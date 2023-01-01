Решение ошибки Unexpected Token Export в ES6: причины и способы

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Быстрый ответ

Ошибка Unexpected Token Export обычно возникает при использовании синтаксиса ES6 модулей в окружении, которое его не поддерживает. В таком случае нужно прибегнуть к синтаксису CommonJS:

JS Скопировать код // Экспорт в ES6 // export myFunction; // Экспорт в CommonJS module.exports.myFunction = myFunction;

На клиентской стороне стоит использовать тег <script type="module"> . В Node.js переименование файлов с расширением .mjs или добавление "type": "module" в package.json позволит устранить проблему:

json Скопировать код { "type": "module" }

Работа в Node.js до версии v14.13.0

В версиях Node.js, предшествующих v14.13.0, модули ES6 не поддерживаются, однако существует два решения:

Провести рефакторинг кода для работы с CommonJS : JS Скопировать код const myFunction = require('./myFunction');

Использовать транспилятор, например esbuild или Babel, для обеспечения поддержки ES6: JS Скопировать код require('esbuild').buildSync({ /* настройки транспиляции */ });

TypeScript и ts-node: находка для разработчика

TypeScript обеспечивает полноценную поддержку синтаксиса ES6 в Node.js. Инструменты такие как ts-node или ts-node-dev, позволяют напрямую запускать файлы TypeScript:

Bash Скопировать код ts-node myScript.ts

Ценность нативной поддержки по сравнению с транспиляцией

Хотя и транспиляторы, включая esbuild и Babel, несомненно полезны, но если ваша среда это допускает, использование нативной поддержки ES6 модулей в Node.js начиная с версии v14.13.0, может быть более предпочтительным вариантом.

Практика импорта и экспорта модулей

Для экспорта классов или функций в ES6 используйте export или export default : JS Скопировать код export default class MyClass {}

Аналогично, для импортирования этих модулей в другой ES6-файл используйте: JS Скопировать код import MyClass from './myModule';

В CommonJS экспорт осуществляется через объект module.exports : JS Скопировать код module.exports = { myGreatFunction, };

И вот как выглядит импорт: JS Скопировать код const { myGreatFunction } = require('./myModule');

Ситуации столкновения при импорте и экспорте

Смешивание синтаксиса ES6 и CommonJS может вызвать ошибку ImportError/Export. Проверьте настройки вашего проекта внимательно.

Визуализация

Представьте ошибку Unexpected Token Export как препятствие на пути вашего кода:

Markdown Скопировать код // Ваш код движется по определенному пути... 🛣️ Шоссе Вашего Кода | | // Идет транспортировка ваших модулей... | import { myFunction } from './myModule'; 🚧 export default myFunction; // Внезапно, путь заблокирован! | | // Движение прервано.

Вопросы совместимости в браузерах

В браузере в тегах script указывайте type="module" :

HTML Скопировать код <script type="module" src="./myModule.js"></script>

Масштабирование стратегий использования модулей

Для успешной работы в разных средах:

Применяйте динамический import() для условной загрузки модулей.

для условной загрузки модулей. Воспользуйтесь ленивой загрузкой для оптимизации производительности.

для оптимизации производительности. Декомпозируйте ваш код на части и чанки с помощью webpack для эффективного бандлинга.

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