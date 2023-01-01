Скачивание JSON-объекта как файла из браузера на JS

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Быстрый ответ

JS Скопировать код const downloadJSON = (obj, name) => { const dataUri = "data:text/json;charset=utf-8," + encodeURIComponent(JSON.stringify(obj)); const anchorElement = document.createElement('a'); anchorElement.href = dataUri; anchorElement.download = `${name}.json`; document.body.appendChild(anchorElement); anchorElement.click(); document.body.removeChild(anchorElement); } // Пример использования функции: downloadJSON({ key: 'value' }, 'desiredFilename');

Функция downloadJSON служит для быстрого экспорта объекта JSON в файл, операция производится напрямую в браузере. Передайте в функцию данные в формате JSON и имя для создаваемого файла, и она выполнит всю необходимую работу.

Детальное объяснение: пошаговая инструкция

Пройдемся подробно по каждому шагу и разберемся, как и почему данный процесс функционирует.

Кодирование данных

Начните с подготовки вашего JSON-объекта. Используйте JSON.stringify и encodeURIComponent , чтобы безопасно конвертировать ваши данные в формат URI.

JS Скопировать код const dataUri = "data:text/json;charset=utf8," + encodeURIComponent(JSON.stringify(obj));

Таким образом, данные готовятся к загрузке.

Создание ссылки

На следующем этапе создается виртуальная ссылка, которая в браузере представлена как файл для скачивания.

JS Скопировать код const anchorElement = document.createElement('a'); anchorElement.href = dataUri; anchorElement.download = `${filename}.json`;

Выставление href в значение dataUri указывает на место, где хранятся данные. download , напротив, представляет собой имя создаваемого файла ( filename ).

Преодоление ограничений браузера

Чтобы инициировать загрузку в Firefox, мы добавляем созданную ссылку в body документа.

JS Скопировать код document.body.appendChild(anchorElement);

Поразительно, но браузеры можно "обмануть" таким простым способом.

Имитация клика и очистка

Заключительный этап: симулируем нажатие на созданную ссылку для инициирования скачивания, а затем убираем ссылку, чтобы не оставить следов в документе.

JS Скопировать код anchorElement.click(); document.body.removeChild(anchorElement);

В результате, всё происходит настолько быстро и незаметно для пользователя, что он не замечает процесса его вмешательства.

Для смельчаков: альтернативные подходы

Blob и URL.createObjectURL

Для работы с большими JSON-объектами удобно воспользоваться методами Blob и URL.createObjectURL .

JS Скопировать код const objectBlob = new Blob([JSON.stringify(obj)], {type : 'application/json'}); const url = URL.createObjectURL(objectBlob); const anchorElement = document.createElement('a'); anchorElement.href = url; anchorElement.download = `${name}.json`;

Это позволит избежать использования encodeURIComponent .

FileSaver.js

Для упрощения процесса можно использовать библиотеку FileSaver.js.

JS Скопировать код saveAs(new Blob([text], {type: "application/json;charset=utf-8"}), 'filename.json');

Этот инструмент сделает процесс сохранения файлов еще более простым.

Форматирование JSON

Чтобы сделать JSON более удобным для восприятия людьми, отформатируйте его следующим образом:

JS Скопировать код JSON.stringify(obj, null, 2);

Визуализация

С использованием подходящей визуализации можно упростить понимание процесса загрузки:

Кодирование JSON в формат URI. Создание кликабельной ссылки. Симуляция процесса скачивания. Очистка после выполнения задачи.

Был проделан следующий путь: кодирование данных → создание ссылки → симуляция клика → очистка.

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