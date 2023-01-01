Snake case в программировании: примеры, история, сравнение стилей

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Для кого эта статья:

Профессиональные разработчики программного обеспечения

Студенты и новички в области программирования

Люди, интересующиеся стандартами и практиками написания кода

Выбор стиля именования переменных и функций может казаться мелочью, но профессиональные разработчики знают: именно такие "мелочи" отличают качественный код от неподдерживаемого хаоса. Snakecase — один из фундаментальных стилей именования, завоевавший огромную популярность в экосистемах Python, Ruby и SQL. Но почему одни языки программирования предпочитают snakecase, а другие склоняются к camelCase? Когда змеиныйстиль становится оптимальным выбором, а когда лишь создаёт визуальный шум? Давайте разберёмся в тонкостях этого синтаксического подхода и выясним, как правильное использование snakecase может сделать ваш код более читаемым, поддерживаемым и профессиональным. 🐍

Snake case: суть и основные правила написания кода

Snake case — это соглашение об именовании (naming convention), при котором составные слова в идентификаторах разделяются символом подчёркивания (_), а все буквы пишутся в нижнем регистре. По своей сути это стилистический выбор, который непосредственно влияет на читаемость и поддерживаемость кода.

Основные правила написания кода в стиле snake_case:

Все буквы пишутся в нижнем регистре

Слова разделяются одним символом подчёркивания

Числа могут быть частью идентификатора, но обычно не используются в начале имени

Специальные символы (кроме подчёркивания) не используются

Вот как выглядят типичные примеры идентификаторов в snake_case:

Python Скопировать код # Переменные user_name = "John" max_file_size = 1024 http_response_code = 200 # Функции def calculate_average_score(scores): pass def get_user_by_id(user_id): pass # Имена файлов database_connection.py user_authentication.py

Snake case часто применяется для именования различных элементов кода:

Элемент кода Пример в snake_case Контекст использования Переменные totalcount, userage Хранение данных Функции calculatetax(), getuser_info() Выполнение операций Модули dataprocessor.py, stringutils.py Организация кода Константы* MAXCONNECTIONS, APIKEY Неизменяемые значения

Следует отметить, что для констант часто используется вариация snakecase, где все буквы заглавные: MAXRETRY_COUNT.

Визуально snake_case создает четкую границу между словами, что значительно улучшает читаемость длинных идентификаторов. Это особенно ценно при работе с комплексными концепциями, которые требуют описательных имен.

Алексей Семёнов, тимлид Python-разработки Несколько лет назад наша команда унаследовала проект с смешанными стилями именования. Некоторые модули использовали camelCase, другие — snakecase, а пара древних компонентов даже содержала венгерскую нотацию. Первое, что мы сделали — стандартизировали весь код под snakecase, следуя рекомендациям PEP 8. Это простое изменение привело к удивительным результатам: время на погружение новичков в кодовую базу сократилось на 30%, а количество ошибок, связанных с неверной интерпретацией имен переменных, уменьшилось практически до нуля. Особенно ценным snake_case оказался при работе с длинными составными именами — подчеркивания действительно помогают глазу быстрее "сканировать" код и находить нужные части.

История возникновения snake_case и его распространение

Для понимания места snakecase в программировании важно рассмотреть исторические корни этого стиля. Точное происхождение snakecase сложно определить — подчеркивание как разделитель слов использовалось с ранних дней компьютерной эры. Однако можно проследить ключевые моменты его эволюции и распространения.

Истоки snake_case можно найти в ранних компьютерных языках, где символ подчеркивания предлагал логичный способ разделения слов в идентификаторах без использования пробелов (которые были недопустимы).

