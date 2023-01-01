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Решение ошибки 'Invalid Host header' в webpack-dev-server
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Решение ошибки 'Invalid Host header' в webpack-dev-server

#Веб-разработка  #Node.js  #Сборка и bundlers (Vite/Webpack)  
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Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку "Invalid Host header" в webpack-dev-server, отредактируйте конфигурационный файл webpack.config.js. Задайте свойство devServer.public так, чтобы оно соответствовало публичному URL или IP вашего сервера разработки. В качестве альтернативы вы можете определить допустимые хосты, используя параметр allowedHosts.

JS
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module.exports = {
  // ...
  devServer: {
    public: 'your-dev-server.com', // Укажите адрес вашего сервера
    // ИЛИ
    allowedHosts: ['your-dev-server.com'], // Список допустимых хостов
  },
  // ...
};

Для понимания сути проблемы важно: начиная с версии 4.0.0, webpack-dev-server выполняет проверку заголовка Host, чтобы обеспечить безопасность от различных угроз.

Пошаговый план для смены профессии

Правила доступа:

webpack-dev-server предоставляет возможность управлять доступом к серверу, заключающуюся в создании списка разрешенных к доступу хостов.

JS
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devServer: {
    allowedHosts: ['.example.com', 'subdomain.host.com', '192.168.0.1'], // Список допустимых хостов
    // ...
};

Если вы зададите параметру allowedHosts значение 'all', это будет похоже на открытие ворот клуба для всех желающих. Однако стоит помнить, что так делать в производственной среде небезопасно в связи с возможными угрозами безопасности. Такой подход подойдет только для контролируемых сред разработки и при осознанном отношении к рискам.

Облачная среда разработки: Настройка Cloud9

Разработчики, которые используют Cloud9 или другие облачные IDE, должны добавить в список allowedHosts домен, предоставленный сервисом:

JS
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devServer: {
    allowedHosts: ['.c9users.io', '.amazonaws.com'], // Допустимые хосты для Cloud9
    // ...
};

Также важно, чтобы внешний адрес, присвоенный сервисом, соответствовал свойству public.

Гибкая настройка: Использование переменных окружения

Чтобы изменять настройку проверки хоста в разных средах, вы можете использовать переменные окружения:

plaintext
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DANGEROUSLY_DISABLE_HOST_CHECK=true // Не использовать в открытой сети

Эту настройку можно добавить в файл .env, но использовать её в продакшн-окружении не рекомендуется.

Дополнительные возможности: Разрешение удаленного доступа

Для удаленного доступа к серверу, вы можете настроить прослушивание на всех интерфейсах, задав host значение 0.0.0.0:

JS
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devServer: {
    host: '0.0.0.0', // Открыто для всех подключений.
    // ...
};

После каждого изменения всегда проверяйте доступность сервера разработки с целевого хоста.

Визуализация

Процесс устранения ошибки "Invalid Host header" с webpack-dev-server можно отобразить следующим образом:

Markdown
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`webpack-dev-server` выполняет проверку **доступа пользователей** (проверяет заголовок Host) 🔍
JS
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devServer: {
  allowedHosts: 'your-external-ip.com',
}

Это можно сравнить с контрольно-пропускным пунктом (🏢), где есть четкие правила доступа.

Markdown
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**Перед**: 🚷 Посетитель не прошел проверку (Invalid Host header).
**После**: ✅ Посетителю разрешен доступ (Заданный список `allowedHosts`).

Запомните простую аналогию: только друзьям (👥) с правильными пропусками (allowedHosts) разрешено посещение вечеринки (🎉), организованной webpack-dev-server.

Проверка бесперебойности: Что может пойти не так

При настройке сервера разработки возможны следующие трудности:

  • Конфликт портов: Убедитесь, что порт сервера не занят другими приложениями.
  • Сжатие контента: Использование сжатия, например gzip, будет увеличивать нагрузку на процессор.
  • "Горячая" замена модулей: Параметр inline обеспечивает быстрое обновление страниц, что может увеличить трафик в сети.

Полезные материалы

  1. DevServer | webpack — Правильная настройка devServer.public.
  2. "Invalid Host/Origin Header" warning · Issue #1604 · webpack/webpack-dev-server · GitHub — Обсуждение данного вопроса на GitHub.
  3. reactjs – "Invalid Host Header" при запуске React приложения – Stack Overflow — Различные способы решения данной ошибки.
  4. Production | webpack — Настройка Webpack для разных сред, что поможет предотвратить ошибки.
  5. DevServer | webpack — Официальное руководство по Webpack DevServer.
  6. Public Path | webpack — Детальное руководство о 'Public Path' в Webpack.
  7. Environment Variables | webpack — Использование переменных окружения в Webpack.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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