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Решение ошибки Unexpected Token Export в ES6: причины и способы
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Решение ошибки Unexpected Token Export в ES6: причины и способы

#Node.js  #Модули (ESM)  #Импорт и экспорт  
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Быстрый ответ

Ошибка Unexpected Token Export обычно возникает при использовании синтаксиса ES6 модулей в окружении, которое его не поддерживает. В таком случае нужно прибегнуть к синтаксису CommonJS:

JS
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// Экспорт в ES6
// export myFunction;

// Экспорт в CommonJS
module.exports.myFunction = myFunction;

На клиентской стороне стоит использовать тег <script type="module">. В Node.js переименование файлов с расширением .mjs или добавление "type": "module" в package.json позволит устранить проблему:

json
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{
  "type": "module"
}
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Работа в Node.js до версии v14.13.0

В версиях Node.js, предшествующих v14.13.0, модули ES6 не поддерживаются, однако существует два решения:

  • Провести рефакторинг кода для работы с CommonJS:

    JS
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    const myFunction = require('./myFunction');

  • Использовать транспилятор, например esbuild или Babel, для обеспечения поддержки ES6:

    JS
    Скопировать код
    require('esbuild').buildSync({ /* настройки транспиляции */ });

TypeScript и ts-node: находка для разработчика

TypeScript обеспечивает полноценную поддержку синтаксиса ES6 в Node.js. Инструменты такие как ts-node или ts-node-dev, позволяют напрямую запускать файлы TypeScript:

Bash
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ts-node myScript.ts

Ценность нативной поддержки по сравнению с транспиляцией

Хотя и транспиляторы, включая esbuild и Babel, несомненно полезны, но если ваша среда это допускает, использование нативной поддержки ES6 модулей в Node.js начиная с версии v14.13.0, может быть более предпочтительным вариантом.

Практика импорта и экспорта модулей

  • Для экспорта классов или функций в ES6 используйте export или export default:

    JS
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    export default class MyClass {}

  • Аналогично, для импортирования этих модулей в другой ES6-файл используйте:

    JS
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    import MyClass from './myModule';

  • В CommonJS экспорт осуществляется через объект module.exports:

    JS
    Скопировать код
    module.exports = {
  myGreatFunction,
};

  • И вот как выглядит импорт:

    JS
    Скопировать код
    const { myGreatFunction } = require('./myModule');

Ситуации столкновения при импорте и экспорте

Смешивание синтаксиса ES6 и CommonJS может вызвать ошибку ImportError/Export. Проверьте настройки вашего проекта внимательно.

Визуализация

Представьте ошибку Unexpected Token Export как препятствие на пути вашего кода:

Markdown
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// Ваш код движется по определенному пути...
🛣️ Шоссе Вашего Кода
  |
  |  // Идет транспортировка ваших модулей...
  |  import { myFunction } from './myModule';
🚧  export default myFunction;  // Внезапно, путь заблокирован!
  |
  |  // Движение прервано.

Вопросы совместимости в браузерах

В браузере в тегах script указывайте type="module":

HTML
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<script type="module" src="./myModule.js"></script>

Масштабирование стратегий использования модулей

Для успешной работы в разных средах:

  • Применяйте динамический import() для условной загрузки модулей.
  • Воспользуйтесь ленивой загрузкой для оптимизации производительности.
  • Декомпозируйте ваш код на части и чанки с помощью webpack для эффективного бандлинга.

Полезные материалы

  1. Модули JavaScript – JavaScript | MDN
  2. Unexpected Token Export – Stack Overflow
  3. Понимание module.exports и exports в Node.js — SitePoint
  4. Модули | webpack
  5. Настройка ESLint – ESLint – Расширяемый линтер JavaScript
  6. Модули: CommonJS модули | Документация Node.js v21.6.1.
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Что вызывает ошибку 'Unexpected Token Export'?
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Ярослав Шадрин

разработчик интерфейсов

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