1960-е годы : Языки вроде ALGOL-68 поддерживали подчеркивания в идентификаторах

: Языки вроде ALGOL-68 поддерживали подчеркивания в идентификаторах 1970-е годы : C позволил использовать подчеркивания, что сделало их популярными в системном программировании

: C позволил использовать подчеркивания, что сделало их популярными в системном программировании 1980-е годы : Unix-культура способствовала распространению snake_case в утилитах командной строки

: Unix-культура способствовала распространению snake_case в утилитах командной строки 1990-е годы : Perl и Python начали активно продвигать snake_case как стандарт именования

: Perl и Python начали активно продвигать snake_case как стандарт именования 2000-е годы: Ruby укрепил позиции snake_case в веб-разработке

Термин "snake_case" появился относительно недавно — его популяризация произошла в начале 2000-х годов, когда возникла необходимость четко различать разные стили именования. Название очевидно связано с визуальным сходством идентификаторов, где слова соединены подчеркиваниями, со змеёй. 🐍

Распространение snake_case тесно связано с эволюцией философий программирования:

Эра/Парадигма Влияние на snake_case Ключевые языки и платформы Системное программирование Первичное применение для удобочитаемости C, Unix Объектно-ориентированное программирование Конкуренция с camelCase C++, Smalltalk Скриптовые языки Широкое принятие как стандарта Python, Ruby, Perl Веб-разработка Применение в бэкенд-разработке Rails, Django, Flask DevOps и инфраструктура Стандарт для конфигурационных файлов YAML, Docker, Kubernetes

Интересно, что выбор snakecase в Python стал одним из наиболее влиятельных факторов в распространении этого стиля. PEP 8 — руководство по стилю для Python — официально рекомендует snakecase для имен функций, методов и переменных, что значительно повлияло на культуру программирования в целом.

Сегодня snake_case широко распространен не только в языках программирования, но и в структурах данных, API, именах файлов и даже URL-адресах. Это говорит о его универсальности и практичности как соглашения об именовании.

Snake_case в популярных языках программирования

Различные языки программирования по-разному относятся к snakecase — от официального принятия в качестве стандарта до полного игнорирования. Рассмотрим, как snakecase используется в основных языках программирования и экосистемах.

Python 🐍

Python — главный адвокат snake_case в мире программирования. Согласно PEP 8, стандартному руководству по стилю Python:

Функции, методы, атрибуты и переменные должны именоваться в snake_case

Константы используют UPPERSNAKECASE

Приватные атрибуты начинаются с подчеркивания: privateattribute

Магические методы окружены двойными подчеркиваниями: init

Python Скопировать код # Python-пример использования snake_case def calculate_average(number_list): total_sum = sum(number_list) item_count = len(number_list) return total_sum / item_count user_scores = [85, 92, 78, 90, 88] average_score = calculate_average(user_scores) MAX_SCORE = 100

Ruby 💎

Ruby, как и Python, придерживается snake_case для методов и переменных. Однако классы и модули используют PascalCase (или CamelCase с заглавной первой буквой):

ruby Скопировать код # Ruby-пример class UserAuthentication def initialize(user_name, password) @user_name = user_name @password = password end def authenticate_user # код аутентификации end end current_user = UserAuthentication.new("john_doe", "secure_password") authentication_result = current_user.authenticate_user

JavaScript/TypeScript 📜

Хотя стандартом для JavaScript является camelCase, snake_case часто используется в определённых контекстах:

Константы иногда записываются как UPPERSNAKECASE

При работе с определенными API или библиотеками (например, Redux)

Для имен файлов, особенно в проектах Node.js

При взаимодействии с бэкендом на Python/Ruby

SQL 🗄️

SQL традиционно использует snake_case для имен таблиц, столбцов и других объектов базы данных:

SQL Скопировать код CREATE TABLE user_profiles ( user_id INTEGER PRIMARY KEY, first_name VARCHAR(50), last_name VARCHAR(50), date_of_birth DATE, last_login_timestamp TIMESTAMP ); SELECT user_id, first_name, last_name FROM user_profiles WHERE date_of_birth > '1990-01-01';

Rust 🦀

Rust официально рекомендует snake_case для функций, методов, локальных переменных и модулей:

rust Скопировать код // Rust-пример fn calculate_factorial(num: u64) -> u64 { let mut result = 1; for i in 1..=num { result *= i; } result } fn main() { let user_input = 5; let factorial_result = calculate_factorial(user_input); println!("Factorial of {} is {}", user_input, factorial_result); }

В экосистемах и фреймворках также существуют свои соглашения:

