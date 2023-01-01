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Решение ошибки в jQuery: Uncaught ReferenceError: $ is not defined
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Решение ошибки в jQuery: Uncaught ReferenceError: $ is not defined

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #jQuery  
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Быстрый ответ

Обработка ошибки $ не определён предполагает верную загрузку jQuery:

HTML
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<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

Этот код следует вставить перед любыми вызовами $('...'). Таким образом, инициализируется jQuery и предотвращается ошибка.

Пошаговый план для смены профессии

Шаги для устранения ошибки

Исправление ошибки включает следующие этапы:

  1. Проверьте порядок загрузки скриптов: Убедитесь, что скрипты, нуждающиеся в jQuery, подключены после него в вашем HTML-файле.
  2. Проверка тега <script>: Проверьте правильность пути в атрибуте src при подключении jQuery.
  3. Мониторинг загрузки: Ознакомьтесь с консолью браузера, ища ошибки 404, свидетельствующие о неудачной загрузке jQuery-файла.
  4. Использование CDN: Подключите jQuery посредством CDN, например от Google, чтобы повысить скорость и надежность вашего сайта.
  5. Разрешение конфликтов: Чтобы предотвратить конфликты с другими библиотеками, использующими символ $, примените jQuery.noConflict().

Советы, перечисленные выше, помогут вам точно диагностировать и ликвидировать возникающие проблемы. Ведь мы, разработчики, способны делать это даже во сне, верно? 😅

Визуализация

Вот так можно представить проблему:

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Столкнулись с: $ не определён
Это аналогично: Прогулке 🏞️ без обуви 👟

Символ $ представляет jQuery, а его отсутствие подобно недостающей обуви на прогулке!

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$('selector').hide(); // Это как попытка пройти босиком по каменистой тропе. 🤔

Убедитесь, что библиотека загружена правильно:

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1. Проверьте тег `<script src="jquery.js"></script>`
2. Убедитесь, что он расположен **перед** вашими сценариями. Это аналогично привязке обуви перед бегом! 😉

Кроссбраузерная совместимость

Как и в марафоне, необходимо проверить, работает ли ваш сайт корректно в различных браузерах.

Метод SRCTM: (SRCTM = Script-Reference to Compatibility Test; данный термин является специфическим для данного обсуждения):

  1. Тестирование в разных условиях: Убедимся, что сайт стабильно функционирует во всех браузерах, даже малоизвестных и непопулярных.
  2. Протокол: Путь в атрибуте src для тега скрипта должен начинаться с http или https. Это поможет избежать проблем, связанных с перемешиванием контента. Поддерживайте порядок в скриптах загрузки. 🚀

Если, даже после применения методов отладки, что-то по-прежнему идет не так, обратитесь за советом к Оракулу (другими словами, к документации jQuery или сообществу jQuery) для дополнительной информации. 🧙‍♀️🔮

Подключение нескольких скриптов и разрешение конфликтов

При работе со скриптами крайне важен их порядок, подобно следованию рецепту приготовления блюда.

  1. Соблюдение порядка: Если вы используете несколько скриптов, стоит позаботиться о их правильном расположении, чтобы избежать конфликтов.
  2. Подключение после jQuery: Подключайте плагины для jQuery после самой библиотеки и перед вашими пользовательскими скриптами.
  3. Подготовка к запуску: Оберните ваш код jQuery в функцию $(document).ready(...). Это поможет избежать запуска скриптов до полной загрузки элементов DOM. 🎉

Учёт порядка загрузки скриптов и их взаимозависимости поможет предотвратить многие проблемы при работе с JavaScript.

Полезные материалы

  1. Документация API jQuery — это ваш справочник по jQuery на любые случаи.
  2. Как импортировать jQuery в ES6? – Stack Overflow — здесь представлены современные направления подключения jQuery.
  3. Сеть доставки контента Google – jQuery — воспользуйтесь возможностями Google для более быстрой загрузки.
  4. Правильное подключение jQuery в WordPress — рекомендации по подключению jQuery для тем WordPress.
  5. jQuery на cdnjs — еще один распространенный CDN-провайдер для размещения jQuery.
  6. Центр обучения jQuery — замечательное место для начала обучения jQuery.
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Что необходимо сделать перед вызовом функций jQuery, чтобы избежать ошибки '$ не определён'?
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Элина Баранова

разработчик Android

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