Сохранение изменений в JS через Chrome Dev Tools: руководство#Веб-разработка #Основы JavaScript #Отладка DevTools
Быстрый ответ
Если вы ищете быстрое решение, примените функционал Локальные переопределения (Local Overrides), находящийся в секции Источники (Sources) Инструментов разработчика Chrome. Зайдите в контекстное меню нужного JavaScript-файла, нажав на него правой кнопкой мыши, выберите пункт Сохранить для переопределений (Save for overrides), внесите нужные коррективы в код и сохраните их, используя комбинацию клавиш
Ctrl+S (или
Cmd+S для пользователей Mac). После обновления страницы вы увидите, что внесенные изменения сохранились. ✨
Пошаговая инструкция:
- Откройте Инструменты разработчика Chrome и перейдите в секцию Источники (Sources).
- Нажав правой кнопкой мыши на нужный файл, выберите Сохранить для переопределений (Save for overrides).
- Внесите нужные изменения в код и сохраните их комбинацией клавиш
Ctrl+S(или
Cmd+S).
- Обновив страницу, убедитесь, что ваши изменения учтены и сохранены.
Расширяем возможности: полный потенциал локальных переопределений
Один из скрытых ресурсов среди Инструментов разработчика Chrome — это Локальные переопределения (Local Overrides)! Они позволяют наблюдать за внесенными в код изменениями в реальном времени и обходить необходимость в повторной сборке проекта. Установите локальную директорию для переопределений, и код с внесенными изменениями будет сохраняться на вашем компьютере, что исключительно удобно при экспериментировании в разных сессиях.
Как настроить локальные переопределения: пошаговое руководство
Для активации этой функции выполните следующие действия:
- Откройте Инструменты разработчика и зайдите в Настройки (Settings), нажав на иконку с изображением шестеренки или используя клавишу
F1.
- В разделе Эксперименты (Experiments) активируйте функцию Локальные переопределения (Local Overrides).
- Перейдите в секцию Источники (Sources) и далее — в раздел Система файлов (Filesystem). Здесь, нажав на кнопку
+, укажите локальный путь для хранения файлов.
- Предоставьте Chrome разрешения на чтение и запись в выбранной директории.
- Выберите нужный файл, вызовите его контекстное меню, нажав правой кнопкой мыши, и выберите пункт Сохранить для переопределений, чтобы создать локальную копию файла для редактирования.
Дополнительные инструменты и расширения для усовершенствования контроля
Если вам требуется более тонкий контроль или интеграция с уже существующими рабочими процессами, можно рассмотреть возможность использования расширения Resource Override или функцию AutoResponder в Fiddler. Оба предлагают возможность сохранять изменения даже после перезагрузки страницы.
Использование Resource Override:
- Установите расширение из магазина приложений Chrome.
- Настройте правила для файлов, чтобы перенаправлять конкретные запросы на локальные файлы.
- Любые изменения, внесенные в локальные файлы, сохранятся после перезагрузки страницы.
Использование Fiddler AutoResponder:
- Запустите Fiddler и настройте его для перехвата HTTPS-трафика.
- Перейдите во вкладку AutoResponder.
- Создайте правило, которое будет перенаправлять запросы к выбранному JavaScript-файлу на его локально отредактированную версию.
Визуализация
Процесс изменения JavaScript с помощью Инструментов разработчика Chrome и запуск обновленных данных можно представить следующим образом:
Оригинальный код: [Свежайший чизкейк от кондитера](🎂)
Добавление асинхронности, обработка ошибок: [Чизкейк люкс](🍰🌟)
Обновление! Подается с наслаждением! [Обновленный Чизкейк люкс](🔄🍰🌟)
Модификация исходного кода:
До: [Чизкейк,🔴Неудачный "Красный бархат"🔴, Макароны]
После: [Чизкейк,✨Прекрасный "Красный бархат"✨, Макароны]
Обновление для подачи Чизкейка люкс:
"Наслаждайтесь усовершенствованным кодом, ровно как лучшим куском сладкого в вашей жизни!"
Устранение проблем и ключевые моменты
Возможные вопросы при модификации JavaScript:
- Переопределения не сохраняются: Проверьте, правильно ли установлены права доступа к папке локальных переопределений и корректно ли Chrome работает с этой папкой.
- Потеря остановочных точек: Не забывайте проверять остановочные точки в коде.
- Снижение производительности: Помните о соблюдении меры, так как частое использование переопределений может замедлить процесс отладки. Периодически пересматривайте и корректируйте их.
Лучшие практики локальных модификаций
- Резервное копирование — ваш надежный союзник: Всегда создавайте резервные копии исходных файлов перед внесением в них изменений.
- Используйте системы контроля версий: Отслеживайте изменения в коде с помощью систем контроля версий типа Git или аналогичных.
- Тестирование — залог успешного результата: Проводите проверку ваших изменений сквозь проверку. Локальные переопределения не заменяют полноценную разработку и тестовое окружение.
Полезные материалы
- Отладка JavaScript | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков
- Инструменты разработчика Chrome | Chrome для разработчиков
- Редактирование и сохранение файлов в рабочей области | Инструменты разработчика | Chrome для разработчиков
- Отладка JavaScript – Инструменты разработчика Chrome 101 – YouTube
- Переопределение страниц Chrome | Расширения | Chrome для разработчиков
- GitHub – Tampermonkey/tampermonkey
- Статья на Medium – Продвинутая отладка JavaScript с помощью Инструментов разработчика Chrome
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер