Snake case в программировании: примеры, история, сравнение стилей#Синтаксис и стиль кода (PEP 8)
Для кого эта статья:
- Профессиональные разработчики программного обеспечения
- Студенты и новички в области программирования
- Люди, интересующиеся стандартами и практиками написания кода
Выбор стиля именования переменных и функций может казаться мелочью, но профессиональные разработчики знают: именно такие "мелочи" отличают качественный код от неподдерживаемого хаоса. Snakecase — один из фундаментальных стилей именования, завоевавший огромную популярность в экосистемах Python, Ruby и SQL. Но почему одни языки программирования предпочитают snakecase, а другие склоняются к camelCase? Когда змеиныйстиль становится оптимальным выбором, а когда лишь создаёт визуальный шум? Давайте разберёмся в тонкостях этого синтаксического подхода и выясним, как правильное использование snakecase может сделать ваш код более читаемым, поддерживаемым и профессиональным. 🐍
Snake case: суть и основные правила написания кода
Snake case — это соглашение об именовании (naming convention), при котором составные слова в идентификаторах разделяются символом подчёркивания (_), а все буквы пишутся в нижнем регистре. По своей сути это стилистический выбор, который непосредственно влияет на читаемость и поддерживаемость кода.
Основные правила написания кода в стиле snake_case:
- Все буквы пишутся в нижнем регистре
- Слова разделяются одним символом подчёркивания
- Числа могут быть частью идентификатора, но обычно не используются в начале имени
- Специальные символы (кроме подчёркивания) не используются
Вот как выглядят типичные примеры идентификаторов в snake_case:
# Переменные
user_name = "John"
max_file_size = 1024
http_response_code = 200
# Функции
def calculate_average_score(scores):
pass
def get_user_by_id(user_id):
pass
# Имена файлов
database_connection.py
user_authentication.py
Snake case часто применяется для именования различных элементов кода:
|Элемент кода
|Пример в snake_case
|Контекст использования
|Переменные
|totalcount, userage
|Хранение данных
|Функции
|calculatetax(), getuser_info()
|Выполнение операций
|Модули
|dataprocessor.py, stringutils.py
|Организация кода
|Константы*
|MAXCONNECTIONS, APIKEY
|Неизменяемые значения
- Следует отметить, что для констант часто используется вариация snakecase, где все буквы заглавные: MAXRETRY_COUNT.
Визуально snake_case создает четкую границу между словами, что значительно улучшает читаемость длинных идентификаторов. Это особенно ценно при работе с комплексными концепциями, которые требуют описательных имен.
Алексей Семёнов, тимлид Python-разработки Несколько лет назад наша команда унаследовала проект с смешанными стилями именования. Некоторые модули использовали camelCase, другие — snakecase, а пара древних компонентов даже содержала венгерскую нотацию. Первое, что мы сделали — стандартизировали весь код под snakecase, следуя рекомендациям PEP 8. Это простое изменение привело к удивительным результатам: время на погружение новичков в кодовую базу сократилось на 30%, а количество ошибок, связанных с неверной интерпретацией имен переменных, уменьшилось практически до нуля. Особенно ценным snake_case оказался при работе с длинными составными именами — подчеркивания действительно помогают глазу быстрее "сканировать" код и находить нужные части.
История возникновения snake_case и его распространение
Для понимания места snakecase в программировании важно рассмотреть исторические корни этого стиля. Точное происхождение snakecase сложно определить — подчеркивание как разделитель слов использовалось с ранних дней компьютерной эры. Однако можно проследить ключевые моменты его эволюции и распространения.
Истоки snake_case можно найти в ранних компьютерных языках, где символ подчеркивания предлагал логичный способ разделения слов в идентификаторах без использования пробелов (которые были недопустимы).
- 1960-е годы: Языки вроде ALGOL-68 поддерживали подчеркивания в идентификаторах
- 1970-е годы: C позволил использовать подчеркивания, что сделало их популярными в системном программировании
- 1980-е годы: Unix-культура способствовала распространению snake_case в утилитах командной строки
- 1990-е годы: Perl и Python начали активно продвигать snake_case как стандарт именования
- 2000-е годы: Ruby укрепил позиции snake_case в веб-разработке
Термин "snake_case" появился относительно недавно — его популяризация произошла в начале 2000-х годов, когда возникла необходимость четко различать разные стили именования. Название очевидно связано с визуальным сходством идентификаторов, где слова соединены подчеркиваниями, со змеёй. 🐍
Распространение snake_case тесно связано с эволюцией философий программирования:
|Эра/Парадигма
|Влияние на snake_case
|Ключевые языки и платформы
|Системное программирование
|Первичное применение для удобочитаемости
|C, Unix
|Объектно-ориентированное программирование
|Конкуренция с camelCase
|C++, Smalltalk
|Скриптовые языки
|Широкое принятие как стандарта
|Python, Ruby, Perl
|Веб-разработка
|Применение в бэкенд-разработке
|Rails, Django, Flask
|DevOps и инфраструктура
|Стандарт для конфигурационных файлов
|YAML, Docker, Kubernetes
Интересно, что выбор snakecase в Python стал одним из наиболее влиятельных факторов в распространении этого стиля. PEP 8 — руководство по стилю для Python — официально рекомендует snakecase для имен функций, методов и переменных, что значительно повлияло на культуру программирования в целом.
Сегодня snake_case широко распространен не только в языках программирования, но и в структурах данных, API, именах файлов и даже URL-адресах. Это говорит о его универсальности и практичности как соглашения об именовании.
Snake_case в популярных языках программирования
Различные языки программирования по-разному относятся к snakecase — от официального принятия в качестве стандарта до полного игнорирования. Рассмотрим, как snakecase используется в основных языках программирования и экосистемах.
Python 🐍
Python — главный адвокат snake_case в мире программирования. Согласно PEP 8, стандартному руководству по стилю Python:
- Функции, методы, атрибуты и переменные должны именоваться в snake_case
- Константы используют UPPERSNAKECASE
- Приватные атрибуты начинаются с подчеркивания: privateattribute
- Магические методы окружены двойными подчеркиваниями: init
# Python-пример использования snake_case
def calculate_average(number_list):
total_sum = sum(number_list)
item_count = len(number_list)
return total_sum / item_count
user_scores = [85, 92, 78, 90, 88]
average_score = calculate_average(user_scores)
MAX_SCORE = 100
Ruby 💎
Ruby, как и Python, придерживается snake_case для методов и переменных. Однако классы и модули используют PascalCase (или CamelCase с заглавной первой буквой):
# Ruby-пример
class UserAuthentication
def initialize(user_name, password)
@user_name = user_name
@password = password
end
def authenticate_user
# код аутентификации
end
end
current_user = UserAuthentication.new("john_doe", "secure_password")
authentication_result = current_user.authenticate_user
JavaScript/TypeScript 📜
Хотя стандартом для JavaScript является camelCase, snake_case часто используется в определённых контекстах:
- Константы иногда записываются как UPPERSNAKECASE
- При работе с определенными API или библиотеками (например, Redux)
- Для имен файлов, особенно в проектах Node.js
- При взаимодействии с бэкендом на Python/Ruby
SQL 🗄️
SQL традиционно использует snake_case для имен таблиц, столбцов и других объектов базы данных:
CREATE TABLE user_profiles (
user_id INTEGER PRIMARY KEY,
first_name VARCHAR(50),
last_name VARCHAR(50),
date_of_birth DATE,
last_login_timestamp TIMESTAMP
);
SELECT user_id, first_name, last_name
FROM user_profiles
WHERE date_of_birth > '1990-01-01';
Rust 🦀
Rust официально рекомендует snake_case для функций, методов, локальных переменных и модулей:
// Rust-пример
fn calculate_factorial(num: u64) -> u64 {
let mut result = 1;
for i in 1..=num {
result *= i;
}
result
}
fn main() {
let user_input = 5;
let factorial_result = calculate_factorial(user_input);
println!("Factorial of {} is {}", user_input, factorial_result);
}
В экосистемах и фреймворках также существуют свои соглашения:
- Django (Python): строго следует snake_case для всего Python-кода
- Rails (Ruby): поддерживает snake_case для методов и переменных
- Flask (Python): придерживается рекомендаций PEP 8
- Laravel (PHP): в основном использует camelCase, но snake_case для некоторых элементов
- FastAPI (Python): использует snake_case в коде, но поддерживает camelCase в API-интерфейсах
Важно понимать, что в межязыковых проектах часто возникает необходимость преобразования между стилями именования. Например, когда JavaScript-фронтенд взаимодействует с Python-бэкендом, часто требуется конвертация между snake_case и camelCase.
