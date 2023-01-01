Скроллинг до элемента по клику в Angular 4: реализация

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Сейчас мы введем вас в курс одной из тайн Angular: ViewChild используется для поиска элемента, а scrollIntoView() — для его плавной прокрутки.

JS Скопировать код import { ViewChild, ElementRef } from '@angular/core'; export class AppComponent { @ViewChild('elementRef') element: ElementRef; scrollToElement() { // Перемещаемся к элементу, наслаждаясь каждым мгновением! this.element.nativeElement.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); } }

Просто добавьте в ваш HTML #elementRef — это маяк, который указывает на цель. При клике активируйте scrollToElement() , и страница, словно по волшебству, плавно перемещает вас к нужному элементу.

Подробное объяснение: принципы прокрутки в Angular

Когда требуется организовать переход к другому элементу страницы, прокрутка становится вашим навигационным инструментом. В Angular 4 это реализовано максимально удобно.

Задайте цель: переменная ссылки на шаблон

Чтобы найти нужный элемент, воспользуйтесь символом # в HTML-шаблоне в качестве ключа поиска (например, #elementRef ).

HTML Скопировать код <div #elementRef>Целевой элемент</div> <button (click)="scrollToElement()">Поехали!</button>

Контролируйте навигацию: декоратор ViewChild

В вашем компоненте декоратор ViewChild действует как карта, необходимая для безопасного и плавного путешествия по приложению Angular.

Плавная навигация: ScrollIntoView()

Хотите, чтобы прокрутка страницы была плавной и приятной, как по глади воды? В функции scrollIntoView() используйте { behavior: 'smooth'} , чтобы посетители сайта получали удовольствие от каждого перехода.

Почему ScrollIntoView() предпочтительнее, чем window.scrollTo()?

ScrollIntoView() автоматически расчитывает позицию элемента, что делает его удобнее в использовании по сравнению с window.scrollTo() , направляющим нас к цели прокрутки

Визуализация

Прокрутка — это небольшое плавное путешествие.

Ваше приложение:

Markdown Скопировать код Angular Приложение (⛵): [Главная, О нас, Услуги, Контакты]

Действие пользователя — клик:

Markdown Скопировать код Пользователь хочет перейти к "Услугам": [Главная 🖱️ -------> Услуги 🎯]

Результат:

Markdown Скопировать код Плавное визуальное переход: От Главной (🖱️) к ... Услугам (🎯)

Нажатие кнопки переносит пользователя от одного интересующего пункта к другому, подобно путешествию по волнам вашего приложения.

Углубленные аспекты плавной прокрутки

Работа с динамическим содержимым

Прокрутка по динамическим спискам данных или содержимому, меняющемуся в реальном времени, требует особой внимательности. Убедитесь, что целевой элемент уже присутствует в DOM, прежде чем начинать перемещение к нему. Используйте асинхронные потоки для гладкого перехода:

HTML Скопировать код <li *ngFor="#item of items | async" #elementRef>{{ item }}</li>

Отладка маршрутов

Проверяйте координаты прокрутки, фиксируя информацию о произведенных действиях с помощью вывода сообщений в консоль:

JS Скопировать код scrollToElement() { // Команда мостика: начинаем маневр! console.log('Попытка прокрутки к элементу...'); this.element.nativeElement.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' }); // Команда мостика: маневр должен быть выполнен! 🌴 console.log('Прокрутка должна была произойти!'); }

Безопасная навигация в будущее

Если сейчас мы плывем по морю Angular 4, то что нас ждет в будущем? Возможно, это будет Angular 7, с новыми возможностями. Поэтому старайтесь писать код таким образом, чтобы он был готов к изменениям.

Инструменты для онлайн тестирования

Используйте такие инструменты, как StackBlitz или Plunker, для тестирования своего кода. Убедитесь, что все функции работают правильно до того, как внедрить их в продакшн.

Полезные материалы