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Решение: задержка в JavaScript цикле, корректное использование setTimeout
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Решение: задержка в JavaScript цикле, корректное использование setTimeout

#Циклы и итерации  #Асинхронность  #Event Loop  
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Быстрый ответ

Добавить задержку в JavaScript цикле можно с помощью комбинации async/await и функции setTimeout. Это позволяет добавить паузу между итерациями цикла на определённый период времени.

Ниже приведен пример:

JS
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async function delayedLoop() {
  for (let i = 0; i < 5; i++) {
    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
    console.log(i); // Вывод чисел происходит с интервалом в одну секунду, словно тиканье часов! ⏰
  }
}

delayedLoop();

Тут команда await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000)); обеспечивает односекундную паузу до начала следующей итерации.

Пошаговый план для смены профессии

Эффективность и неблокирующий код: JavaScript работает на полной мощности, но не перегревается

JavaScript известен своей эффективностью и неблокирующим поведением. Вставка задержек в цикл должна сохранять асинхронность языка. setTimeout() – это один из методов, позволяющих добиться нужной задержки, упорядочивая каждую итерацию в соответствии с общим потоком исполнения кода. Подсчет количества итераций в setTimeout поможет избежать бесконечных циклов.

Современный JS: использование async/await в циклах

В современном JavaScript, начиная с версии ES7, async/await помогает организовывать асинхронный код. Поскольку поддерживается большинством сред разработки, включая NodeJS, асинхронные циклы стали намного проще и читаемее. Даже для устаревших сред экосистема предлагает инструменты вроде BabelJS, которые могут " транспилировать" ваш код для обеспечения совместимости.

Визуализация

Задержка в JavaScript цикле напоминает эстафету в домино 🎲. Цель в обоих случаях – достичь ритмики между событиями, которая делает процесс последовательным и вызывает определённые эмоции.

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| Действие       | Эффект                                |
| -------------- | ---------------------------------     |
| Без задержки   | 🎲🎲🎲🎲🎲 Карты падают все сразу        |
| С задержкой    | 🎲⏳🎲⏳🎲⏳🎲⏳🎲 Карты падают по очереди   |

Каждый костяшка домино напоминает одну итерацию цикла:

JS
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for (let i = 0; i < dominoes.length; i++) {
  setTimeout(() => {
    // Подтолкнём домино! 🎲
    console.log(dominoes[i]);
  }, i * 1000); // Мгновение покоя и ринимаемся следующему домино! 🏖️
}

Создание интервалов: управление временным отрезком становится искусством

Использование setTimeout() в цикле позволяет организовать определенное ожидание между итерациями. Умножение номера итерации на время задержки позволяет создать последовательные интервалы, как будто вы выставляете темп на метрономе.

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for (let i = 0; i < 5; i++) {
  setTimeout(() => console.log(i), i * 3000);
}

Этот цикл выведет числа от 0 до 4 с интервалом в 3 секунды. Множитель i,увеличенный на 3000 мс, позволяет точно соблюсти временной интервал. Теперь у вас время в руках!

Инкапсуляция: обеспечиваем изоляцию областей видимости

Заключение функции задержки в замыкание позволяет каждой итерации цикла работать со своими данными, не затрагивая окружение.

JS
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for (let i = 0; i < 5; i++) {
  ((index) => {
    setTimeout(() => console.log(index), index * 1000);
  })(i);
}

Этот код, словно строгий воспитатель, позволяет каждой итерации работать с собственным i, никакой общего использования!

Отложенные callbacks: близкое будущее… только подождите! Сейчас…

Работа с setTimeout() демонстрирует одну из прекрасных возможностей JavaScript – event-driven исполнения кода. Отложенные callbacks обеспечивают удобную организацию потока выполнения, особенно при выполении одновременных асинхронных операций в цикле.

Полезные материалы

  1. Использование промисов – MDN — подробное руководство по промисам в JavaScript.
  2. Цикл событий: микро- и макрозадачи — простое объяснение цикла событий JavaScript, что важно для понимания работы асинхронных операций в циклах.
  3. Аналог функции sleep() в JavaScript — Stack Overflow — обзор полезных способов создания задержек в JavaScript аналогичных sleep.
  4. Тайминг-события в JavaScript — детальное руководство по управлению временными интервалами в JavaScript.
  5. Замыкания – MDN — глубокое погружение в концепцию замыканий в JavaScript.
  6. Использование async/await с forEach в JavaScript — практические советы по использованию async/await с методом forEach() в циклах.
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Тимур Голубев

веб-разработчик

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