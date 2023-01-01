Решение ошибки Jest: превышение таймаута в тестах Puppeteer#Веб-разработка #Тестирование (Jest) #Node.js
Быстрый ответ
Если тесты, использующие библиотеку Jest, не успевают выполниться в установленный период времени, можно расширить таймаут с помощью функции
jest.setTimeout(newTimeout). Это действие позволяет предоставить дополнительное время для завершения асинхронных операций, увеличив стандартный лимит с 5000 мс.
// Устанавливаем таймаут для всех тестов
jest.setTimeout(10000); // Общее время ожидания — 10 секунд!
// Задаем специальный таймаут для конкретного теста
test('асинхронный тест', async () => {
jest.setTimeout(10000); // Уникальная задержка для данного теста
// Здесь следует поместить ваш асинхронный код
});
Однако не следует злоупотреблять увеличением таймаутов, находя баланс между оптимальным временем ожидания и неразумным удлинением процесса тестирования.
Увеличение общего времени ожидания: jest.config.js
Вы можете настроить глобальный временной лимит для всех тестов, указав параметр
testTimeout в файле
jest.config.js — это будет распространяться на все тесты как общее правило:
module.exports = {
// ...
testTimeout: 30000, // Вполне допустимо определить ожидание в 30 секунд...
};
Такая настройка избавляет вас от необходимости задавать таймауты для каждого отдельного теста.
Async/await: Чары современного JavaScript
Скажите прощайте,
done()! В асинхронных тестах на Jest рекомендуется использовать более современный и элегантный подход на основе
async/await. Это делает ваш код более понятным, а Jest терпеливо ожидает выполнения обещания (promise):
test('асинхронный тест с async/await', async () => {
const data = await fetchData(); // Именно так мы ожидаем первый глоток кофе утром
expect(data).toBeDefined();
});
Благодаря
async/await ваши тесты становятся более интуитивно понятными, а Jest осознает, что стоит дождаться результата выполнения, как будто вы просите программу: "Подожди, сейчас будет всё готово."
Стратегии управления таймаутами в Jest
Основные методы контроля таймаутов, которые можно применять в ваших тестах:
Установка общего времени ожидания
Вы можете задать общий лимит времени для всех тестов через конфигурационный файл, такой как
setupFilesAfterEnv:
// jest.setup.js
jest.setTimeout(30000); // Даем тестам в запас целые 30 секунд
// jest.config.js
module.exports = {
setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/jest.setup.js'],
// ...
};
Ускорение асинхронных операций
Прежде чем увеличивать таймаут, попробуйте ускорить сам асинхронный код. Возможно, будет полезно пересмотреть его структуру, использовать замоканные данные для сложных зависимостей или кэшировать результаты асинхронных вызовов.
Поиск и устранение неполадок
Иногда задержки вызваны техническими проблемами. Проанализируйте возможные факторы: проблемы с сетевым соединением, неоптимальные запросы к базам данных или не разрешенные обещания (promises).
Визуализация
Представьте асинхронный тест как бегунов на короткие дистанции, а Jest — как судью с таймером:
🏃♂️💨 <- Ваш асинхронный тест
⏱️ – Стандартное время ожидания в Jest (5000 мс)
Если бегун (тест) не заканчивает дистанцию в отведенное время, гонка считается неудачной (тест не пройден).
jest.setTimeout(7000); // Финишная черта отдалена
Теперь у бегуна (теста) есть больше шансов доскакать до конца дистанции:
🏃♂️💨..........⏱️ (7000 мс)
Убедитесь, что бегун плавно пересекает финишную линию:
test('асинхронный тест', async () => {
await somethingThatTakesTime(); // 🏃💨 Убедитесь, что цель достигнута!
});
Так что либо увеличьте дистанцию (таймаут), либо "укрепите" свой код (оптимизация), чтобы легко и просто преодолеть временное ограничение.
Полезные материалы
- Timer Mocks · Jest — Руководство по использованию моков таймеров в Jest.
- Обсуждение на Stack Overflow — Реальные примеры и советы по регулировке времени ожидания в Jest.
- Тестирование асинхронного кода · Jest — Инструкции по тестированию асинхронного кода с помощью Jest.
- The Jest Object · Jest — Документация по настройке параметров Jest.
- Примеры с асинхронностью · Jest — Примеры работы с асинхронностью.
Никита Титов
разработчик Node.js