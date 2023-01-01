Решение ошибки 'Invalid Host header' в webpack-dev-server#Веб-разработка #Node.js #Сборка и bundlers (Vite/Webpack)
Быстрый ответ
Чтобы исправить ошибку "Invalid Host header" в webpack-dev-server, отредактируйте конфигурационный файл
webpack.config.js. Задайте свойство
devServer.public так, чтобы оно соответствовало публичному URL или IP вашего сервера разработки. В качестве альтернативы вы можете определить допустимые хосты, используя параметр
allowedHosts.
module.exports = {
// ...
devServer: {
public: 'your-dev-server.com', // Укажите адрес вашего сервера
// ИЛИ
allowedHosts: ['your-dev-server.com'], // Список допустимых хостов
},
// ...
};
Для понимания сути проблемы важно: начиная с версии 4.0.0, webpack-dev-server выполняет проверку заголовка
Host, чтобы обеспечить безопасность от различных угроз.
Правила доступа:
webpack-dev-server предоставляет возможность управлять доступом к серверу, заключающуюся в создании списка разрешенных к доступу хостов.
devServer: {
allowedHosts: ['.example.com', 'subdomain.host.com', '192.168.0.1'], // Список допустимых хостов
// ...
};
Если вы зададите параметру
allowedHosts значение
'all', это будет похоже на открытие ворот клуба для всех желающих. Однако стоит помнить, что так делать в производственной среде небезопасно в связи с возможными угрозами безопасности. Такой подход подойдет только для контролируемых сред разработки и при осознанном отношении к рискам.
Облачная среда разработки: Настройка Cloud9
Разработчики, которые используют Cloud9 или другие облачные IDE, должны добавить в список
allowedHosts домен, предоставленный сервисом:
devServer: {
allowedHosts: ['.c9users.io', '.amazonaws.com'], // Допустимые хосты для Cloud9
// ...
};
Также важно, чтобы внешний адрес, присвоенный сервисом, соответствовал свойству
public.
Гибкая настройка: Использование переменных окружения
Чтобы изменять настройку проверки хоста в разных средах, вы можете использовать переменные окружения:
DANGEROUSLY_DISABLE_HOST_CHECK=true // Не использовать в открытой сети
Эту настройку можно добавить в файл
.env, но использовать её в продакшн-окружении не рекомендуется.
Дополнительные возможности: Разрешение удаленного доступа
Для удаленного доступа к серверу, вы можете настроить прослушивание на всех интерфейсах, задав
host значение
0.0.0.0:
devServer: {
host: '0.0.0.0', // Открыто для всех подключений.
// ...
};
После каждого изменения всегда проверяйте доступность сервера разработки с целевого хоста.
Визуализация
Процесс устранения ошибки "Invalid Host header" с
webpack-dev-server можно отобразить следующим образом:
`webpack-dev-server` выполняет проверку **доступа пользователей** (проверяет заголовок Host) 🔍
devServer: {
allowedHosts: 'your-external-ip.com',
}
Это можно сравнить с контрольно-пропускным пунктом (🏢), где есть четкие правила доступа.
**Перед**: 🚷 Посетитель не прошел проверку (Invalid Host header).
**После**: ✅ Посетителю разрешен доступ (Заданный список `allowedHosts`).
Запомните простую аналогию: только друзьям (👥) с правильными пропусками (allowedHosts) разрешено посещение вечеринки (🎉), организованной
webpack-dev-server.
Проверка бесперебойности: Что может пойти не так
При настройке сервера разработки возможны следующие трудности:
- Конфликт портов: Убедитесь, что порт сервера не занят другими приложениями.
- Сжатие контента: Использование сжатия, например gzip, будет увеличивать нагрузку на процессор.
- "Горячая" замена модулей: Параметр
inlineобеспечивает быстрое обновление страниц, что может увеличить трафик в сети.
Полезные материалы
- DevServer | webpack — Правильная настройка
devServer.public.
- "Invalid Host/Origin Header" warning · Issue #1604 · webpack/webpack-dev-server · GitHub — Обсуждение данного вопроса на GitHub.
- reactjs – "Invalid Host Header" при запуске React приложения – Stack Overflow — Различные способы решения данной ошибки.
- Production | webpack — Настройка Webpack для разных сред, что поможет предотвратить ошибки.
- DevServer | webpack — Официальное руководство по Webpack DevServer.
- Public Path | webpack — Детальное руководство о 'Public Path' в Webpack.
- Environment Variables | webpack — Использование переменных окружения в Webpack.
Никита Титов
разработчик Node.js