Решение ошибки Unexpected Token Export в ES6: причины и способы#Node.js #Модули (ESM) #Импорт и экспорт
Быстрый ответ
Ошибка Unexpected Token Export обычно возникает при использовании синтаксиса ES6 модулей в окружении, которое его не поддерживает. В таком случае нужно прибегнуть к синтаксису CommonJS:
// Экспорт в ES6
// export myFunction;
// Экспорт в CommonJS
module.exports.myFunction = myFunction;
На клиентской стороне стоит использовать тег
<script type="module">. В Node.js переименование файлов с расширением
.mjs или добавление
"type": "module" в
package.json позволит устранить проблему:
{
"type": "module"
}
Работа в Node.js до версии v14.13.0
В версиях Node.js, предшествующих v14.13.0, модули ES6 не поддерживаются, однако существует два решения:
Провести рефакторинг кода для работы с CommonJS:
const myFunction = require('./myFunction');
Использовать транспилятор, например esbuild или Babel, для обеспечения поддержки ES6:
require('esbuild').buildSync({ /* настройки транспиляции */ });
TypeScript и ts-node: находка для разработчика
TypeScript обеспечивает полноценную поддержку синтаксиса ES6 в Node.js. Инструменты такие как ts-node или ts-node-dev, позволяют напрямую запускать файлы TypeScript:
ts-node myScript.ts
Ценность нативной поддержки по сравнению с транспиляцией
Хотя и транспиляторы, включая esbuild и Babel, несомненно полезны, но если ваша среда это допускает, использование нативной поддержки ES6 модулей в Node.js начиная с версии v14.13.0, может быть более предпочтительным вариантом.
Практика импорта и экспорта модулей
Для экспорта классов или функций в ES6 используйте
exportили
export default:
export default class MyClass {}
Аналогично, для импортирования этих модулей в другой ES6-файл используйте:
import MyClass from './myModule';
В CommonJS экспорт осуществляется через объект
module.exports:
module.exports = { myGreatFunction, };
И вот как выглядит импорт:
const { myGreatFunction } = require('./myModule');
Ситуации столкновения при импорте и экспорте
Смешивание синтаксиса ES6 и CommonJS может вызвать ошибку ImportError/Export. Проверьте настройки вашего проекта внимательно.
Визуализация
Представьте ошибку Unexpected Token Export как препятствие на пути вашего кода:
// Ваш код движется по определенному пути...
🛣️ Шоссе Вашего Кода
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| // Идет транспортировка ваших модулей...
| import { myFunction } from './myModule';
🚧 export default myFunction; // Внезапно, путь заблокирован!
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| // Движение прервано.
Вопросы совместимости в браузерах
В браузере в тегах script указывайте
type="module":
<script type="module" src="./myModule.js"></script>
Масштабирование стратегий использования модулей
Для успешной работы в разных средах:
- Применяйте динамический import() для условной загрузки модулей.
- Воспользуйтесь ленивой загрузкой для оптимизации производительности.
- Декомпозируйте ваш код на части и чанки с помощью webpack для эффективного бандлинга.
Полезные материалы
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов