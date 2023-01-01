Скроллинг до элемента по клику в Angular 4: реализация#Веб-разработка #Работа с DOM #Angular
Быстрый ответ
Сейчас мы введем вас в курс одной из тайн Angular:
ViewChild используется для поиска элемента, а
scrollIntoView() — для его плавной прокрутки.
import { ViewChild, ElementRef } from '@angular/core';
export class AppComponent {
@ViewChild('elementRef') element: ElementRef;
scrollToElement() {
// Перемещаемся к элементу, наслаждаясь каждым мгновением!
this.element.nativeElement.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}
}
Просто добавьте в ваш HTML
#elementRef — это маяк, который указывает на цель. При клике активируйте
scrollToElement(), и страница, словно по волшебству, плавно перемещает вас к нужному элементу.
Подробное объяснение: принципы прокрутки в Angular
Когда требуется организовать переход к другому элементу страницы, прокрутка становится вашим навигационным инструментом. В Angular 4 это реализовано максимально удобно.
Задайте цель: переменная ссылки на шаблон
Чтобы найти нужный элемент, воспользуйтесь символом
# в HTML-шаблоне в качестве ключа поиска (например,
#elementRef).
<div #elementRef>Целевой элемент</div>
<button (click)="scrollToElement()">Поехали!</button>
Контролируйте навигацию: декоратор ViewChild
В вашем компоненте декоратор
ViewChild действует как карта, необходимая для безопасного и плавного путешествия по приложению Angular.
Плавная навигация: ScrollIntoView()
Хотите, чтобы прокрутка страницы была плавной и приятной, как по глади воды? В функции
scrollIntoView() используйте
{ behavior: 'smooth'}, чтобы посетители сайта получали удовольствие от каждого перехода.
Почему ScrollIntoView() предпочтительнее, чем window.scrollTo()?
ScrollIntoView() автоматически расчитывает позицию элемента, что делает его удобнее в использовании по сравнению с
window.scrollTo(), направляющим нас к цели прокрутки
Визуализация
Прокрутка — это небольшое плавное путешествие.
Ваше приложение:
Angular Приложение (⛵): [Главная, О нас, Услуги, Контакты]
Действие пользователя — клик:
Пользователь хочет перейти к "Услугам": [Главная 🖱️ -------> Услуги 🎯]
Результат:
Плавное визуальное переход:
От Главной (🖱️) к ... Услугам (🎯)
Нажатие кнопки переносит пользователя от одного интересующего пункта к другому, подобно путешествию по волнам вашего приложения.
Углубленные аспекты плавной прокрутки
Работа с динамическим содержимым
Прокрутка по динамическим спискам данных или содержимому, меняющемуся в реальном времени, требует особой внимательности. Убедитесь, что целевой элемент уже присутствует в DOM, прежде чем начинать перемещение к нему. Используйте асинхронные потоки для гладкого перехода:
<li *ngFor="#item of items | async" #elementRef>{{ item }}</li>
Отладка маршрутов
Проверяйте координаты прокрутки, фиксируя информацию о произведенных действиях с помощью вывода сообщений в консоль:
scrollToElement() {
// Команда мостика: начинаем маневр!
console.log('Попытка прокрутки к элементу...');
this.element.nativeElement.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
// Команда мостика: маневр должен быть выполнен! 🌴
console.log('Прокрутка должна была произойти!');
}
Безопасная навигация в будущее
Если сейчас мы плывем по морю Angular 4, то что нас ждет в будущем? Возможно, это будет Angular 7, с новыми возможностями. Поэтому старайтесь писать код таким образом, чтобы он был готов к изменениям.
Инструменты для онлайн тестирования
Используйте такие инструменты, как StackBlitz или Plunker, для тестирования своего кода. Убедитесь, что все функции работают правильно до того, как внедрить их в продакшн.
Полезные материалы
- Метод scrollIntoView() — веб-API MDN — подробная справочная информация о методе scrollIntoView() в JavaScript.
- Angular — официальная документация Angular по навигации в рамках SPA.
- Angular University — дополнительные материалы для углубленного изучения Angular.
- GitHub — mgechev/codelyzer: статический анализ для проектов Angular — лучшие практики и рекомендации Angular.
- Зоны в Angular — статьи с thoughtram — принципы работы с зонами в Angular.
- Angular — описание и примеры использования декоратора ViewChild.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда