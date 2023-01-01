Сортировка строк без учета регистра в JavaScript: методы#Основы JavaScript #Массивы и методы #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы эффективно сортировать строки в массиве без учета регистра с использованием метода
sort() в сочетании с функцией-компаратором, примените метод
toLowerCase():
const fruits = ['Banana', 'apple', 'Cherry'];
fruits.sort((a, b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase()));
console.log(fruits); // ['apple', 'Banana', 'Cherry']
Разбор метода
В JavaScript есть несколько путей к одной цели, и для сортировки строк это тоже верно. Давайте подробнее разберемся.
Использование
localeCompare() при сортировке
Метод
localeCompare() удобен для сортировки строк без учета регистра:
const strings = ['Bænjamin', 'benjamin', 'BENJAMIN'];
strings.sort((a, b) => a.localeCompare(b, undefined, { sensitivity: 'base' }));
// Вывод: ['Bænjamin', 'benjamin', 'BENJAMIN']
Здесь параметр
{ sensitivity: 'base' } указывает методу
localeCompare игнорировать отличия в регистре и акцентах, что подходит для универсальной сортировки.
Применение
Intl.Collator() для улучшения производительности
Для оптимизации производительности при больших объемах данных или частых сортировках используйте
Intl.Collator().compare:
const collator = new Intl.Collator(undefined, { sensitivity: 'base' });
const words = ['zebra', 'Zebra', 'ZEBRA'];
words.sort(collator.compare);
Особенности сортировки строк
При сортировке строк следует учесть несколько особенностей.
Выполнение действия до сравнения
Перед сравнением строк необходимо привести их к нижнему регистру с помощью
.toLowerCase().localeCompare().
Сложности сортировки
Если ваш массив содержит числа и специальные символы, создайте более сложную логику сортировки:
const alnums = ['alex', 'Alex', 'alex1', 'Alex2'];
alnums.sort((a, b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase()) || a.localeCompare(b));
// Вывод: ['alex', 'Alex', 'alex1', 'Alex2']
Работа метода sort
Метод
Array.sort() сравнивает элементы как символы Unicode, что может привести к неожиданным результатам.
Настраиваемая сортировка для достижения точности
Тестирование метода сортировки с различными входными данными, включая числа и акцентированные символы, поможет убедиться в его правильности.
Совместимость в браузерах
Убедитесь, что
localeCompare() работает одинаково во всех браузерах.
Вывод
Цель – сформировать механизм сортировки, не различающий регистры, чтобы сосредоточиться на важных аспектах работы.
Визуализация
Представьте, что вы на танцполе в тишине:
Участники вечерины: [ "Banana", "apple", "Cherry" ]
DJ-ей (метод
.sort()) включает музыку, и все начинают двигаться в такт биту, не обращая внимания на регистр:
partyGoers.sort((a,b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase()));
Выполнение движений без учета регистра: [ "apple", "Banana", "Cherry" ]
Все танцующие двигаются вместе, не обращая внимания на регистр. 🎧✨
Лучшие практики для улучшения читабельности кода
Улучшите код, чтобы повысить его читабельность и упростить поддержку.
Принцип DRY
Создайте функцию
sortCaseInsensitive() для многократного использования:
function sortCaseInsensitive(arr) {
return arr.sort((a, b) => a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase()));
}
Оптимизация
toLowerCase()
Сохраните результат
toLowerCase() в переменной перед сравнением, чтобы сократить количество вызовов:
const sortInsensitive = (a, b) => {
const lowerA = a.toLowerCase();
const lowerB = b.toLowerCase();
return lowerA.localeCompare(lowerB);
};
Стандартизация строк
Для улучшения совпадений используйте
normalize():
const stripDiacritics = (str) => str.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '');
// Теперь все строки будут идеально совпадать, без учета диакритических знаков.
Полезные материалы
- Array.prototype.sort() – JavaScript | MDN — Подробный обзор метода
sort.
- Как сортировать строки в массиве без учета регистра в JavaScript? – Stack Overflow — Обсуждение разных вариантов сортировки без учета регистра.
- Метод JavaScript Array sort() – W3Schools — Детализация использования метода
sort.
- Методы массивов – JavaScript.info — Обзор методов массивов, включая сортировку.
- Спецификация языка ECMAScript® 2024 — Основы сравнения строк.
- Создание сортируемых таблиц с React — Smashing Magazine — Пример использования сортировки массивов в проектах на React.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер