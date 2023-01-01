Решение: Prettier не форматирует код в VS Code для Nuxt#Веб-разработка #ESLint и форматирование #Vue
Быстрый ответ
Для того чтобы Prettier начал работать в VS Code, его необходимо установить и выбрать в качестве основного форматировщика. Для этого нажать Ctrl+Shift+P, ввести "Форматировать документ с..." и выбрать Prettier. Важно убедиться, что в настройках указаны следующие строки:
"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
"editor.formatOnSave": true,
Следите за тем, чтобы открываемый файл был совместим с Prettier и не конфликтовал с другими инструментами форматирования. Также проблемы могут быть связаны с некорректной настройкой в файле .prettierrc. Деактивируйте или удалите все остальные расширения, отвечающие за форматирование.
Уточнение настроек Prettier и распространённые проблемы
Установка и выбор Prettier
Чтобы Prettier безупречно служил вашему коду, установите его через панель расширений VS Code (Ctrl+Shift+X). Затем убедитесь, что он назначен в качестве основного форматировщика:
"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
Совместимость и взаимодействие с ESLint
Prettier прекрасно работает с файлами, поддерживаемыми данным расширением, и не должен вызывать конфликты с другими форматировщиками. При совместном использовании с ESLint проверьте, чтобы они были настроены на взаимодействие без конфликтов.
Настройка .prettierrc
В файле
.prettierrc вы можете настроить конфигурацию Prettier под свои нужды. Например, можно настроить параметры
tabWidth,
semi,
singleQuote и другие.
{
"tabWidth": 4,
"semi": false,
"singleQuote": true
}
Автоматическое форматирование при сохранении
Включите автоматическое форматирование при сохранении. Это позволит сэкономить время и автоматизировать процесс.
"editor.formatOnSave": true
Мультиязычные настройки Prettier
Prettier поддерживает множество языков. Однако если в коде присутствуют синтаксические ошибки, он отклонит его форматирование.
Визуализация
| Компонент | Состояние | Визуализация |
|----------------------|-----------|--------------|
| Prettier (Поезд) | Готов | 🚂💨 |
| VS Code (Пути) | Проложены | 🛤️ |
| Конфиг (Электричество)| Отсутствует! | 🔌❌ |
Представьте, что вы строите железную дорогу. Ваш поезд (Prettier), железнодорожные пути (VS Code) и электричество (Конфигурация) должны быть совместимы и готовы к использованию. Двигаться поезд не сможет, не получив нужное энергоснабжение.
// Prettier в VS Code без настроенной конфигурации:
prettier.format(myCode); // 😞 Инерция.
// Когда конфигурация включена, всё работает!
prettier.format(myCode); // 😃 В путь!
\
Проверяйте **все источники питания**: вашу конфигурацию в .prettierrc
и settings.json`. Убедитесь, что Prettier установлен и корректно настроен, тогда всё пойдёт гладко.
Полное руководство по форматированию кода
Особенности фреймворков
Фреймворки типа Nuxt требуют особого подхода к форматированию. Будьте к этому готовы.
Следите за состоянием в строке состояния VS Code
Строка состояния VS Code подскажет, если есть проблемы с Prettier. Если такие проблемы возникают, нужно своевременно их находить и исправлять.
Визуальная подсказка
Часто полезно воспользоваться визуальными руководствами при настройке Prettier в VS Code. Это детальная инструкция, которая поможет вам настроить ваш код.
Изучение настроек VS Code
Погрузитесь в мир настроек VS Code: Файл > Настройки > Редактор > Форматирование.
Полезные материалы
- Что такое Prettier? · Prettier — официальное руководство по Prettier.
- Базовое редактирование в Visual Studio Code — руководство по встроенным инструментам форматирования в VS Code с использованием Prettier.
- Новые вопросы 'prettier' – Stack Overflow — обсуждения сложностей и решений, связанных с Prettier.
- Проблемы · prettier/prettier · GitHub —актуальные проблемы и их решения в репозитории Prettier на GitHub.
- Prettier – Форматировщик кода – Маркетплейс VS Code — страница расширения Prettier на маркетплейсе VS Code.
- Файл конфигурации · Prettier — информация о настройке файла .prettierrc для Prettier.
Никита Титов
разработчик Node.js