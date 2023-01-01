Решение: задержка в JavaScript цикле, корректное использование setTimeout

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Быстрый ответ

Добавить задержку в JavaScript цикле можно с помощью комбинации async/await и функции setTimeout . Это позволяет добавить паузу между итерациями цикла на определённый период времени.

Ниже приведен пример:

JS Скопировать код async function delayedLoop() { for (let i = 0; i < 5; i++) { await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000)); console.log(i); // Вывод чисел происходит с интервалом в одну секунду, словно тиканье часов! ⏰ } } delayedLoop();

Тут команда await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000)); обеспечивает односекундную паузу до начала следующей итерации.

Эффективность и неблокирующий код: JavaScript работает на полной мощности, но не перегревается

JavaScript известен своей эффективностью и неблокирующим поведением. Вставка задержек в цикл должна сохранять асинхронность языка. setTimeout() – это один из методов, позволяющих добиться нужной задержки, упорядочивая каждую итерацию в соответствии с общим потоком исполнения кода. Подсчет количества итераций в setTimeout поможет избежать бесконечных циклов.

Современный JS: использование async/await в циклах

В современном JavaScript, начиная с версии ES7, async/await помогает организовывать асинхронный код. Поскольку поддерживается большинством сред разработки, включая NodeJS, асинхронные циклы стали намного проще и читаемее. Даже для устаревших сред экосистема предлагает инструменты вроде BabelJS, которые могут " транспилировать" ваш код для обеспечения совместимости.

Визуализация

Задержка в JavaScript цикле напоминает эстафету в домино 🎲. Цель в обоих случаях – достичь ритмики между событиями, которая делает процесс последовательным и вызывает определённые эмоции.

Markdown Скопировать код | Действие | Эффект | | -------------- | --------------------------------- | | Без задержки | 🎲🎲🎲🎲🎲 Карты падают все сразу | | С задержкой | 🎲⏳🎲⏳🎲⏳🎲⏳🎲 Карты падают по очереди |

Каждый костяшка домино напоминает одну итерацию цикла:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < dominoes.length; i++) { setTimeout(() => { // Подтолкнём домино! 🎲 console.log(dominoes[i]); }, i * 1000); // Мгновение покоя и ринимаемся следующему домино! 🏖️ }

Создание интервалов: управление временным отрезком становится искусством

Использование setTimeout() в цикле позволяет организовать определенное ожидание между итерациями. Умножение номера итерации на время задержки позволяет создать последовательные интервалы, как будто вы выставляете темп на метрономе.

JS Скопировать код for (let i = 0; i < 5; i++) { setTimeout(() => console.log(i), i * 3000); }

Этот цикл выведет числа от 0 до 4 с интервалом в 3 секунды. Множитель i ,увеличенный на 3000 мс, позволяет точно соблюсти временной интервал. Теперь у вас время в руках!

Инкапсуляция: обеспечиваем изоляцию областей видимости

Заключение функции задержки в замыкание позволяет каждой итерации цикла работать со своими данными, не затрагивая окружение.

JS Скопировать код for (let i = 0; i < 5; i++) { ((index) => { setTimeout(() => console.log(index), index * 1000); })(i); }

Этот код, словно строгий воспитатель, позволяет каждой итерации работать с собственным i , никакой общего использования!

Отложенные callbacks: близкое будущее… только подождите! Сейчас…

Работа с setTimeout() демонстрирует одну из прекрасных возможностей JavaScript – event-driven исполнения кода. Отложенные callbacks обеспечивают удобную организацию потока выполнения, особенно при выполении одновременных асинхронных операций в цикле.

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