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Решение проблемы с CORS в PHP: разрешение всех заголовков
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Решение проблемы с CORS в PHP: разрешение всех заголовков

#Веб-разработка  #Web API  #Веб-безопасность  
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Быстрое решение: Включение CORS

Для быстрой настройки CORS в PHP, вам потребуются следующие заголовки:

php
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header('Access-Control-Allow-Origin: https://YOUR-DOMAIN.com');
header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With');

Замените https://YOUR-DOMAIN.com на адрес своего домена и указывайте соответствующие методы и заголовки. Будьте сосредоточены на безопасности вашего приложения и избегайте использования *. Если вы работаете с учётными данными, такими как cookies или HTTP-аутентификация, добавьте:

php
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header('Access-Control-Allow-Credentials: true');

Помните о правиле безопасности: используйте конкретные значения вместо универсальных подстановок.

Пошаговый план для смены профессии

Усиление безопасности CORS

Белый список для контроля доступа

Для повышения безопасности удостоверьтесь, что источник запроса присутствует в белом списке разрешённых доменов:

php
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$allowedOrigins = ['https://safe1.com', 'https://friendly2.com'];
$http_origin = $_SERVER['HTTP_ORIGIN']; 

if (in_array($http_origin, $allowedOrigins)) {
    header("Access-Control-Allow-Origin: $http_origin");
}

Данный метод проверки ограничивает общение только с доверенными доменами.

Уменьшение числа запросов

Используйте Access-Control-Max-Age для кэширования разрешений и уменьшения количества запросов:

php
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header('Access-Control-Max-Age: 86400');

Обработка предварительных запросов OPTIONS

Для корректной обработки предварительных запросов OPTIONS, установите необходимые заголовки и прервите выполнение скрипта:

php
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if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') {
    header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS');
    header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With');
    header('Access-Control-Max-Age: 86400');
    die();
}

Работа с JSON

Если вы отправляете ответы в формате JSON, указывайте соответствующий Content-Type и используйте функцию json_encode:

php
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header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($data);

Визуализация

Реализация CORS аналогична установке стража в вашем веб-приложении:

Markdown
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header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: X-Requested-With');

Эти заголовки определяют:

  • Кого допустимо пропускать
  • Какие действия разрешены
  • Какие данные допустимо принимать

Лучшие практики обеспечения безопасности CORS

Использование подхода белого списка

Воспользуйтесь подходом белого списка доменов для работы с конфиденциальной информацией. Это обеспечит защиту данных пользователей от доступа со стороны недобросовестных источников.

Применение TLS для безопасности

Используйте HTTPS и TLS для обеспечения безопасности CORS. Это обеспечит шифрование не только данных, но и заголовков и защитит от атак "человек в середине".

CORS и HTTP-методы

При ограничении методов в параметре Access-Control-Allow-Methods учитывайте возможности вашего API:

php
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header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST');

Такой способ поможет предотвратить осуществление несанкционированных действий через внешние запросы.

Работа с учётными данными в CORS

Будьте внимательны при установке Access-Control-Allow-Credentials в true для запросов, включающих учётные данные. Избегайте подстановочных знаков в этих случаях.

Поддерживайте информацию в актуальном состоянии

Следите за рекомендациями по использованию CORS, используя надёжные источники, чтобы поддерживать безопасность вашего приложения.

Полезные материалы

  1. Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN
  2. javascript – Заголовки запроса между разными источниками(CORS) с использованием заголовков PHP – Stack Overflow
  3. Включение CORS на сервере с PHP
  4. Предварительный запрос – MDN Web Docs Глоссарий: Определения, связанные с вебом | MDN
  5. Fetch Standard
  6. PHP: header – Руководство
  7. Цикл запрос-ответ II | Codecademy
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Элина Баранова

разработчик Android

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