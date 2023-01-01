Решение ошибки Jest: превышение таймаута в тестах Puppeteer

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Быстрый ответ

Если тесты, использующие библиотеку Jest, не успевают выполниться в установленный период времени, можно расширить таймаут с помощью функции jest.setTimeout(newTimeout) . Это действие позволяет предоставить дополнительное время для завершения асинхронных операций, увеличив стандартный лимит с 5000 мс.

JS Скопировать код // Устанавливаем таймаут для всех тестов jest.setTimeout(10000); // Общее время ожидания — 10 секунд! // Задаем специальный таймаут для конкретного теста test('асинхронный тест', async () => { jest.setTimeout(10000); // Уникальная задержка для данного теста // Здесь следует поместить ваш асинхронный код });

Однако не следует злоупотреблять увеличением таймаутов, находя баланс между оптимальным временем ожидания и неразумным удлинением процесса тестирования.

Увеличение общего времени ожидания: jest.config.js

Вы можете настроить глобальный временной лимит для всех тестов, указав параметр testTimeout в файле jest.config.js — это будет распространяться на все тесты как общее правило:

JS Скопировать код module.exports = { // ... testTimeout: 30000, // Вполне допустимо определить ожидание в 30 секунд... };

Такая настройка избавляет вас от необходимости задавать таймауты для каждого отдельного теста.

Async/await: Чары современного JavaScript

Скажите прощайте, done() ! В асинхронных тестах на Jest рекомендуется использовать более современный и элегантный подход на основе async/await . Это делает ваш код более понятным, а Jest терпеливо ожидает выполнения обещания (promise):

JS Скопировать код test('асинхронный тест с async/await', async () => { const data = await fetchData(); // Именно так мы ожидаем первый глоток кофе утром expect(data).toBeDefined(); });

Благодаря async/await ваши тесты становятся более интуитивно понятными, а Jest осознает, что стоит дождаться результата выполнения, как будто вы просите программу: "Подожди, сейчас будет всё готово."

Стратегии управления таймаутами в Jest

Основные методы контроля таймаутов, которые можно применять в ваших тестах:

Установка общего времени ожидания

Вы можете задать общий лимит времени для всех тестов через конфигурационный файл, такой как setupFilesAfterEnv :

JS Скопировать код // jest.setup.js jest.setTimeout(30000); // Даем тестам в запас целые 30 секунд // jest.config.js module.exports = { setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/jest.setup.js'], // ... };

Ускорение асинхронных операций

Прежде чем увеличивать таймаут, попробуйте ускорить сам асинхронный код. Возможно, будет полезно пересмотреть его структуру, использовать замоканные данные для сложных зависимостей или кэшировать результаты асинхронных вызовов.

Поиск и устранение неполадок

Иногда задержки вызваны техническими проблемами. Проанализируйте возможные факторы: проблемы с сетевым соединением, неоптимальные запросы к базам данных или не разрешенные обещания (promises).

Визуализация

Представьте асинхронный тест как бегунов на короткие дистанции, а Jest — как судью с таймером:

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️💨 <- Ваш асинхронный тест ⏱️ – Стандартное время ожидания в Jest (5000 мс)

Если бегун (тест) не заканчивает дистанцию в отведенное время, гонка считается неудачной (тест не пройден).

JS Скопировать код jest.setTimeout(7000); // Финишная черта отдалена

Теперь у бегуна (теста) есть больше шансов доскакать до конца дистанции:

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️💨..........⏱️ (7000 мс)

Убедитесь, что бегун плавно пересекает финишную линию:

JS Скопировать код test('асинхронный тест', async () => { await somethingThatTakesTime(); // 🏃💨 Убедитесь, что цель достигнута! });

Так что либо увеличьте дистанцию (таймаут), либо "укрепите" свой код (оптимизация), чтобы легко и просто преодолеть временное ограничение.

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