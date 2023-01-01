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Регулярные выражения: полное руководство по синтаксису с примерами
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Регулярные выражения: полное руководство по синтаксису с примерами

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Для кого эта статья:

  • программисты и разработчики, желающие улучшить навыки работы с регулярными выражениями
  • студенты и обучающиеся в области программирования и обработки данных
  • специалисты по анализу данных и машинному обучению, заинтересованные в оптимизации текстовой обработки

Регулярные выражения — это мощное оружие в арсенале каждого программиста, позволяющее виртуозно обрабатывать и анализировать текст. Пожалуй, ни один другой инструмент не способен так элегантно решать задачи валидации данных, извлечения информации из текста и поиска по сложным паттернам. Однако их синтаксис зачастую выглядит как шифр, доступный лишь посвященным: /^(?:[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_{|}~-]+(?:.[a-z0-9!#$%&'+/=?^_`{|}~-]+)|"(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7f]|\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])")@(?:(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-][a-z0-9])?.)+a-z0-9?|[(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?|[a-z0-9-]*[a-z0-9]:(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21-\x5a\x53-\x7f]|\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])+)])$/`. Готовы расшифровать этот код и превратить хаос символов в понятный инструмент? 🔍

Основы регулярных выражений и их роль в обработке текста

Регулярные выражения (regex) представляют собой специальный язык шаблонов, созданный для описания поисковых запросов. Они работают как универсальные поисковики, обнаруживая и извлекая любые текстовые паттерны из данных — от простейших последовательностей символов до сложнейших конструкций с переменными условиями.

История регулярных выражений начинается с 1950-х годов, когда математик Стивен Клини разработал основы формальной нотации для описания шаблонов в тексте. В 1968 году Кен Томпсон адаптировал эту теорию для практического применения в редакторе QED, положив начало эпохе regex в программировании.

Ключевая сила регулярных выражений заключается в их универсальности. Они присутствуют практически во всех языках программирования и инструментах обработки текста:

  • Валидация данных (проверка корректности email-адресов, телефонных номеров, паролей)
  • Извлечение информации из неструктурированного текста
  • Замена текста по сложным правилам
  • Парсинг и преобразование данных
  • Поиск по шаблонам в больших массивах информации

Практически любая задача, связанная с текстовыми данными, может быть решена с помощью регулярных выражений. Однако их мощь часто остаётся недооценённой из-за высокого порога вхождения. Большинство разработчиков боятся их сложного синтаксиса, как огня.

Иван Соколов, Senior Backend Developer

Однажды мне пришлось обработать гигантский лог-файл размером более 50 ГБ. Задача казалась невыполнимой: нужно было извлечь определённые события, связанные с конкретными пользователями, учитывая сложную структуру логов и различные форматы записей.

Сначала я попытался написать парсер на Python, который анализировал файл строка за строкой. Скрипт работал больше суток и постоянно падал из-за нехватки памяти. Отчаявшись, я вспомнил про регулярные выражения и команду grep в Unix-системах.

Мне понадобилось около часа, чтобы разработать правильное регулярное выражение: grep -P "ERROR.*user_id=(10[0-9]{3}|2[0-5][0-9]{3}).*[(auth|payment)]" huge_log.txt > filtered_log.txt

Эта команда отработала за 7 минут и точно извлекла все нужные данные. Тогда я понял: правильно составленное регулярное выражение может заменить сотни строк кода и сэкономить дни работы.

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Базовый синтаксис regex: литералы, метасимволы и квантификаторы

Чтобы понять регулярные выражения, необходимо освоить их базовый синтаксис. Он состоит из трёх ключевых элементов: литералов, метасимволов и квантификаторов. 🧩

Литералы — это обычные символы, которые воспринимаются буквально. Например, регулярное выражение hello найдёт точное совпадение со словом "hello" в тексте.

