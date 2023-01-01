Сбор выбранных чекбоксов в массив JavaScript и jQuery#Массивы и методы #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для сбора значений выбранных чекбоксов в массив вы можете использовать метод
querySelectorAll:
const selected = [...document.querySelectorAll('input[type=checkbox]:checked')].map(checkbox => checkbox.value);
Распространенные подходы и решения для разнообразных сценариев
Для случаев когда требуется расширить базовый функционал, предлагаем рассмотреть рамки контекста решений и альтернативные подходы.
Упрощение задачи с использованием jQuery
Если в вашем проекте применяется jQuery, то следующий синтаксис упростит решение задачи:
let selected = $('input[type=checkbox]:checked').map(function() { return this.value; }).get();
// Работать с jQuery – сплошное удовольствие: всё кристально ясно и просто.
Этот код позволяет без труда отбирать элементы DOM, перебирать их и преобразовывать в массив.
Работа с формами и чекбоксами
В контексте форм сериализация массива становится явно полезной, особенно когда данные отправляются на сервер:
const formData = $('form').serializeArray();
// Теперь с формами вы не столкнетесь ни с какими проблемами! Сериализация – на удивление проста.
Выбор чекбоксов по имени
В определённых случаях может возникнуть потребность выбрать чекбоксы по определённому имени:
const namedCheckboxes = $(`input[type=checkbox][name="myCheckbox"]:checked`).map((_, checkbox) => checkbox.value).get();
// Это выражение представляет собой снайперскую винтовку – с его помощью вы попадете в нужные вам чекбоксы точно-точно!
Используя уточненные селекторы, вы увеличиваете точность и надежность запросов.
Визуализация
Представьте, что чекбоксы – эти лихие помидоры 🍅, которые превращаются в сладкие клубники 🍓, как только их отмечают:
Поле Помидор-Клубника: 🌳
[ ] 🍅 [x] 🍓 [ ] 🍅 [x] 🍓
[x] 🍓 [ ] 🍅 [x] 🍓 [ ] 🍅
Наша цель – собрать только зрелые клубники 🍓!
Корзина с клубниками: 🧺
[🍓, 🍓, 🍓]
Видите? В
Корзине с клубниками 🧺 оказались только спелые плоды!
Продвинутые методы использования и дополнительные сценарии
Полезно углубиться и обсудить ключевые аспекты и сценарии, которые позволят расширить ваши навыки и знания в программировании.
Борьба с бесконечной загрузкой при помощи jQuery
Одно из важнейших правил jQuery: всегда дожидаться окончания загрузки DOM:
$(document).ready(function() {
// Теперь, когда DOM загружен, мы можем начать работу с нашими чекбоксами!
});
Это решие дает уверенность в том, что ваши скрипты будут исполняться только после полной загрузки DOM.
Работа с динамически добавленными чекбоксами
Если DOM обновляется динамически (как в SPA или при использовании Ajax), актуально применять делегирование событий:
$(document).on('change', 'input[type=checkbox]', function() {
// Мы применяем возможности динамически изменяющегося DOM на полную мощь!
});
Подходы с применением ванильного JavaScript
Несмотря на почётную популярность jQuery, иногда ванильный JavaScript может быть более предпочтителен:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
// Так же, как рок-звезда с нетерпением ждет встречи со своими поклонниками, ванильный JavaScript ожидает, когда DOM будет готов!
});
jQuery не всегда является необходимостью – ванильный JavaScript с конкретными селекторами может стать вашим надежным помощником в работе с DOM!
Полезные материалы
- Document: querySelectorAll() method – Web APIs | MDN — Непререкаемое лидерство по запросам к DOM на MDN.
- html – How to convert a DOM node list to an array in Javascript? – Stack Overflow — Мастерство преобразования NodeList в массив, подробно разъяснённое сообществом.
- NodeList – Web APIs | MDN — Погрузитесь в изучение NodeList и поразите глубину, находя скрытые сокровища.
- Element: classList property – Web APIs | MDN — Изучите classList и его способности к управлению классами.
- The "Checkbox Hack" (and things you can do with it) | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Представьте, что чекбоксы — это не просто элементы форм, но и мир невиданных возможностей CSS и JS.
- javascript – What is DOM Event delegation? – Stack Overflow — Узнайте всё о Делегировании событий и о его преимуществах при обработке событий.
- Методы массива — Массивы обладают широкими возможностями! Ознакомьтесь с множеством методов массива и выучите их наизусть.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер