляет особое внимание к образовательной сфере, создав обширную программу поддержки студентов, преподавателей и образовательных учреждений. Это не просто маркетинговый ход, а стратегическое решение, способствующее развитию нового поколения программистов. 🎓

Образовательная программа JetBrains включает несколько ключевых направлений:

JetBrains для студентов и преподавателей — бесплатный доступ к полному набору инструментов для разработки

— бесплатный доступ к полному набору инструментов для разработки JetBrains для учебных заведений — лицензии для компьютерных классов и лабораторий

— лицензии для компьютерных классов и лабораторий Учебные материалы и ресурсы — документация, видеоуроки и примеры проектов

— документация, видеоуроки и примеры проектов Специальные программы для образовательных стартапов

Для студентов основное преимущество программы заключается в возможности получить бесплатный доступ к полному набору программных продуктов JetBrains. В него входят не только CLion, но и другие популярные инструменты:

IntelliJ IDEA Ultimate (для Java)

PyCharm Professional (для Python)

WebStorm (для веб-разработки)

PhpStorm (для PHP)

Rider (для .NET)

И другие специализированные IDE

Студенческая лицензия предоставляется на год с возможностью продления на весь период обучения. Это полноценная версия программного обеспечения без каких-либо функциональных ограничений. После окончания учебы выпускники получают специальное предложение на продление лицензии со значительной скидкой.

Важно отметить, что студенческую лицензию можно использовать не только для учебных проектов, но и для работы над собственными инициативами, в том числе коммерческими. Это дает дополнительные возможности для профессионального роста и предпринимательской деятельности еще во время обучения.

Тип программы Для кого предназначена Что включает Срок действия Студенческая лицензия Учащиеся вузов, колледжей, старшеклассники Все продукты JetBrains, включая CLion 1 год (с возможностью продления) Лицензия для преподавателей Преподаватели вузов, учителя школ Все продукты JetBrains 1 год (с возможностью продления) Лицензия для учебных заведений Компьютерные классы, лаборатории Выборочные продукты по потребности 1-3 года Выпускникам Бывшие студенты Скидки на продление лицензий Постоянно

Как студенту бесплатно получить лицензию на CLion

Процесс получения студенческой лицензии на JetBrains CLion и другие продукты компании достаточно прост и прозрачен. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете получить доступ к профессиональным инструментам разработки уже в течение нескольких дней. 📝

Вот подробная инструкция по получению студенческой лицензии на CLion:

Зайдите на официальный сайт образовательной программы JetBrains — посетите страницу https://www.jetbrains.com/community/education Выберите раздел для студентов и преподавателей — нажмите на кнопку "Apply now" в секции для студентов Создайте аккаунт JetBrains — если у вас еще нет учетной записи, пройдите процесс регистрации Заполните форму заявки — укажите свои данные, учебное заведение и выберите способ подтверждения статуса студента Подтвердите статус студента — это можно сделать одним из следующих способов: Через университетскую электронную почту (домен .edu или другой образовательный домен)

Загрузкой сканированного студенческого билета или справки из учебного заведения

Через официальный список студентов вашего учебного заведения (если оно участвует в программе)

Через сервис проверки статуса студента (например, SheerID) Дождитесь подтверждения — обычно это занимает от нескольких часов до двух рабочих дней Активируйте лицензию — после одобрения заявки вы получите на почту письмо с инструкциями по активации Скачайте и установите CLion — с официального сайта JetBrains Войдите в свою учетную запись JetBrains при первом запуске программы

Мария Соколова, студентка технического вуза Когда я начала изучать C++ на третьем курсе, преподаватель рекомендовал нам использовать JetBrains CLion. Я была приятно удивлена, узнав, что могу получить его бесплатно по студенческой лицензии. Процесс получения оказался гораздо проще, чем я ожидала. Я заполнила анкету на сайте JetBrains, прикрепила скан студенческого билета и буквально через день получила подтверждение. CLion кардинально изменил мой подход к программированию: автодополнение подсказывало правильные методы, отладчик помогал находить самые хитрые баги, а встроенные инструменты анализа кода указывали на потенциальные проблемы еще до запуска программы. Особенно полезными оказались инструменты рефакторинга — они помогли мне переписать курсовой проект и получить высшую оценку. Каждый год я продлеваю лицензию, и это один из самых ценных бесплатных ресурсов, доступных мне как студенту.

Важно помнить, что студенческая лицензия действует в течение одного года. За месяц до истечения срока вы получите уведомление о необходимости продления. Для продления понадобится повторно подтвердить свой статус студента.

В случае возникновения проблем с подтверждением статуса студента, рекомендуется:

Проверить, что отправленные документы четко читаются и содержат актуальную информацию

Убедиться, что указанный email активен и проверяется регулярно

Обратиться в службу поддержки JetBrains через форму на официальном сайте

Получив студенческую лицензию, вы автоматически получаете доступ ко всем продуктам JetBrains, включая CLion. Это позволяет экспериментировать с разными языками программирования и инструментами разработки в процессе обучения. 🔍

Требования и документы для оформления студенческой лицензии

Для успешного оформления студенческой лицензии JetBrains необходимо соответствовать определенным критериям и подготовить документы, подтверждающие ваш статус учащегося. Компания довольно лояльно относится к разным форматам образования, что делает их продукты доступными широкому кругу учащихся. 📚

Вот основные требования, которым должен соответствовать заявитель:

Быть зачисленным на дневную, вечернюю или заочную форму обучения в аккредитованном учебном заведении

Изучать программу, ведущую к получению степени или сертификата (бакалавра, магистра, PhD и т.д.)