Django (Python) : строго следует snake_case для всего Python-кода

: строго следует snake_case для всего Python-кода Rails (Ruby) : поддерживает snake_case для методов и переменных

: поддерживает snake_case для методов и переменных Flask (Python) : придерживается рекомендаций PEP 8

: придерживается рекомендаций PEP 8 Laravel (PHP) : в основном использует camelCase, но snake_case для некоторых элементов

: в основном использует camelCase, но snake_case для некоторых элементов FastAPI (Python): использует snake_case в коде, но поддерживает camelCase в API-интерфейсах

Важно понимать, что в межязыковых проектах часто возникает необходимость преобразования между стилями именования. Например, когда JavaScript-фронтенд взаимодействует с Python-бэкендом, часто требуется конвертация между snake_case и camelCase.

Марина Ковалёва, архитектор систем Работая над крупной распределенной системой, которая объединяла сервисы на Java (camelCase), Python (snakecase) и базы данных SQL (snakecase), мы постоянно сталкивались с проблемой несоответствия стилей именования. Это приводило к постоянной путанице и ошибкам при передаче данных между сервисами. Решение оказалось неожиданно простым: мы ввели автоматическое преобразование стилей на границах систем. В каждом API-шлюзе добавили слой трансформации, который конвертировал имена полей в соответствующий стиль при входе и выходе данных. После внедрения этого подхода количество ошибок, связанных с несоответствием имен полей, упало до нуля. Более того, разработчики могли продолжать использовать привычные для своих языков соглашения, не беспокоясь о совместимости. Эта история научила меня важному принципу: уважайте соглашения каждого языка и автоматизируйте преобразования, а не пытайтесь навязать единый стиль всем технологиям.

Сравнение snake_case с camelCase и PascalCase

Для полноценного понимания snake_case необходимо сравнить его с другими популярными стилями именования. Каждый стиль имеет свои уникальные характеристики, влияющие на читаемость, скорость набора и восприятие кода.

Стиль Пример Особенности Где распространен snake_case userloginattempt Все слова в нижнем регистре, разделены подчеркиванием Python, Ruby, SQL, Rust camelCase userLoginAttempt Первое слово с маленькой буквы, остальные с большой, без разделителей JavaScript, Java, C# PascalCase UserLoginAttempt Все слова с большой буквы, без разделителей C#, TypeScript (для классов) kebab-case user-login-attempt Все слова в нижнем регистре, разделены дефисом HTML, CSS, URL UPPERSNAKECASE USERLOGINATTEMPT Все буквы заглавные, разделены подчеркиванием Константы во многих языках

Рассмотрим ключевые аспекты сравнения:

Читаемость : snake_case обеспечивает четкую визуальную границу между словами благодаря подчеркиванию. Это особенно полезно при чтении длинных идентификаторов.

: snake_case обеспечивает четкую визуальную границу между словами благодаря подчеркиванию. Это особенно полезно при чтении длинных идентификаторов. Скорость набора : camelCase может быть быстрее в наборе, так как не требует использования символа shift для подчеркивания, но snake_case удобнее при редактировании (двойной клик выделяет отдельное слово).

: camelCase может быть быстрее в наборе, так как не требует использования символа shift для подчеркивания, но snake_case удобнее при редактировании (двойной клик выделяет отдельное слово). Машинная обработка : snake_case легче анализировать и трансформировать программно, что упрощает создание инструментов автоматизации.

: snake_case легче анализировать и трансформировать программно, что упрощает создание инструментов автоматизации. Лингвистическая совместимость: snake_case хорошо работает с аббревиатурами и сложными именами, тогда как в camelCase возникают неоднозначности (например, IOStream vs. IoStream).