Метасимволы — специальные символы с особым значением. Они формируют скелет регулярных выражений, позволяя создавать гибкие поисковые шаблоны:

Метасимвол Описание Пример Что найдет
. Любой одиночный символ c.t "cat", "cot", "c3t", etc.
^ Начало строки ^The "The" только в начале строки
$ Конец строки end$ "end" только в конце строки
Символьный класс [aeiou] любой гласный символ
Отрицание символьного класса [^0-9] любой символ кроме цифр
\d Любая цифра \d{3} три цифры подряд
\w Буквенно-цифровой символ \w+ одно или более "словесных" символов
\s Пробельный символ \s пробел, табуляция, перевод строки

Квантификаторы определяют, сколько раз может повторяться предшествующий элемент:

  • * — ноль или более повторений (жадный поиск)
  • + — одно или более повторений (жадный поиск)
  • ? — ноль или одно повторение
  • {n} — ровно n повторений
  • {n,} — n или более повторений
  • {n,m} — от n до m повторений

Рассмотрим примеры базовых регулярных выражений:

  1. /\d{3}-\d{2}-\d{4}/ — найдет номера социального страхования США в формате XXX-XX-XXXX
  2. /[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+.[A-Za-z]{2,}/ — простой пример регулярного выражения для поиска email-адресов
  3. /^(https?://)?(www.)?[a-zA-Z0-9-]+.[a-zA-Z]{2,}(/\S*)?$/ — валидация URL

Давайте рассмотрим пример: валидация номера телефона российского формата. Допустим, нужно проверить формат +7 (XXX) XXX-XX-XX:

\+7\s?\(\d{3}\)\s?\d{3}-\d{2}-\d{2}

Разберём это регулярное выражение по частям:

  • +7 — буквальное совпадение с "+7" (обратный слэш экранирует плюс, который является метасимволом)
  • \s? — опциональный пробельный символ
  • (\d{3}) — три цифры в скобках (скобки экранированы, так как имеют специальное значение)
  • \s? — еще один опциональный пробел
  • \d{3}-\d{2}-\d{2} — группы из трёх, двух и двух цифр, разделённые дефисами

Продвинутые конструкции: группировка и специальные символы

Для решения сложных задач по обработке текста необходимо освоить продвинутые конструкции регулярных выражений. Они позволяют создавать более гибкие шаблоны и извлекать структурированную информацию. ⚙️

Группировка — одна из самых мощных концепций в регулярных выражениях. Она позволяет:

  • Применять квантификаторы к группе символов
  • Извлекать подстроки, соответствующие определенным частям шаблона
  • Использовать обратные ссылки на ранее найденные группы
  • Создавать логические конструкции с альтернативами

Группы в регулярных выражениях обозначаются круглыми скобками ( ). Каждая группа получает свой номер, начиная с 1, в порядке открытия скобок слева направо.

Конструкция Описание Пример
(xyz) Захватывающая группа (abc){2} найдёт "abcabc"
(?:xyz) Незахватывающая группа (?:abc){2} то же самое, но без сохранения группы
x(?=y) Позитивный просмотр вперёд foo(?=bar) найдёт "foo" только если за ним следует "bar"
x(?!y) Негативный просмотр вперёд foo(?!bar) найдёт "foo" только если за ним НЕ следует "bar"
(?<=y)x Позитивный просмотр назад (?<=foo)bar найдёт "bar" только если перед ним "foo"
(?<!y)x Негативный просмотр назад (?<!foo)bar найдёт "bar" только если перед ним НЕ "foo"
xy Альтернатива (x ИЛИ y) cat|dog найдёт "cat" или "dog"

Рассмотрим пример с извлечением данных из текста. Допустим, у нас есть строка с датой в формате "Дата: 2023-11-15", и мы хотим извлечь год, месяц и день как отдельные значения:

Дата: (\d{4})-(\d{2})-(\d{2})

В этом примере:

  • Первая группа (\d{4}) захватывает год
  • Вторая группа (\d{2}) захватывает месяц
  • Третья группа (\d{2}) захватывает день

Обратные ссылки — ещё одна мощная техника, позволяющая ссылаться на ранее найденные группы в пределах того же регулярного выражения. Они обозначаются как \1, \2 и т.д., где число соответствует номеру группы.

Например, для поиска повторяющихся слов:

\b(\w+)\s+\1\b

Это выражение найдёт "hello hello" или "regex regex", но не "hello world".

Условные конструкции в регулярных выражениях позволяют создавать шаблоны с условной логикой. Например:

(?(?=condition)then|else)

Продвинутые конструкции дают возможность решать сложные задачи обработки текста, но требуют глубокого понимания принципов работы регулярных выражений. 🧠

Мария Васильева, Data Scientist

В одном из наших проектов по анализу данных мы столкнулись с серьезной проблемой: нужно было проанализировать более 3 миллионов отзывов пользователей, извлекая из них упоминания конкретных характеристик продукта и эмоциональную окраску.

Вначале я пыталась использовать NLP-библиотеки и фреймворки для обработки естественного языка, но они давали слишком много ложных срабатываний и требовали существенных вычислительных ресурсов.

