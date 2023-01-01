Сортировка строк без учета регистра в JavaScript: методы

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Быстрый ответ

Чтобы эффективно сортировать строки в массиве без учета регистра с использованием метода sort() в сочетании с функцией-компаратором, примените метод toLowerCase() :

JS Скопировать код const fruits = ['Banana', 'apple', 'Cherry']; fruits.sort((a, b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase())); console.log(fruits); // ['apple', 'Banana', 'Cherry']

Разбор метода

В JavaScript есть несколько путей к одной цели, и для сортировки строк это тоже верно. Давайте подробнее разберемся.

Использование localeCompare() при сортировке

Метод localeCompare() удобен для сортировки строк без учета регистра:

JS Скопировать код const strings = ['Bænjamin', 'benjamin', 'BENJAMIN']; strings.sort((a, b) => a.localeCompare(b, undefined, { sensitivity: 'base' })); // Вывод: ['Bænjamin', 'benjamin', 'BENJAMIN']

Здесь параметр { sensitivity: 'base' } указывает методу localeCompare игнорировать отличия в регистре и акцентах, что подходит для универсальной сортировки.

Применение Intl.Collator() для улучшения производительности

Для оптимизации производительности при больших объемах данных или частых сортировках используйте Intl.Collator().compare :

JS Скопировать код const collator = new Intl.Collator(undefined, { sensitivity: 'base' }); const words = ['zebra', 'Zebra', 'ZEBRA']; words.sort(collator.compare);

Особенности сортировки строк

При сортировке строк следует учесть несколько особенностей.

Выполнение действия до сравнения

Перед сравнением строк необходимо привести их к нижнему регистру с помощью .toLowerCase().localeCompare() .

Сложности сортировки

Если ваш массив содержит числа и специальные символы, создайте более сложную логику сортировки:

JS Скопировать код const alnums = ['alex', 'Alex', 'alex1', 'Alex2']; alnums.sort((a, b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase()) || a.localeCompare(b)); // Вывод: ['alex', 'Alex', 'alex1', 'Alex2']

Работа метода sort

Метод Array.sort() сравнивает элементы как символы Unicode, что может привести к неожиданным результатам.

Настраиваемая сортировка для достижения точности

Тестирование метода сортировки с различными входными данными, включая числа и акцентированные символы, поможет убедиться в его правильности.

Совместимость в браузерах

Убедитесь, что localeCompare() работает одинаково во всех браузерах.

Вывод

Цель – сформировать механизм сортировки, не различающий регистры, чтобы сосредоточиться на важных аспектах работы.

Визуализация

Представьте, что вы на танцполе в тишине:

Markdown Скопировать код Участники вечерины: [ "Banana", "apple", "Cherry" ]

DJ-ей (метод .sort() ) включает музыку, и все начинают двигаться в такт биту, не обращая внимания на регистр:

JS Скопировать код partyGoers.sort((a,b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase()));

Markdown Скопировать код Выполнение движений без учета регистра: [ "apple", "Banana", "Cherry" ]

Все танцующие двигаются вместе, не обращая внимания на регистр. 🎧✨

Лучшие практики для улучшения читабельности кода

Улучшите код, чтобы повысить его читабельность и упростить поддержку.

Принцип DRY

Создайте функцию sortCaseInsensitive() для многократного использования:

JS Скопировать код function sortCaseInsensitive(arr) { return arr.sort((a, b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase())); }

Оптимизация toLowerCase()

Сохраните результат toLowerCase() в переменной перед сравнением, чтобы сократить количество вызовов:

JS Скопировать код const sortInsensitive = (a, b) => { const lowerA = a.toLowerCase(); const lowerB = b.toLowerCase(); return lowerA.localeCompare(lowerB); };

Стандартизация строк

Для улучшения совпадений используйте normalize() :

JS Скопировать код const stripDiacritics = (str) => str.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, ''); // Теперь все строки будут идеально совпадать, без учета диакритических знаков.

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