Сравним одно и то же выражение в разных стилях:

Python Скопировать код # snake_case user_authentication_service.validate_login_credentials(user_email, raw_password) # camelCase userAuthenticationService.validateLoginCredentials(userEmail, rawPassword) # PascalCase UserAuthenticationService.ValidateLoginCredentials(UserEmail, RawPassword)

Исследования в области когнитивной нагрузки показывают интересные результаты:

snake_case может быть на 20-25% медленнее при чтении для новичков, но различие сглаживается с опытом

snake_case демонстрирует меньше ошибок при интерпретации сложных составных имен

Для неносителей английского языка snake_case часто оказывается более понятным

При просмотре большого объема кода snake_case позволяет быстрее сканировать текст глазами

Интересный факт: в языках с функциональной парадигмой (например, Erlang) часто используется snake_case, в то время как объектно-ориентированные языки тяготеют к camelCase. Это может отражать философские различия в подходах к программированию.

Сочетание стилей в одном проекте обычно не рекомендуется, но существуют исключения:

Python-проекты часто используют snake_case для переменных и функций, но PascalCase для имен классов

JavaScript-библиотеки могут применять camelCase для API, но snake_case для конфигурационных файлов

Полный стек может использовать snake_case в базах данных и бэкенде, но camelCase во фронтенде

Важно понимать, что каждый стиль именования отражает определенную культуру программирования, и выбор между ними — это не только технический, но и культурный выбор. 🧠

Когда выбирать snake_case: преимущества и ограничения

Выбор стиля именования — это стратегическое решение, которое влияет на долгосрочную поддерживаемость и читаемость кода. Рассмотрим конкретные сценарии и критерии, когда snake_case становится оптимальным выбором.

Преимущества snake_case

Исключительная читаемость длинных идентификаторов — подчеркивания создают четкое визуальное разделение между словами. Единообразие с SQL и файловыми системами — унифицирует именование между кодом, базами данных и файлами. Удобство при рефакторинге — большинство редакторов распознают подчеркивание как разделитель слов, что облегчает выделение и редактирование. Уменьшение когнитивной нагрузки — разделители позволяют быстрее обрабатывать длинные имена мозгом. Лучшая поддержка сложных аббревиатур — например, http_api_url понятнее, чем httpApiUrl .

Ограничения snake_case

Повышенный расход символов — идентификаторы становятся длиннее из-за дополнительных символов подчеркивания. Замедление скорости набора — необходимость использования клавиши Shift для ввода подчеркиваний может снижать скорость кодирования. Несовместимость с некоторыми соглашениями — может конфликтовать с библиотеками и фреймворками, ожидающими другой стиль. Визуальный шум в коде с большим количеством подчеркиваний — особенно при наличии приватных членов и констант.

Оптимальные сценарии для применения snake_case

✅ Разработка на Python, Ruby, Rust или других языках, где snake_case является стандартом

✅ Проекты с акцентом на обработку данных и интеграцию с базами данных

✅ Код, который должен быть доступен для понимания новичкам или неносителям английского языка

✅ Системы, где требуется частая навигация по большим файлам кода

✅ Проекты с открытым исходным кодом, где важна читаемость для сообщества

Сценарии, где стоит избегать snake_case

❌ Разработка на Java, C#, JavaScript, где сообщество предпочитает camelCase

❌ Проекты с существующей кодовой базой в другом стиле (если нет веских причин для перехода)

❌ Ситуации, где критична компактность кода (например, встраиваемые системы с ограничениями)

❌ Интеграция с API или библиотеками, жестко привязанными к другому стилю именования

При принятии решения о стиле именования для проекта рекомендуется учитывать:

Экосистему языка — следуйте принятым в сообществе стандартам Состав команды — учитывайте опыт и предпочтения разработчиков Интеграционные требования — совместимость с существующими системами Долгосрочную перспективу — как код будет поддерживаться и расширяться

Важно помнить, что последовательность важнее конкретного выбора — лучше строго придерживаться одного стиля, чем смешивать несколько подходов в одном проекте. Документирование выбранных соглашений об именовании в руководстве по стилю проекта — обязательная практика для обеспечения единообразия кода в команде. 📝

Автоматизация проверки стиля с помощью линтеров и форматтеров кода (например, flake8, rubocop, eslint) помогает поддерживать согласованность без необходимости постоянного ручного контроля. Такие инструменты могут быть интегрированы в конвейеры CI/CD для обеспечения соблюдения стандартов в масштабе всего проекта.