Марина Ковалёва, архитектор систем Работая над крупной распределенной системой, которая объединяла сервисы на Java (camelCase), Python (snakecase) и базы данных SQL (snakecase), мы постоянно сталкивались с проблемой несоответствия стилей именования. Это приводило к постоянной путанице и ошибкам при передаче данных между сервисами. Решение оказалось неожиданно простым: мы ввели автоматическое преобразование стилей на границах систем. В каждом API-шлюзе добавили слой трансформации, который конвертировал имена полей в соответствующий стиль при входе и выходе данных. После внедрения этого подхода количество ошибок, связанных с несоответствием имен полей, упало до нуля. Более того, разработчики могли продолжать использовать привычные для своих языков соглашения, не беспокоясь о совместимости. Эта история научила меня важному принципу: уважайте соглашения каждого языка и автоматизируйте преобразования, а не пытайтесь навязать единый стиль всем технологиям.
Сравнение snake_case с camelCase и PascalCase
Для полноценного понимания snake_case необходимо сравнить его с другими популярными стилями именования. Каждый стиль имеет свои уникальные характеристики, влияющие на читаемость, скорость набора и восприятие кода.
|Стиль
|Пример
|Особенности
|Где распространен
|snake_case
|userloginattempt
|Все слова в нижнем регистре, разделены подчеркиванием
|Python, Ruby, SQL, Rust
|camelCase
|userLoginAttempt
|Первое слово с маленькой буквы, остальные с большой, без разделителей
|JavaScript, Java, C#
|PascalCase
|UserLoginAttempt
|Все слова с большой буквы, без разделителей
|C#, TypeScript (для классов)
|kebab-case
|user-login-attempt
|Все слова в нижнем регистре, разделены дефисом
|HTML, CSS, URL
|UPPERSNAKECASE
|USERLOGINATTEMPT
|Все буквы заглавные, разделены подчеркиванием
|Константы во многих языках
Рассмотрим ключевые аспекты сравнения:
- Читаемость: snake_case обеспечивает четкую визуальную границу между словами благодаря подчеркиванию. Это особенно полезно при чтении длинных идентификаторов.
- Скорость набора: camelCase может быть быстрее в наборе, так как не требует использования символа shift для подчеркивания, но snake_case удобнее при редактировании (двойной клик выделяет отдельное слово).
- Машинная обработка: snake_case легче анализировать и трансформировать программно, что упрощает создание инструментов автоматизации.
- Лингвистическая совместимость: snake_case хорошо работает с аббревиатурами и сложными именами, тогда как в camelCase возникают неоднозначности (например, IOStream vs. IoStream).
Сравним одно и то же выражение в разных стилях:
# snake_case
user_authentication_service.validate_login_credentials(user_email, raw_password)
# camelCase
userAuthenticationService.validateLoginCredentials(userEmail, rawPassword)
# PascalCase
UserAuthenticationService.ValidateLoginCredentials(UserEmail, RawPassword)
Исследования в области когнитивной нагрузки показывают интересные результаты:
- snake_case может быть на 20-25% медленнее при чтении для новичков, но различие сглаживается с опытом
- snake_case демонстрирует меньше ошибок при интерпретации сложных составных имен
- Для неносителей английского языка snake_case часто оказывается более понятным
- При просмотре большого объема кода snake_case позволяет быстрее сканировать текст глазами
Интересный факт: в языках с функциональной парадигмой (например, Erlang) часто используется snake_case, в то время как объектно-ориентированные языки тяготеют к camelCase. Это может отражать философские различия в подходах к программированию.
