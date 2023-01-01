Решение проблемы с CORS в PHP: разрешение всех заголовков#Веб-разработка #Web API #Веб-безопасность
Быстрое решение: Включение CORS
Для быстрой настройки CORS в PHP, вам потребуются следующие заголовки:
header('Access-Control-Allow-Origin: https://YOUR-DOMAIN.com');
header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With');
Замените
https://YOUR-DOMAIN.com на адрес своего домена и указывайте соответствующие методы и заголовки. Будьте сосредоточены на безопасности вашего приложения и избегайте использования
*. Если вы работаете с учётными данными, такими как cookies или HTTP-аутентификация, добавьте:
header('Access-Control-Allow-Credentials: true');
Помните о правиле безопасности: используйте конкретные значения вместо универсальных подстановок.
Усиление безопасности CORS
Белый список для контроля доступа
Для повышения безопасности удостоверьтесь, что источник запроса присутствует в белом списке разрешённых доменов:
$allowedOrigins = ['https://safe1.com', 'https://friendly2.com'];
$http_origin = $_SERVER['HTTP_ORIGIN'];
if (in_array($http_origin, $allowedOrigins)) {
header("Access-Control-Allow-Origin: $http_origin");
}
Данный метод проверки ограничивает общение только с доверенными доменами.
Уменьшение числа запросов
Используйте
Access-Control-Max-Age для кэширования разрешений и уменьшения количества запросов:
header('Access-Control-Max-Age: 86400');
Обработка предварительных запросов OPTIONS
Для корректной обработки предварительных запросов
OPTIONS, установите необходимые заголовки и прервите выполнение скрипта:
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') {
header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With');
header('Access-Control-Max-Age: 86400');
die();
}
Работа с JSON
Если вы отправляете ответы в формате JSON, указывайте соответствующий
Content-Type и используйте функцию
json_encode:
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($data);
Визуализация
Реализация CORS аналогична установке стража в вашем веб-приложении:
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS');
header('Access-Control-Allow-Headers: X-Requested-With');
Эти заголовки определяют:
- Кого допустимо пропускать
- Какие действия разрешены
- Какие данные допустимо принимать
Лучшие практики обеспечения безопасности CORS
Использование подхода белого списка
Воспользуйтесь подходом белого списка доменов для работы с конфиденциальной информацией. Это обеспечит защиту данных пользователей от доступа со стороны недобросовестных источников.
Применение TLS для безопасности
Используйте HTTPS и TLS для обеспечения безопасности CORS. Это обеспечит шифрование не только данных, но и заголовков и защитит от атак "человек в середине".
CORS и HTTP-методы
При ограничении методов в параметре
Access-Control-Allow-Methods учитывайте возможности вашего API:
header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST');
Такой способ поможет предотвратить осуществление несанкционированных действий через внешние запросы.
Работа с учётными данными в CORS
Будьте внимательны при установке
Access-Control-Allow-Credentials в
true для запросов, включающих учётные данные. Избегайте подстановочных знаков в этих случаях.
Поддерживайте информацию в актуальном состоянии
Следите за рекомендациями по использованию CORS, используя надёжные источники, чтобы поддерживать безопасность вашего приложения.
Полезные материалы
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN
- javascript – Заголовки запроса между разными источниками(CORS) с использованием заголовков PHP – Stack Overflow
- Включение CORS на сервере с PHP
- Предварительный запрос – MDN Web Docs Глоссарий: Определения, связанные с вебом | MDN
- Fetch Standard
- PHP: header – Руководство
- Цикл запрос-ответ II | Codecademy
Элина Баранова
разработчик Android