Решение проблемы с CORS в PHP: разрешение всех заголовков

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Быстрое решение: Включение CORS

Для быстрой настройки CORS в PHP, вам потребуются следующие заголовки:

php Скопировать код header('Access-Control-Allow-Origin: https://YOUR-DOMAIN.com'); header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS'); header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With');

Замените https://YOUR-DOMAIN.com на адрес своего домена и указывайте соответствующие методы и заголовки. Будьте сосредоточены на безопасности вашего приложения и избегайте использования * . Если вы работаете с учётными данными, такими как cookies или HTTP-аутентификация, добавьте:

php Скопировать код header('Access-Control-Allow-Credentials: true');

Помните о правиле безопасности: используйте конкретные значения вместо универсальных подстановок.

Усиление безопасности CORS

Белый список для контроля доступа

Для повышения безопасности удостоверьтесь, что источник запроса присутствует в белом списке разрешённых доменов:

php Скопировать код $allowedOrigins = ['https://safe1.com', 'https://friendly2.com']; $http_origin = $_SERVER['HTTP_ORIGIN']; if (in_array($http_origin, $allowedOrigins)) { header("Access-Control-Allow-Origin: $http_origin"); }

Данный метод проверки ограничивает общение только с доверенными доменами.

Уменьшение числа запросов

Используйте Access-Control-Max-Age для кэширования разрешений и уменьшения количества запросов:

php Скопировать код header('Access-Control-Max-Age: 86400');

Обработка предварительных запросов OPTIONS

Для корректной обработки предварительных запросов OPTIONS , установите необходимые заголовки и прервите выполнение скрипта:

php Скопировать код if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') { header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS'); header('Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, X-Requested-With'); header('Access-Control-Max-Age: 86400'); die(); }

Работа с JSON

Если вы отправляете ответы в формате JSON, указывайте соответствующий Content-Type и используйте функцию json_encode :

php Скопировать код header('Content-Type: application/json'); echo json_encode($data);

Визуализация

Реализация CORS аналогична установке стража в вашем веб-приложении:

Markdown Скопировать код header('Access-Control-Allow-Origin: *'); header('Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS'); header('Access-Control-Allow-Headers: X-Requested-With');

Эти заголовки определяют:

Кого допустимо пропускать

Какие действия разрешены

Какие данные допустимо принимать

Лучшие практики обеспечения безопасности CORS

Использование подхода белого списка

Воспользуйтесь подходом белого списка доменов для работы с конфиденциальной информацией. Это обеспечит защиту данных пользователей от доступа со стороны недобросовестных источников.

Применение TLS для безопасности

Используйте HTTPS и TLS для обеспечения безопасности CORS. Это обеспечит шифрование не только данных, но и заголовков и защитит от атак "человек в середине".

CORS и HTTP-методы

При ограничении методов в параметре Access-Control-Allow-Methods учитывайте возможности вашего API:

php Скопировать код header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST');

Такой способ поможет предотвратить осуществление несанкционированных действий через внешние запросы.

Работа с учётными данными в CORS

Будьте внимательны при установке Access-Control-Allow-Credentials в true для запросов, включающих учётные данные. Избегайте подстановочных знаков в этих случаях.

Поддерживайте информацию в актуальном состоянии

Следите за рекомендациями по использованию CORS, используя надёжные источники, чтобы поддерживать безопасность вашего приложения.

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