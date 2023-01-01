Решение ошибки 'Invalid Host header' в webpack-dev-server

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Быстрый ответ

Чтобы исправить ошибку "Invalid Host header" в webpack-dev-server, отредактируйте конфигурационный файл webpack.config.js . Задайте свойство devServer.public так, чтобы оно соответствовало публичному URL или IP вашего сервера разработки. В качестве альтернативы вы можете определить допустимые хосты, используя параметр allowedHosts .

JS Скопировать код module.exports = { // ... devServer: { public: 'your-dev-server.com', // Укажите адрес вашего сервера // ИЛИ allowedHosts: ['your-dev-server.com'], // Список допустимых хостов }, // ... };

Для понимания сути проблемы важно: начиная с версии 4.0.0, webpack-dev-server выполняет проверку заголовка Host , чтобы обеспечить безопасность от различных угроз.

Правила доступа:

webpack-dev-server предоставляет возможность управлять доступом к серверу, заключающуюся в создании списка разрешенных к доступу хостов.

JS Скопировать код devServer: { allowedHosts: ['.example.com', 'subdomain.host.com', '192.168.0.1'], // Список допустимых хостов // ... };

Если вы зададите параметру allowedHosts значение 'all' , это будет похоже на открытие ворот клуба для всех желающих. Однако стоит помнить, что так делать в производственной среде небезопасно в связи с возможными угрозами безопасности. Такой подход подойдет только для контролируемых сред разработки и при осознанном отношении к рискам.

Облачная среда разработки: Настройка Cloud9

Разработчики, которые используют Cloud9 или другие облачные IDE, должны добавить в список allowedHosts домен, предоставленный сервисом:

JS Скопировать код devServer: { allowedHosts: ['.c9users.io', '.amazonaws.com'], // Допустимые хосты для Cloud9 // ... };

Также важно, чтобы внешний адрес, присвоенный сервисом, соответствовал свойству public .

Гибкая настройка: Использование переменных окружения

Чтобы изменять настройку проверки хоста в разных средах, вы можете использовать переменные окружения:

plaintext Скопировать код DANGEROUSLY_DISABLE_HOST_CHECK=true // Не использовать в открытой сети

Эту настройку можно добавить в файл .env , но использовать её в продакшн-окружении не рекомендуется.

Дополнительные возможности: Разрешение удаленного доступа

Для удаленного доступа к серверу, вы можете настроить прослушивание на всех интерфейсах, задав host значение 0.0.0.0 :

JS Скопировать код devServer: { host: '0.0.0.0', // Открыто для всех подключений. // ... };

После каждого изменения всегда проверяйте доступность сервера разработки с целевого хоста.

Визуализация

Процесс устранения ошибки "Invalid Host header" с webpack-dev-server можно отобразить следующим образом:

Markdown Скопировать код `webpack-dev-server` выполняет проверку **доступа пользователей** (проверяет заголовок Host) 🔍

JS Скопировать код devServer: { allowedHosts: 'your-external-ip.com', }

Это можно сравнить с контрольно-пропускным пунктом (🏢), где есть четкие правила доступа.

Markdown Скопировать код **Перед**: 🚷 Посетитель не прошел проверку (Invalid Host header). **После**: ✅ Посетителю разрешен доступ (Заданный список `allowedHosts`).

Запомните простую аналогию: только друзьям (👥) с правильными пропусками (allowedHosts) разрешено посещение вечеринки (🎉), организованной webpack-dev-server .

Проверка бесперебойности: Что может пойти не так

При настройке сервера разработки возможны следующие трудности:

Конфликт портов : Убедитесь, что порт сервера не занят другими приложениями.

: Убедитесь, что порт сервера не занят другими приложениями. Сжатие контента : Использование сжатия, например gzip, будет увеличивать нагрузку на процессор.

: Использование сжатия, например gzip, будет увеличивать нагрузку на процессор. "Горячая" замена модулей: Параметр inline обеспечивает быстрое обновление страниц, что может увеличить трафик в сети.

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