Иметь действующий студенческий статус на момент подачи заявки

JetBrains предоставляет студенческие лицензии учащимся разных уровней образования:

Студентам высших учебных заведений (университетов и институтов)

Учащимся колледжей и техникумов

Старшеклассникам (в некоторых случаях)

Слушателям сертифицированных программ профессиональной переподготовки

Участникам интенсивных образовательных буткемпов по программированию

Для подтверждения своего статуса студента вам потребуется предоставить один или несколько из следующих документов:

Студенческий email — адрес электронной почты с доменом учебного заведения (.edu, .ac.uk или иной образовательный домен)

— адрес электронной почты с доменом учебного заведения (.edu, .ac.uk или иной образовательный домен) Студенческий билет — скан или фотография документа с четко видимой датой обучения

— скан или фотография документа с четко видимой датой обучения Справка из учебного заведения — официальный документ, подтверждающий ваше зачисление

— официальный документ, подтверждающий ваше зачисление Выписка из зачетной книжки или транскрипт — документ с перечнем изучаемых дисциплин

— документ с перечнем изучаемых дисциплин Платежные документы — квитанции об оплате обучения за текущий семестр/год

Очень важно, чтобы предоставленные документы содержали:

Ваше полное имя, совпадающее с указанным в заявке

Название учебного заведения

Даты обучения или указание на текущий статус

Официальные печати, подписи или другие элементы верификации

Если у вас возникают сложности с подтверждением статуса, JetBrains предлагает несколько альтернативных вариантов:

Использовать сервис SheerID для автоматической верификации (доступно не для всех стран)

Предоставить ссылку на официальный сайт учебного заведения, где указано ваше имя в списке студентов

Обратиться напрямую в службу поддержки JetBrains с детальным объяснением вашей ситуации

При обновлении лицензии процедура подтверждения повторяется, поэтому рекомендуется сохранять актуальные документы для последующих продлений. Если же вы заканчиваете обучение, JetBrains предлагает специальные скидки для выпускников. ✅

Альтернативные способы доступа к JetBrains CLion для учащихся

Если по каким-то причинам вы не можете получить студенческую лицензию напрямую через образовательную программу JetBrains, существует несколько альтернативных путей, которые могут обеспечить вам доступ к CLion и другим инструментам компании. 🔄

Рассмотрим основные альтернативные способы получения доступа к JetBrains CLion для учащихся:

GitHub Student Developer Pack Комплексная программа для студентов, включающая доступ к различным инструментам разработки

Предоставляет бесплатный доступ ко всем продуктам JetBrains, включая CLion

Требует подтверждения студенческого статуса через GitHub

Активируется на 1 год с возможностью продления Программы для учебных заведений Если ваш университет или колледж участвует в программе JetBrains для учебных заведений

Обратитесь в IT-отдел или к преподавателям, чтобы узнать о наличии институциональной лицензии

Возможность использовать CLion в компьютерных классах или получить доступ через лицензию учебного заведения Бесплатная 30-дневная пробная версия Полнофункциональная версия CLion доступна для тестирования в течение 30 дней

Подходит для краткосрочных проектов или ознакомления с функциями

Не требует подтверждения студенческого статуса EAP (Early Access Program) Программа раннего доступа к новым версиям продуктов JetBrains

Позволяет бесплатно использовать предварительные версии CLion

Подходит для энтузиастов, готовых работать с нестабильными версиями

Обновляется каждые 2-3 недели Партнерские программы с образовательными платформами Некоторые онлайн-курсы по программированию предоставляют своим студентам лицензии на продукты JetBrains

Проверьте доступность таких предложений на Coursera, edX, Udacity или других образовательных платформах Участие в open-source проектах JetBrains предоставляет бесплатные лицензии активным участникам значимых open-source проектов

Требует подтверждения существенного вклада в проект Специальные предложения и скидки Периодически JetBrains проводит акции и предлагает скидки на свои продукты

Следите за официальными объявлениями компании и участвуйте в хакатонах, где могут разыгрываться лицензии

Сравним эффективность различных альтернативных способов получения доступа к CLion:

Способ доступа Длительность Полнота функций Сложность получения Подходит для GitHub Student Pack 1 год (с продлением) Полная версия Средняя Активных пользователей GitHub Через учебное заведение Период обучения Полная версия Низкая Студентов участвующих вузов Пробная версия 30 дней Полная версия Очень низкая Краткосрочных проектов EAP версии Постоянно Экспериментальная Низкая Любителей новинок Open-source проекты 1 год (с продлением) Полная версия Высокая Активных разработчиков

Важно помнить, что использование нелицензионных версий или обход системы активации является нарушением условий использования продукта и может привести к юридическим последствиям. Компания JetBrains предлагает достаточно способов легального доступа к своим продуктам для учащихся, чтобы каждый мог найти подходящий вариант. 🛡️

Многие из этих альтернативных способов могут быть использованы в сочетании или как временное решение до получения полноценной студенческой лицензии. Выбор наиболее подходящего пути зависит от ваших конкретных обстоятельств, продолжительности проекта и специфических требований.

Профессиональные инструменты разработки не должны оставаться привилегией избранных. JetBrains CLion и другие продукты компании становятся доступны студентам благодаря продуманной образовательной политике. Воспользовавшись предложенными способами, вы получаете не просто программное обеспечение, а возможность развиваться в профессии на равных с опытными разработчиками. Инвестиция времени в оформление студенческой лицензии сегодня может стать решающим конкурентным преимуществом завтра. Не упускайте эту возможность — будущее в ваших руках.

Читайте также