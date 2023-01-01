Создание объекта с динамическими ключами в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы создать объект в JavaScript с динамическими ключами, можно использовать вычисляемые свойства в литералах объекта или задавать ключи с помощью квадратных скобок:

JS Скопировать код let key = 'userID'; let value = 123; // Объект по мотивам Aquaman 🌊💪 let obj = { [key]: value };

Теперь obj имеет свойство userID , значение которого — 123 .

Если вы предпочитаете работать со старыми браузерами, не волнуйтесь — используйте привычную нотацию с квадратными скобками:

JS Скопировать код // Не забываем, что старое — это новое золото, как и Internet Explorer 🌝 obj[key] = value;

И вот было получено: объект obj наделён свойством userID со значением 123 .

Вникание в динамические ключи

Динамические ключи порождают эпоху создания объектов, не сдерживаемых строго заданными именами свойств. Этот способ приходится по вкусу в разнообразных кейсах, когда нужно сформировать объект, опираясь на переменные данные. В частности:

Использование данных, внесённых пользователем, для определения ключей.

Преобразование локальных объектов в соответствии с данными, полученными от сервера.

Формирование трансформаций данных, при которых ключам приходится получить новые имена для переноса из одной структуры данных в другую.

С появлением ES6/ES2015 мы получаем простой путь к использованию динамических ключей:

JS Скопировать код let dynamicKey = 'selected' + itemId; // Руководство по выделению каждого предмета отдельно 🎁😀 let isSelected = true; let itemStatus = { [dynamicKey]: isSelected };

Теперь объект itemStatus содержит свойство вида selected23 , если itemId равно 23.

Обход подводных камней

Работая с динамическими ключами, следует быть внимательным к потенциальным трудностям:

Старые версии JavaScript не поддерживают ES2015, поэтому возможно потребуется использование таких транспиляторов, как Babel или Traceur от Google, для обеспечения совместимости.

или от Google, для обеспечения совместимости. Определяя сразу несколько динамических ключей, будьте аккуратны, чтобы не перезаписать уже существующие свойства.

Для работы с вложенными или сложными объектами может потребоваться специальная логика для сохранения данных при назначении динамических ключей.

Визуализация

Вообразим создание объекта с динамическими ключами:

Markdown Скопировать код Предположим, у нас есть объект (скажем, ящик для инструментов 🧰) И мы используем динамический ключ для добавления новых инструментов.

Объект, претендующий на роль ящика для инструментов:

JS Скопировать код // Таинственный танец инструментального ящика 💃🔧 let key = 'hammer'; let toolbox = { [key]: '🔨', };

Markdown Скопировать код 🧰 Первоначально: [ ] 🧰 После добавления молотка: [hammer: 🔨]

Вот и всё! Тот, кто стремился стать ящиком для инструментов, достиг своей цели и готов к использованию!

Применение динамических ключей

Управление данными, введёнными пользователем

Представьте, что вы создаёте интерактивную форму, где каждое поле образует объект:

JS Скопировать код function handleFormInput(fieldName, value) { // Ассорти формы 😎🌟 let formData = { [fieldName]: value }; // Обработка отправленных данных из formData }

Переименование ключей API

Иногда, чтобы внедрить данные в пользовательский интерфейс, нужно переименовать имена ключей:

JS Скопировать код function renameKeys(data, keyMap) { // Индивидуализированные ключи, подаваемые горячими и свежими 🍕😋 return Object.keys(data).reduce((newData, key) => { let newKey = keyMap[key] || key; newData[newKey] = data[key]; return newData; }, {}); }

Создание настраиваемых конфигураций

Динамические объекты открыли дорогу к созданию конфигураций для начальной настройки систем:

JS Скопировать код let settings = { [`is${option}`]: isEnabled }; // Настройки, отражающие индивидуальные предпочтения ⚙️✔️

Вникание в динамические ключи

Объединение объектов с динамическими свойствами

С появлением ES2018 к нашим услугам представлен синтаксис расширения, который существенно упрощает объединение объектов и поддержку динамических свойств:

JS Скопировать код let dynamicDefaults = { [key]: defaultValue }; // Взаимодействие динамических значений по умолчанию с пользовательскими настройками — что может быть романтичнее? 💕🎬 let userSettings = { ...dynamicDefaults, ...userProvidedSettings };

Динамическое хранение пар ключ-значение с помощью Map

Map особенно удобен при хранении динамических пар ключ-значение:

JS Скопировать код // 'MAP' в слове mapping. Заметили игру слов? 🧐🗺️ let map = new Map(); map.set(dynamicKey, value);

Метапрограммирование с использованием Proxy

Прокси позволяют управлять динамическими свойствами и задают настраиваемое поведение при обращении к свойствам:

JS Скопировать код let handler = { // Поймал! Теперь я контролирую процесс! 🎈🎯 get(target, propKey) { return propKey in target ? target[propKey] : 42; } }; let proxy = new Proxy({}, handler); // Возвращает '42', если свойство не существует. Зачем бы и нет? 🚀🪐 console.log(proxy[dynamicKey]);

Полезные материалы