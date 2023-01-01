Самый простой способ реализации Singleton в JavaScript

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Быстрый ответ

Для эффективного создания синглтона в JavaScript используйте IIFE (немедленно вызываемое функциональное выражение). Оно скрывает ссылку на единственный экземпляр класса и предоставляет метод для получения этого экземпляра. Таким образом, Singleton.getInstance() всегда возвращает один и тот же объект, что гарантирует его уникальность во всем приложении.

JS Скопировать код const Singleton = (function() { let instance; function createInstance() { // Здесь находятся закрытые переменные, обращайтесь с уважением! const secret = 'Singleton'; const whisper = () => { console.log('Здесь могла быть ваша реклама'); }; return { // Открытые методы и свойства spillBeans: whisper }; } return { getInstance: function() { // Лень – двигатель прогресса! if (!instance) { instance = createInstance(); // Замораживаем объект, чтобы сохранить его аутентичность Object.freeze(instance); } return instance; } }; })(); // Пример использования const example1 = Singleton.getInstance(); const loneWolf = Singleton.getInstance(); console.log(example1 === loneWolf); // true, и только ему одному!

Укрепляем синглтон: пути повышения надежности

Рассмотрим несколько эффективных способов улучшения надежности синглтона:

Применение классов ES6 со статическим свойством

Использование классов ES6 придает синглтону актуальность и стиль. Приватные поля можно "спрятать" за # , а уникальность экземпляра гарантируется статическим методом:

JS Скопировать код class Singleton { static instance; #secretData = 'Singleton'; constructor() { // Подобно 'кольцу всевластья' if (Singleton.instance) { return Singleton.instance; } Singleton.instance = this; // Можно заморозить экземпляр: холодный как лед, надежный как скала Object.freeze(this); } spillBeans() { console.log(this.#secretData); } }

Каждый новый экземпляр окажется все тем же надежным синглтоном, раскрывающим секреты через свои границы:

JS Скопировать код // Пример использования const test1 = new Singleton(); const test2 = new Singleton(); console.log(test1 === test2); // true, все за одного и один за всех!

Модули ES6: идеальные спутники синглтона

Модули ES6 – это идеальное дополнение для синглтона, как арахисовое масло к джему. Экспортируйте экземпляр через модуль, и везде, где он будет импортирован, он останется тем же самым:

JS Скопировать код // В файле singleton.js const Singleton = { secret: 'Singleton', whisper() { console.log('Ожидаем магического персонажа'); } }; // Заморозим объект на века Object.freeze(Singleton); export default Singleton;

В каждом импорте вы встретите всегда того же верного синглтона:

JS Скопировать код // Синглтон будет непоколебим как в Хогвартсе, так и в Шире! import Singleton from './singleton';

Визуализация

Представьте себе VIP-ложу в концертном зале 🎶 — самое лучшее место среди всех. Оно уникально, как единорог (👑), первоначальный занимающий имеет непререкаемое право на внимание (💃), остальным же говорят: "Мест нет!" (🚫).

Точно также работает и синглтон:

Markdown Скопировать код const concertHall = { vipSeat: null }; function claimVIPSeat(visitor) { // Заполучить VIP-место — это всегда испытание! if (!concertHall.vipSeat) { concertHall.vipSeat = visitor; console.log(visitor + " занял VIP-место! Ура!"); } else { console.log("Извините, " + visitor + ", но VIP-место уже занято."); } } claimVIPSeat('Alice'); // Алиса стала владелицей VIP-места! claimVIPSeat('Bob'); // Боб, к сожалению, место уже занято.

Особенность синглтона: одно место, много претендентов, но победитель только один!

Обращайте внимание: потокобезопасность и ленивая инициализация в синглтоне

Преимущества паттерна синглтон идут вместе с такими рисками, как проблемы потокобезопасности и ленивой инициализации. JavaScript работает в однопоточной модели, что создает особые задачи при работе с асинхронными процесами. Промисы и async/await помогают изящно манипулировать ими при работе со синглтоном.

IIFE изначально обеспечивает ленивую инициализацию, гарантируя создание единственного экземпляра только тогда, когда это действительно нужно, что позволяет экономить ресурсы.

Когда 'один' – это слишком: осознание проблем паттерна синглтона

Синглтон может казаться простым решением для доступа к общим ресурсам, но часто такой подход приводит к злоупотреблению паттерном и трансформации его в антипаттерн. Чрезмерное использование синглтона может вызвать проблемы с доступом к ресурсам и сложности при модульном тестировании из-за трудностей управления состоянием.

Всегда помните о возможных рисках при работе с синглтонами и используйте их рассудительно!

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