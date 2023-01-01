Решение ошибки в jQuery: Uncaught ReferenceError: $ is not defined

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Быстрый ответ

Обработка ошибки $ не определён предполагает верную загрузку jQuery:

HTML Скопировать код <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>

Этот код следует вставить перед любыми вызовами $('...') . Таким образом, инициализируется jQuery и предотвращается ошибка.

Шаги для устранения ошибки

Исправление ошибки включает следующие этапы:

Проверьте порядок загрузки скриптов: Убедитесь, что скрипты, нуждающиеся в jQuery, подключены после него в вашем HTML-файле. Проверка тега <script> : Проверьте правильность пути в атрибуте src при подключении jQuery. Мониторинг загрузки: Ознакомьтесь с консолью браузера, ища ошибки 404, свидетельствующие о неудачной загрузке jQuery-файла. Использование CDN: Подключите jQuery посредством CDN, например от Google, чтобы повысить скорость и надежность вашего сайта. Разрешение конфликтов: Чтобы предотвратить конфликты с другими библиотеками, использующими символ $ , примените jQuery.noConflict() .

Советы, перечисленные выше, помогут вам точно диагностировать и ликвидировать возникающие проблемы. Ведь мы, разработчики, способны делать это даже во сне, верно? 😅

Визуализация

Вот так можно представить проблему:

Markdown Скопировать код Столкнулись с: $ не определён Это аналогично: Прогулке 🏞️ без обуви 👟

Символ $ представляет jQuery, а его отсутствие подобно недостающей обуви на прогулке!

Markdown Скопировать код $('selector').hide(); // Это как попытка пройти босиком по каменистой тропе. 🤔

Убедитесь, что библиотека загружена правильно:

Markdown Скопировать код 1. Проверьте тег `<script src="jquery.js"></script>` 2. Убедитесь, что он расположен **перед** вашими сценариями. Это аналогично привязке обуви перед бегом! 😉

Кроссбраузерная совместимость

Как и в марафоне, необходимо проверить, работает ли ваш сайт корректно в различных браузерах.

Метод SRCTM: (SRCTM = Script-Reference to Compatibility Test; данный термин является специфическим для данного обсуждения):

Тестирование в разных условиях: Убедимся, что сайт стабильно функционирует во всех браузерах, даже малоизвестных и непопулярных. Протокол: Путь в атрибуте src для тега скрипта должен начинаться с http или https . Это поможет избежать проблем, связанных с перемешиванием контента. Поддерживайте порядок в скриптах загрузки. 🚀

Если, даже после применения методов отладки, что-то по-прежнему идет не так, обратитесь за советом к Оракулу (другими словами, к документации jQuery или сообществу jQuery) для дополнительной информации. 🧙‍♀️🔮

Подключение нескольких скриптов и разрешение конфликтов

При работе со скриптами крайне важен их порядок, подобно следованию рецепту приготовления блюда.

Соблюдение порядка: Если вы используете несколько скриптов, стоит позаботиться о их правильном расположении, чтобы избежать конфликтов. Подключение после jQuery: Подключайте плагины для jQuery после самой библиотеки и перед вашими пользовательскими скриптами. Подготовка к запуску: Оберните ваш код jQuery в функцию $(document).ready(...) . Это поможет избежать запуска скриптов до полной загрузки элементов DOM. 🎉

Учёт порядка загрузки скриптов и их взаимозависимости поможет предотвратить многие проблемы при работе с JavaScript.

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