Решение пришло неожиданно. Я разработала систему регулярных выражений с использованием именованных групп и условных конструкций:

(?<sentiment>отлично|превосходно|великолепно|ужасно|плохо|кошмарно).*?(?<feature>батарея|дисплей|камера|интерфейс|скорость|цена)

А затем усложнила её для учета расстояния между словами и порядка их следования:

(?<feature>батарея|дисплей|камера)(?:.{1,30}?)(?<sentiment>отличн(?:ая|ый|ое)|ужасн(?:ая|ый|ое))
|
(?<sentiment>отличн(?:ая|ый|ое)|ужасн(?:ая|ый|ое))(?:.{1,30}?)(?<feature>батарея|дисплей|камера)

Это решение позволило обработать весь массив данных за 4 часа вместо прогнозируемых 3 дней, а точность извлечения информации составила 91%, что превысило показатели специализированных NLP-систем на нашем датасете.

Практическое применение регулярных выражений в разных языках

Регулярные выражения — кросс-платформенный инструмент, который работает практически в каждом языке программирования. Однако синтаксис и функциональность могут немного различаться. Рассмотрим, как использовать regex в популярных языках. 🌐

JavaScript предлагает два способа создания регулярных выражений: литеральная нотация с использованием слэшей /pattern/flags и конструктор new RegExp(pattern, flags).

Примеры использования регулярных выражений в JavaScript:

JS
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// Проверка email-адреса
const emailRegex = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6}$/;
console.log(emailRegex.test("user@example.com")); // true

// Извлечение всех чисел из строки
const text = "У меня есть 3 яблока и 5 апельсинов";
const numbers = text.match(/\d+/g); // ["3", "5"]

// Замена всех дат в формате MM/DD/YYYY на YYYY-MM-DD
const dateText = "Встреча назначена на 11/27/2023";
const formattedDate = dateText.replace(/(\d{2})\/(\d{2})\/(\d{4})/, "$3-$1-$2");
// "Встреча назначена на 2023-11-27"

Python предлагает мощный модуль re для работы с регулярными выражениями:

Python
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import re

# Валидация номера телефона
phone_pattern = r'\+7\s?\(\d{3}\)\s?\d{3}-\d{2}-\d{2}'
phone = "+7 (999) 123-45-67"
if re.match(phone_pattern, phone):
print("Номер телефона валидный")

# Извлечение всех хэштегов из текста
text = "Я люблю #программирование и #регулярные_выражения"
hashtags = re.findall(r'#\w+', text) # ['#программирование', '#регулярные_выражения']

# Замена всех URL на ссылки HTML
html = "Посетите example.com и https://regex101.com"
linked_html = re.sub(
r'(https?://)?(www\.)?([a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z]{2,})(\/\S*)?',
r'<a href="https://\3">\3</a>',
html
)
# "Посетите <a href="https://example.com">example.com</a> и <a href="https://regex101.com">regex101.com</a>"

PHP предлагает две группы функций: PCRE (Perl Compatible Regular Expressions, начинающиеся с preg_) и устаревшие POSIX-функции:

php
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// Проверка корректности пароля
$password = "P@ssw0rd";
$pattern = '/^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$/';
if (preg_match($pattern, $password)) {
echo "Пароль соответствует требованиям безопасности";
}

// Извлечение атрибутов из HTML-тега
$html = '<img src="image.jpg" alt="Красивое изображение" width="500" height="300">';
preg_match_all('/(\w+)="([^"]*)"/', $html, $matches);
// $matches[1] содержит имена атрибутов, $matches[2] – их значения

// Замена всех email-адресов на защищенный формат
$text = "Свяжитесь с нами по адресу support@example.com";
$masked = preg_replace(
'/([a-zA-Z0-9._-]+)@([a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,6})/',
'$1[at]$2',
$text
);
// "Свяжитесь с нами по адресу support[at]example.com"

Приведем сравнение использования регулярных выражений в разных языках программирования:

Операция JavaScript Python PHP
Проверка совпадения regex.test(string) re.match(pattern, string) preg_match(pattern, string)
Поиск первого совпадения string.match(regex) re.search(pattern, string) preg_match(pattern, string, $matches)
Поиск всех совпадений string.match(regex_with_g_flag) re.findall(pattern, string) preg_match_all(pattern, string, $matches)
Замена string.replace(regex, replacement) re.sub(pattern, replacement, string) preg_replace(pattern, replacement, string)
Разделение строки string.split(regex) re.split(pattern, string) preg_split(pattern, string)

