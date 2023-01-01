Сортировка и перестановка JS массива согласно другому массиву

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const arr = ['B', 'A', 'C']; const order = ['A', 'B', 'C']; const sortedArr = arr.sort((a, b) => order.indexOf(a) – order.indexOf(b));

Углубление в искусство сортировки 🧙‍♂️

Если перед вами стоят задачи, выходящие за рамки стандартного функционала, давайте окунемся в более сложные техники. В частности, разберем сортировку объектов, использование внешних библиотек и улучшение производительности.

Изящная сортировка сложных структур

Для сортировки объектов или решения особых случаев примените сочетание методов map() и sort() :

JS Скопировать код const itemsArray = [{ id: 'B' }, { id: 'A' }, { id: 'C' }]; const orderArray = ['A', 'B', 'C']; const sortedItems = itemsArray .map(item => ({ ...item, sortOrder: orderArray.indexOf(item.id) })) .sort((a, b) => a.sortOrder – b.sortOrder) .map(item => item.id);

Использование сторонних библиотек

Когда сортировка становится сложной, можно использовать такие библиотеки, как Lodash или Underscore.js:

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); const sortedItemsWithLodash = _.sortBy(itemsArray, item => orderArray.indexOf(item.id));

Оптимизация производительности

Для повышения эффективности сортировки избегайте использования indexOf внутри sort . Вместо этого применяйте Map для ускорения получения индексов:

JS Скопировать код const indexMap = new Map(order.map((item, index) => [item, index])); const sortedArrBetter = arr.sort( (a, b) => (indexMap.get(a) – indexMap.get(b)) );

Визуализация

Демонстрация проходит легче с использованием эмодзи. У нас есть группа ( elements ), ваш плейлист ( arrToSort ) и программа концерта ( sortOrder ):

Markdown Скопировать код Программа концерта (sortOrder): [👔, 👖, 👗, 🧢]

Плейлист до сортировки (arrToSort):

Markdown Скопировать код [👗, 👖, 👔, 🧢, 👔]

Мы подгоняем плейлист под программу концерта:

JS Скопировать код arrToSort.sort((a, b) => sortOrder.indexOf(a) – sortOrder.indexOf(b));

Плейлист после сортировки:

Markdown Скопировать код [👔, 👔, 👖, 👗, 🧢]

Теперь плейлист полностью соответствует программе концерта, а вы становитесь лучшим менеджером.

Преодоление проблем

Сложности часто возникают при сортировке, если есть дубликаты или отсутствуют значения. В таком случае может помочь array_multisort() , функция из PHP, работающая аналогично алгоритмам из JavaScript.

Полезные рекомендации

Заранее определите порядок сортировки, чтобы ускорить выполнение задачи.

Сортируете объекты? Сравнивайте их по одному и тому же свойству.

Применяйте фильтрацию и трансформацию для обработки несовместимых значений ( null , undefined ).

, ). Всегда проверяйте логику сортировки на практических примерах.

Адаптация под различные задачи

Разные задачи требуют соответствующих подходов. Вот несколько типовых сценариев:

Многомерные массивы : сортировка по значениям, находящимся глубоко внутри структуры.

: сортировка по значениям, находящимся глубоко внутри структуры. Нестандартные порядки : сортировка разнотипных данных, например, чисел и строк.

: сортировка разнотипных данных, например, чисел и строк. Объединение отсортированных массивов: это может оказаться быстрее, если вы используете правильный метод сравнения.

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