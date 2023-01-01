Решение: метод v-on:click не работает в компоненте Vue.js

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Быстрый ответ

Если v-on:click в компоненте Vue не отрабатывает, в обработчике событий клика компонента следует добавить вызов $emit('click') . Вот конкретный пример:

HTML Скопировать код <!-- Дочерний компонент --> <template> <button @click="handleClick">Нажми меня</button> </template> <script> export default { methods: { handleClick() { // Мы перенаправляем событие клика родительскому компоненту this.$emit('click'); } } } </script>

Затем, в родительском компоненте вы можете использовать @click для обработки события:

HTML Скопировать код <ChildComponent @click="parentHandler"></ChildComponent>

Теперь, когда происходит событие click в дочернем компоненте, родительский компонент подхватывает его и обрабатывает.

Привязка событий и методов в компонентах

Если событие v-on:click в компоненте не срабатывает, следует учесть несколько моментов:

Проверьте, обрабатывает ли метод testFunction событие @click.

событие @click. Во Vue 2 используйте модификатор .native , но не в Vue 3 – здесь события клика следует привязывать напрямую к <div> .

, но не в Vue 3 – здесь события клика следует привязывать напрямую к . Для имен пользовательских событий используйте kebab-case .

. Во Vue 2 для привязки событий используйте $listeners .

. Привязка @event-name к дочерним компонентам поможет родительскому компоненту отлеживать и обрабатывать события.

к дочерним компонентам поможет родительскому компоненту отлеживать и обрабатывать события. Проверьте, что привязка событий осуществлена к правильному объекту.

Распространённые проблемы при обработке событий в компонентах

Привязка событий к корневому элементу в Vue 2

Во Vue 2 для привязки события клика к корневому элементу компонента необходимо использовать модификатор .native , чтобы событие не было упущено.

Генерация пользовательских событий

Во Vue 3 для генерации событий дочерние компоненты используют $emit , тем самым подтверждая свою независимость.

Синтаксис событий

Не забывайте, что "@" это сокращенный синоним "v-on:". Они функционально одинаковы, но "@" значительно сокращает запись.

Смешение ответственностей

Постарайтесь четко разделять ответственность и функционал между компонентами и экземпляром Vue. Смешение может привести к проблемам в работе.

Обновления модификаторов в Vue 3

Во Vue 3 отказались от использования ".native", так как теперь родные события корневых элементов обрабатываются автоматически.

Визуализация

Если v-on:click в Vue не работает, это можно сравнить с попыткой накачать шину с помощью пустого насоса.

Markdown Скопировать код Спущенная шина: ваш компонент Vue Накачка: Правильное использование v-on:click Пустой насос: некорректное использование v-on:click

Список проверки для настройки событий:

Корневой элемент: Во Vue 2 необходим модификатор '.native', при этом в Vue 3 его использовать не нужно.

Во Vue 2 необходим модификатор '.native', при этом в Vue 3 его использовать не нужно. Обработчик событий: Убедитесь, что testFunction или другой метод указаны правильно.

Убедитесь, что или другой метод указаны правильно. Излучение события: Проверьте, функционирует ли $emit корректно.

Проверьте, функционирует ли корректно. Шаблоны: Внимательно проверьте слушатели событий и привязки.

Внимательно проверьте слушатели событий и привязки. Отладка: Используйте console.log для проверки срабатывания событий.

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