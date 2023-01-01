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Решение ошибки Jest: превышение таймаута в тестах Puppeteer
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Решение ошибки Jest: превышение таймаута в тестах Puppeteer

#Веб-разработка  #Тестирование (Jest)  #Node.js  
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Быстрый ответ

Если тесты, использующие библиотеку Jest, не успевают выполниться в установленный период времени, можно расширить таймаут с помощью функции jest.setTimeout(newTimeout). Это действие позволяет предоставить дополнительное время для завершения асинхронных операций, увеличив стандартный лимит с 5000 мс.

JS
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// Устанавливаем таймаут для всех тестов
jest.setTimeout(10000); // Общее время ожидания — 10 секунд!

// Задаем специальный таймаут для конкретного теста
test('асинхронный тест', async () => {
  jest.setTimeout(10000); // Уникальная задержка для данного теста
  // Здесь следует поместить ваш асинхронный код
});

Однако не следует злоупотреблять увеличением таймаутов, находя баланс между оптимальным временем ожидания и неразумным удлинением процесса тестирования.

Пошаговый план для смены профессии

Увеличение общего времени ожидания: jest.config.js

Вы можете настроить глобальный временной лимит для всех тестов, указав параметр testTimeout в файле jest.config.js — это будет распространяться на все тесты как общее правило:

JS
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module.exports = {
  // ...
  testTimeout: 30000, // Вполне допустимо определить ожидание в 30 секунд...
};

Такая настройка избавляет вас от необходимости задавать таймауты для каждого отдельного теста.

Async/await: Чары современного JavaScript

Скажите прощайте, done()! В асинхронных тестах на Jest рекомендуется использовать более современный и элегантный подход на основе async/await. Это делает ваш код более понятным, а Jest терпеливо ожидает выполнения обещания (promise):

JS
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test('асинхронный тест с async/await', async () => {
  const data = await fetchData(); // Именно так мы ожидаем первый глоток кофе утром
  expect(data).toBeDefined();
});

Благодаря async/await ваши тесты становятся более интуитивно понятными, а Jest осознает, что стоит дождаться результата выполнения, как будто вы просите программу: "Подожди, сейчас будет всё готово."

Стратегии управления таймаутами в Jest

Основные методы контроля таймаутов, которые можно применять в ваших тестах:

Установка общего времени ожидания

Вы можете задать общий лимит времени для всех тестов через конфигурационный файл, такой как setupFilesAfterEnv:

JS
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// jest.setup.js
jest.setTimeout(30000); // Даем тестам в запас целые 30 секунд

// jest.config.js
module.exports = {
  setupFilesAfterEnv: ['<rootDir>/jest.setup.js'],
  // ...
};

Ускорение асинхронных операций

Прежде чем увеличивать таймаут, попробуйте ускорить сам асинхронный код. Возможно, будет полезно пересмотреть его структуру, использовать замоканные данные для сложных зависимостей или кэшировать результаты асинхронных вызовов.

Поиск и устранение неполадок

Иногда задержки вызваны техническими проблемами. Проанализируйте возможные факторы: проблемы с сетевым соединением, неоптимальные запросы к базам данных или не разрешенные обещания (promises).

Визуализация

Представьте асинхронный тест как бегунов на короткие дистанции, а Jest — как судью с таймером:

Markdown
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🏃‍♂️💨 <- Ваш асинхронный тест
⏱️ – Стандартное время ожидания в Jest (5000 мс)

Если бегун (тест) не заканчивает дистанцию в отведенное время, гонка считается неудачной (тест не пройден).

JS
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jest.setTimeout(7000); // Финишная черта отдалена

Теперь у бегуна (теста) есть больше шансов доскакать до конца дистанции:

Markdown
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🏃‍♂️💨..........⏱️ (7000 мс)

Убедитесь, что бегун плавно пересекает финишную линию:

JS
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test('асинхронный тест', async () => {
  await somethingThatTakesTime(); // 🏃💨 Убедитесь, что цель достигнута!
});

Так что либо увеличьте дистанцию (таймаут), либо "укрепите" свой код (оптимизация), чтобы легко и просто преодолеть временное ограничение.

Полезные материалы

  1. Timer Mocks · Jest — Руководство по использованию моков таймеров в Jest.
  2. Обсуждение на Stack Overflow — Реальные примеры и советы по регулировке времени ожидания в Jest.
  3. Тестирование асинхронного кода · Jest — Инструкции по тестированию асинхронного кода с помощью Jest.
  4. The Jest Object · Jest — Документация по настройке параметров Jest.
  5. Примеры с асинхронностью · Jest — Примеры работы с асинхронностью.
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Как следует увеличить таймаут в тестах Jest?
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Никита Титов

разработчик Node.js

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