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Сохранение изменений в JS через Chrome Dev Tools: руководство
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Сохранение изменений в JS через Chrome Dev Tools: руководство

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Отладка DevTools  
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Быстрый ответ

Если вы ищете быстрое решение, примените функционал Локальные переопределения (Local Overrides), находящийся в секции Источники (Sources) Инструментов разработчика Chrome. Зайдите в контекстное меню нужного JavaScript-файла, нажав на него правой кнопкой мыши, выберите пункт Сохранить для переопределений (Save for overrides), внесите нужные коррективы в код и сохраните их, используя комбинацию клавиш Ctrl+S (или Cmd+S для пользователей Mac). После обновления страницы вы увидите, что внесенные изменения сохранились. ✨

Пошаговая инструкция:

  1. Откройте Инструменты разработчика Chrome и перейдите в секцию Источники (Sources).
  2. Нажав правой кнопкой мыши на нужный файл, выберите Сохранить для переопределений (Save for overrides).
  3. Внесите нужные изменения в код и сохраните их комбинацией клавиш Ctrl+S (или Cmd+S).
  4. Обновив страницу, убедитесь, что ваши изменения учтены и сохранены.
Пошаговый план для смены профессии

Расширяем возможности: полный потенциал локальных переопределений

Один из скрытых ресурсов среди Инструментов разработчика Chrome — это Локальные переопределения (Local Overrides)! Они позволяют наблюдать за внесенными в код изменениями в реальном времени и обходить необходимость в повторной сборке проекта. Установите локальную директорию для переопределений, и код с внесенными изменениями будет сохраняться на вашем компьютере, что исключительно удобно при экспериментировании в разных сессиях.

Как настроить локальные переопределения: пошаговое руководство

Для активации этой функции выполните следующие действия:

  1. Откройте Инструменты разработчика и зайдите в Настройки (Settings), нажав на иконку с изображением шестеренки или используя клавишу F1.
  2. В разделе Эксперименты (Experiments) активируйте функцию Локальные переопределения (Local Overrides).
  3. Перейдите в секцию Источники (Sources) и далее — в раздел Система файлов (Filesystem). Здесь, нажав на кнопку +, укажите локальный путь для хранения файлов.
  4. Предоставьте Chrome разрешения на чтение и запись в выбранной директории.
  5. Выберите нужный файл, вызовите его контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши, и выберите пункт Сохранить для переопределений, чтобы создать локальную копию файла для редактирования.

Дополнительные инструменты и расширения для усовершенствования контроля

Если вам требуется более тонкий контроль или интеграция с уже существующими рабочими процессами, можно рассмотреть возможность использования расширения Resource Override или функцию AutoResponder в Fiddler. Оба предлагают возможность сохранять изменения даже после перезагрузки страницы.

Использование Resource Override:

  1. Установите расширение из магазина приложений Chrome.
  2. Настройте правила для файлов, чтобы перенаправлять конкретные запросы на локальные файлы.
  3. Любые изменения, внесенные в локальные файлы, сохранятся после перезагрузки страницы.

Использование Fiddler AutoResponder:

  1. Запустите Fiddler и настройте его для перехвата HTTPS-трафика.
  2. Перейдите во вкладку AutoResponder.
  3. Создайте правило, которое будет перенаправлять запросы к выбранному JavaScript-файлу на его локально отредактированную версию.

Визуализация

Процесс изменения JavaScript с помощью Инструментов разработчика Chrome и запуск обновленных данных можно представить следующим образом:

Markdown
Скопировать код
Оригинальный код: [Свежайший чизкейк от кондитера](🎂)
Добавление асинхронности, обработка ошибок: [Чизкейк люкс](🍰🌟)
Обновление! Подается с наслаждением! [Обновленный Чизкейк люкс](🔄🍰🌟)

Модификация исходного кода:

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До: [Чизкейк,🔴Неудачный "Красный бархат"🔴, Макароны]
После: [Чизкейк,✨Прекрасный "Красный бархат"✨, Макароны]

Обновление для подачи Чизкейка люкс:

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Скопировать код
"Наслаждайтесь усовершенствованным кодом, ровно как лучшим куском сладкого в вашей жизни!"

Устранение проблем и ключевые моменты

Возможные вопросы при модификации JavaScript:

  • Переопределения не сохраняются: Проверьте, правильно ли установлены права доступа к папке локальных переопределений и корректно ли Chrome работает с этой папкой.
  • Потеря остановочных точек: Не забывайте проверять остановочные точки в коде.
  • Снижение производительности: Помните о соблюдении меры, так как частое использование переопределений может замедлить процесс отладки. Периодически пересматривайте и корректируйте их.

Лучшие практики локальных модификаций

  • Резервное копирование — ваш надежный союзник: Всегда создавайте резервные копии исходных файлов перед внесением в них изменений.
  • Используйте системы контроля версий: Отслеживайте изменения в коде с помощью систем контроля версий типа Git или аналогичных.
  • Тестирование — залог успешного результата: Проводите проверку ваших изменений сквозь проверку. Локальные переопределения не заменяют полноценную разработку и тестовое окружение.

Полезные материалы

  1. Отладка JavaScript | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков
  2. Инструменты разработчика Chrome | Chrome для разработчиков
  3. Редактирование и сохранение файлов в рабочей области | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков
  4. Отладка JavaScript – Инструменты разработчика Chrome 101 – YouTube
  5. Переопределение страниц Chrome | Расширения | Chrome для разработчиков
  6. GitHub – Tampermonkey/tampermonkey
  7. Статья на Medium – Продвинутая отладка JavaScript с помощью Инструментов разработчика Chrome
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Как сохранять изменения в JavaScript через Chrome Dev Tools?
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Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

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