При работе с регулярными выражениями в разных языках важно учитывать некоторые особенности:

  • В JavaScript для экранирования обратного слэша в строковом литерале необходимо использовать двойной слэш: "\d" или использовать литеральную нотацию: /\d/
  • В Python рекомендуется использовать "сырые" строки r'\d' для избежания двойного экранирования
  • В PHP регулярные выражения должны быть заключены в разделители, обычно слэши: '/pattern/'
  • Флаги (модификаторы) в каждом языке могут записываться по-разному

Для отладки и тестирования регулярных выражений существуют специальные онлайн-инструменты, такие как regex101.com, regexr.com и debuggex.com. Они позволяют визуализировать процесс сопоставления и проверять работу выражений на различных тестовых данных. 📝

Оптимизация и отладка regex для эффективной работы с данными

Неправильно составленные регулярные выражения могут стать источником серьезных проблем производительности и даже привести к уязвимостям типа ReDoS (Regular Expression Denial of Service). Поэтому оптимизация regex — не просто хорошая практика, а необходимость. ⚡

Вот ключевые принципы оптимизации регулярных выражений:

  1. Избегайте излишнего использования квантификаторов с обратным отслеживанием – Комбинации типа .* могут привести к экспоненциальному росту времени выполнения
  2. Используйте якорные метасимволы – Применение ^ и $ значительно ускоряет проверку, ограничивая область поиска
  3. Предпочитайте жадным квантификаторам ленивые – Замена * на *? может существенно улучшить производительность при работе с длинными текстами
  4. Уточняйте символьные классы – Вместо \w* лучше использовать более специфичные классы, например [a-z]*, если вы ищете только строчные буквы
  5. Избегайте избыточных групп захвата – Используйте незахватывающие группы (?:pattern), если вам не нужно извлекать данные

Рассмотрим пример оптимизации регулярного выражения для извлечения URL из текста:

Неоптимальное выражение:

http.*?(?:\s|$)

Оптимизированное выражение:

https?://[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)+(/[^\s]*)?

Второе выражение работает гораздо быстрее и точнее, так как:

  • Исключает неограниченный обратный поиск с .*?
  • Использует конкретные символьные классы вместо точки
  • Структурирует URL на логические компоненты

При отладке регулярных выражений полезно использовать пошаговый подход:

  1. Начинайте с простого выражения, постепенно усложняя его
  2. Регулярно тестируйте выражение на различных входных данных
  3. Используйте онлайн-инструменты для визуализации процесса сопоставления
  4. Документируйте сложные регулярные выражения, объясняя назначение каждой части

Типичные проблемы производительности и их решения:

  • Катастрофическое отслеживание – Возникает при комбинации вложенных квантификаторов и альтернатив. Решение: реструктурировать выражение, избегая повторного анализа одних и тех же частей текста
  • Избыточное количество захватывающих групп – Каждая группа требует дополнительной памяти. Решение: использовать незахватывающие группы (?:) где это возможно
  • Слишком общие шаблоны – Приводят к большому количеству ложных срабатываний. Решение: конкретизировать шаблоны с помощью якорей и более точных символьных классов

Примеры оптимизированных регулярных выражений для типичных задач:

  • Валидация email: ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+.[a-zA-Z]{2,}$ — баланс между точностью и производительностью
  • Проверка пароля: ^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)[a-zA-Z\d]{8,}$ — использование позитивного просмотра вперед для эффективной проверки требований
  • Извлечение тегов HTML: <([a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*)(?:\s+[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*(?:=(?:"[^"]*"|'[^']*'))?)*\s*/?> — структурированный подход к парсингу HTML

И помните — тщательно тестируйте свои регулярные выражения! Сложные шаблоны могут иметь неочевидные последствия и краевые случаи. 🔍

Регулярные выражения — это не просто инструмент, а целый язык программирования внутри языка программирования. Овладев им, вы обретаете суперсилу манипулировать текстовыми данными с невероятной точностью и эффективностью. Они позволяют в одной строке кода выразить логику, которая потребовала бы десятки строк обычного кода. Продолжайте практиковаться, начиная с простых шаблонов и постепенно переходя к более сложным. Запомните: каждый раз, когда вы пишете 50 строк кода для обработки текста, вероятно, существует регулярное выражение, способное сделать то же самое в одной строке — вам нужно лишь найти его.

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Что такое регулярные выражения?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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