logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Скроллинг до элемента по клику в Angular 4: реализация
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Скроллинг до элемента по клику в Angular 4: реализация

#Веб-разработка  #Работа с DOM  #Angular  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Сейчас мы введем вас в курс одной из тайн Angular: ViewChild используется для поиска элемента, а scrollIntoView() — для его плавной прокрутки.

JS
Скопировать код
import { ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';

export class AppComponent {
  @ViewChild('elementRef') element: ElementRef;

  scrollToElement() {
    // Перемещаемся к элементу, наслаждаясь каждым мгновением!
    this.element.nativeElement.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
  }
}

Просто добавьте в ваш HTML #elementRef — это маяк, который указывает на цель. При клике активируйте scrollToElement(), и страница, словно по волшебству, плавно перемещает вас к нужному элементу.

Пошаговый план для смены профессии

Подробное объяснение: принципы прокрутки в Angular

Когда требуется организовать переход к другому элементу страницы, прокрутка становится вашим навигационным инструментом. В Angular 4 это реализовано максимально удобно.

Задайте цель: переменная ссылки на шаблон

Чтобы найти нужный элемент, воспользуйтесь символом # в HTML-шаблоне в качестве ключа поиска (например, #elementRef).

HTML
Скопировать код
<div #elementRef>Целевой элемент</div>
<button (click)="scrollToElement()">Поехали!</button>

Контролируйте навигацию: декоратор ViewChild

В вашем компоненте декоратор ViewChild действует как карта, необходимая для безопасного и плавного путешествия по приложению Angular.

Плавная навигация: ScrollIntoView()

Хотите, чтобы прокрутка страницы была плавной и приятной, как по глади воды? В функции scrollIntoView() используйте { behavior: 'smooth'}, чтобы посетители сайта получали удовольствие от каждого перехода.

Почему ScrollIntoView() предпочтительнее, чем window.scrollTo()?

ScrollIntoView() автоматически расчитывает позицию элемента, что делает его удобнее в использовании по сравнению с window.scrollTo(), направляющим нас к цели прокрутки

Визуализация

Прокрутка — это небольшое плавное путешествие.

Ваше приложение:

Markdown
Скопировать код
Angular Приложение (⛵): [Главная, О нас, Услуги, Контакты]

Действие пользователя — клик:

Markdown
Скопировать код
Пользователь хочет перейти к "Услугам": [Главная 🖱️ -------> Услуги 🎯]

Результат:

Markdown
Скопировать код
Плавное визуальное переход:
От Главной (🖱️) к ... Услугам (🎯)

Нажатие кнопки переносит пользователя от одного интересующего пункта к другому, подобно путешествию по волнам вашего приложения.

Углубленные аспекты плавной прокрутки

Работа с динамическим содержимым

Прокрутка по динамическим спискам данных или содержимому, меняющемуся в реальном времени, требует особой внимательности. Убедитесь, что целевой элемент уже присутствует в DOM, прежде чем начинать перемещение к нему. Используйте асинхронные потоки для гладкого перехода:

HTML
Скопировать код
<li *ngFor="#item of items | async" #elementRef>{{ item }}</li>

Отладка маршрутов

Проверяйте координаты прокрутки, фиксируя информацию о произведенных действиях с помощью вывода сообщений в консоль:

JS
Скопировать код
scrollToElement() {
  // Команда мостика: начинаем маневр!
  console.log('Попытка прокрутки к элементу...');
  this.element.nativeElement.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
  // Команда мостика: маневр должен быть выполнен! 🌴
  console.log('Прокрутка должна была произойти!');
}

Безопасная навигация в будущее

Если сейчас мы плывем по морю Angular 4, то что нас ждет в будущем? Возможно, это будет Angular 7, с новыми возможностями. Поэтому старайтесь писать код таким образом, чтобы он был готов к изменениям.

Инструменты для онлайн тестирования

Используйте такие инструменты, как StackBlitz или Plunker, для тестирования своего кода. Убедитесь, что все функции работают правильно до того, как внедрить их в продакшн.

Полезные материалы

  1. Метод scrollIntoView() — веб-API MDN — подробная справочная информация о методе scrollIntoView() в JavaScript.
  2. Angular — официальная документация Angular по навигации в рамках SPA.
  3. Angular University — дополнительные материалы для углубленного изучения Angular.
  4. GitHub — mgechev/codelyzer: статический анализ для проектов Angular — лучшие практики и рекомендации Angular.
  5. Зоны в Angular — статьи с thoughtram — принципы работы с зонами в Angular.
  6. Angular — описание и примеры использования декоратора ViewChild.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой декоратор используется для поиска элемента в Angular?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Установка и настройка альтернативных IDE для Swift
6 сентября 2024
Каналы для опытных программистов
6 сентября 2024
Лучшие каналы для изучения JavaScript
6 сентября 2024

Загрузка...