Сочетание стилей в одном проекте обычно не рекомендуется, но существуют исключения:
- Python-проекты часто используют snake_case для переменных и функций, но PascalCase для имен классов
- JavaScript-библиотеки могут применять camelCase для API, но snake_case для конфигурационных файлов
- Полный стек может использовать snake_case в базах данных и бэкенде, но camelCase во фронтенде
Важно понимать, что каждый стиль именования отражает определенную культуру программирования, и выбор между ними — это не только технический, но и культурный выбор. 🧠
Когда выбирать snake_case: преимущества и ограничения
Выбор стиля именования — это стратегическое решение, которое влияет на долгосрочную поддерживаемость и читаемость кода. Рассмотрим конкретные сценарии и критерии, когда snake_case становится оптимальным выбором.
Преимущества snake_case
- Исключительная читаемость длинных идентификаторов — подчеркивания создают четкое визуальное разделение между словами.
- Единообразие с SQL и файловыми системами — унифицирует именование между кодом, базами данных и файлами.
- Удобство при рефакторинге — большинство редакторов распознают подчеркивание как разделитель слов, что облегчает выделение и редактирование.
- Уменьшение когнитивной нагрузки — разделители позволяют быстрее обрабатывать длинные имена мозгом.
- Лучшая поддержка сложных аббревиатур — например,
http_api_urlпонятнее, чем
httpApiUrl.
Ограничения snake_case
- Повышенный расход символов — идентификаторы становятся длиннее из-за дополнительных символов подчеркивания.
- Замедление скорости набора — необходимость использования клавиши Shift для ввода подчеркиваний может снижать скорость кодирования.
- Несовместимость с некоторыми соглашениями — может конфликтовать с библиотеками и фреймворками, ожидающими другой стиль.
- Визуальный шум в коде с большим количеством подчеркиваний — особенно при наличии приватных членов и констант.
Оптимальные сценарии для применения snake_case
- ✅ Разработка на Python, Ruby, Rust или других языках, где snake_case является стандартом
- ✅ Проекты с акцентом на обработку данных и интеграцию с базами данных
- ✅ Код, который должен быть доступен для понимания новичкам или неносителям английского языка
- ✅ Системы, где требуется частая навигация по большим файлам кода
- ✅ Проекты с открытым исходным кодом, где важна читаемость для сообщества
Сценарии, где стоит избегать snake_case
- ❌ Разработка на Java, C#, JavaScript, где сообщество предпочитает camelCase
- ❌ Проекты с существующей кодовой базой в другом стиле (если нет веских причин для перехода)
- ❌ Ситуации, где критична компактность кода (например, встраиваемые системы с ограничениями)
- ❌ Интеграция с API или библиотеками, жестко привязанными к другому стилю именования
При принятии решения о стиле именования для проекта рекомендуется учитывать:
- Экосистему языка — следуйте принятым в сообществе стандартам
- Состав команды — учитывайте опыт и предпочтения разработчиков
- Интеграционные требования — совместимость с существующими системами
- Долгосрочную перспективу — как код будет поддерживаться и расширяться
Важно помнить, что последовательность важнее конкретного выбора — лучше строго придерживаться одного стиля, чем смешивать несколько подходов в одном проекте. Документирование выбранных соглашений об именовании в руководстве по стилю проекта — обязательная практика для обеспечения единообразия кода в команде. 📝
Автоматизация проверки стиля с помощью линтеров и форматтеров кода (например, flake8, rubocop, eslint) помогает поддерживать согласованность без необходимости постоянного ручного контроля. Такие инструменты могут быть интегрированы в конвейеры CI/CD для обеспечения соблюдения стандартов в масштабе всего проекта.
Snake_case — это больше, чем просто синтаксическая конструкция. Это отражение философии ясности и читаемости кода. В мире, где программисты проводят больше времени за чтением кода, чем за его написанием, выбор правильного стиля именования становится ключевым фактором производительности. Когда в вашем следующем проекте встанет вопрос о стиле именования, помните: идеального стиля не существует, но существует идеальный подход — осознанный выбор, основанный на контексте проекта, его экосистеме и потребностях команды. А затем — последовательное применение этого выбора через автоматизированные инструменты и четкие стандарты.
Антон Крылов
Python-разработчик