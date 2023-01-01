Синтаксис версий в Bower и npm: знаки, диапазоны и комбинации

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В системах управления пакетами bower и npm активно используется методика semver (семантическое версионирование), которая строится на принципах MAJOR.MINOR.PATCH . Для простоты:

Определённая версия: 1.2.3 — это точное указание версии, без внезапных сюрпризов.

— это точное указание версии, без внезапных сюрпризов. Шапочка ( ^ ): ^1.2.3 переводится как >=1.2.3 <2.0.0 и позволяет обновления, не затрагивающие основной номер версии.

переводится как >=1.2.3 <2.0.0 и позволяет обновления, не затрагивающие основной номер версии. Тильда ( ~ ): ~1.2.3 определяет диапазон >=1.2.3 <1.3.0, то есть допускает изменения только в патче.

определяет диапазон >=1.2.3 <1.3.0, то есть допускает изменения только в патче. Звёздочка ( * или x ): 1.2.x или * подразумевает открытость к любым вариантам, будьте готовы к изменениям.

или подразумевает открытость к любым вариантам, будьте готовы к изменениям. Пререлизы: 1.2.3-alpha , 1.2.3-beta аналогичны испытательным версиям грядущих релизов.

Пример содержимого файла package.json :

"dependencies": { "your-library": "^1.2.3" // Вы заказываете пиццу со своим идеальным набором ингредиентов, зная, что получите. }

В вышеуказанном коде отражена ваша готовность использовать гибкость в версионировании зависимостей.

Расшифровка символов синтаксиса

Понимание управления зависимостями схоже со взаимодействием с алгеброй – основу составляют операторы. Вот короткий обзор символов:

Больше ( > ), Меньше ( < ), Больше или равно ( >= ), Меньше или равно ( <= ): эти операторы определяют приемлемый диапазон версий, например, >1.2.3 .

эти операторы определяют приемлемый диапазон версий, например, . Диапазоны с тире ( X.Y.Z – A.B.C ): указывают на допустимый диапазон версий, например 2.3.0 – 2.4.5 .

указывают на допустимый диапазон версий, например . Двойное вертикальное ИЛИ ( || ): разрешает использование нескольких диапазонов версий, например, 1.0.3 || >1.5.0 .

Я настоятельно рекомендую прочитать readme пакета node semver с подробным разъяснением синтаксиса и его применения в управлении зависимостей.

Визуализация диапазонов версий

Представьте, что ваш проект – это архитектурное здание, и нужное движение или перемещение приводит к требуемой версии:

Правильный выбор

Команда bower install <package>#^1.2.3 обеспечивает безопасный путь, с возможностью обновления патчей.

обеспечивает безопасный путь, с возможностью обновления патчей. Команда bower install <package>#~1.2.3 ведёт по пути, где допустимы только нештатные патчи.

Точность против гибкости

Если выбрать bower install <package>#1.2.3 , вы предпочтёте строгость версии вместо гибкости.

Игра в диапазоне

Комбинация диапазонов с тире или двойных ИЛИ используется для расценки различных версий.

Широкий анализ

Использование X-диапазонов ( * или x ) предоставляет свободу в выборе версий, в особенности при обновлении вспомогательных пакетов.

Воспользовавшись калькулятором semver, вы сможете расшифровать все эти паттерны, словно используя декодер для понимания этого лабиринта.

Повышение точности управления зависимостями пакетов

Управление обновлениями

Диапазоны с тире функционируют как надёжные стражи обновлений, предотвращая внезавные изменения.

Контроль над зависимостями

Ключ "dependencies" в Bower позволяет вам дирижировать версиями пакетов, избегая несоответствий важных изменений.

Отслеживание обновлений

Использование ключевого слова "latest" держит проект в актуальном состоянии, но требует бдительности, чтобы избежать "сугроба" в зависимостях.

Плыть по волнам пререлизов

Для новаторов указание пререлизной версии дает преимущество в тестировании новых функций до их общего релиза.

Полезные материалы