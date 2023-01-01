Сбор выбранных чекбоксов в массив JavaScript и jQuery

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Быстрый ответ

Для сбора значений выбранных чекбоксов в массив вы можете использовать метод querySelectorAll :

JS Скопировать код const selected = [...document.querySelectorAll('input[type=checkbox]:checked')].map(checkbox => checkbox.value);

Распространенные подходы и решения для разнообразных сценариев

Для случаев когда требуется расширить базовый функционал, предлагаем рассмотреть рамки контекста решений и альтернативные подходы.

Упрощение задачи с использованием jQuery

Если в вашем проекте применяется jQuery, то следующий синтаксис упростит решение задачи:

JS Скопировать код let selected = $('input[type=checkbox]:checked').map(function() { return this.value; }).get(); // Работать с jQuery – сплошное удовольствие: всё кристально ясно и просто.

Этот код позволяет без труда отбирать элементы DOM, перебирать их и преобразовывать в массив.

Работа с формами и чекбоксами

В контексте форм сериализация массива становится явно полезной, особенно когда данные отправляются на сервер:

JS Скопировать код const formData = $('form').serializeArray(); // Теперь с формами вы не столкнетесь ни с какими проблемами! Сериализация – на удивление проста.

Выбор чекбоксов по имени

В определённых случаях может возникнуть потребность выбрать чекбоксы по определённому имени:

JS Скопировать код const namedCheckboxes = $(`input[type=checkbox][name="myCheckbox"]:checked`).map((_, checkbox) => checkbox.value).get(); // Это выражение представляет собой снайперскую винтовку – с его помощью вы попадете в нужные вам чекбоксы точно-точно!

Используя уточненные селекторы, вы увеличиваете точность и надежность запросов.

Визуализация

Представьте, что чекбоксы – эти лихие помидоры 🍅, которые превращаются в сладкие клубники 🍓, как только их отмечают:

Markdown Скопировать код Поле Помидор-Клубника: 🌳 [ ] 🍅 [x] 🍓 [ ] 🍅 [x] 🍓 [x] 🍓 [ ] 🍅 [x] 🍓 [ ] 🍅

Наша цель – собрать только зрелые клубники 🍓!

Markdown Скопировать код Корзина с клубниками: 🧺 [🍓, 🍓, 🍓]

Видите? В Корзине с клубниками 🧺 оказались только спелые плоды!

Продвинутые методы использования и дополнительные сценарии

Полезно углубиться и обсудить ключевые аспекты и сценарии, которые позволят расширить ваши навыки и знания в программировании.

Борьба с бесконечной загрузкой при помощи jQuery

Одно из важнейших правил jQuery: всегда дожидаться окончания загрузки DOM:

JS Скопировать код $(document).ready(function() { // Теперь, когда DOM загружен, мы можем начать работу с нашими чекбоксами! });

Это решие дает уверенность в том, что ваши скрипты будут исполняться только после полной загрузки DOM.

Работа с динамически добавленными чекбоксами

Если DOM обновляется динамически (как в SPA или при использовании Ajax), актуально применять делегирование событий:

JS Скопировать код $(document).on('change', 'input[type=checkbox]', function() { // Мы применяем возможности динамически изменяющегося DOM на полную мощь! });

Подходы с применением ванильного JavaScript

Несмотря на почётную популярность jQuery, иногда ванильный JavaScript может быть более предпочтителен:

JS Скопировать код document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { // Так же, как рок-звезда с нетерпением ждет встречи со своими поклонниками, ванильный JavaScript ожидает, когда DOM будет готов! });

jQuery не всегда является необходимостью – ванильный JavaScript с конкретными селекторами может стать вашим надежным помощником в работе с DOM!

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