Redux-saga с генераторами ES6 против redux-thunk и async/await

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Быстрый ответ

redux-thunk с async/await отлично подходит для решения простых асинхронных задач:

JS Скопировать код const fetchData = () => async dispatch => { dispatch({ type: 'FETCH_START' }); try { const data = await fetchAPI(); // "API, время работать!" 😆 dispatch({ type: 'FETCH_SUCCESS', data }); } catch (error) { dispatch({ type: 'FETCH_FAIL', error }); } };

Однако, если требуются сложные операции, такие как отмена запросов или управление задачами, следует выбирать redux-saga :

JS Скопировать код function* fetchUserData() { try { yield put({ type: 'FETCH_START' }); // И так начинается наш FETCH_START ☀ const data = yield call(fetchAPI); // "Привет, fetchAPI, время показать, на что ты способен" 📞 yield put({ type: 'FETCH_SUCCESS', data }); } catch (error) { yield put({ type: 'FETCH_FAIL', error }); // "Увы, произошла ошибка" 🚨 } }

Прилегкой асинхронности используйте async/await . Для управляемого контроля — yield .

Особенности: redux-saga против redux-thunk

Выбор между redux-saga и redux-thunk зависит от особенностей вашего проекта и опыта команды, накопленного с этими технологиями. redux-saga хорошо подходит для сложных сценариев, например, для реализации гонки условий или параллельных запросов. Этот подход предлагает логический способ работы с асинхронными потоками данных в стиле "Действие А влияет на результат В".

Redux-thunk прекрасно справляется с простыми случаями, где достаточно использовать async/await, и отлично подойдёт для небольших проектов, где побочные эффекты не играют значительной роли.

Тестирование и поддержка стали проще

Тестирование с помощью redux-saga — процесс несложный. Вы можете мокать данные в тестах, работая напрямую с объектами, не имитируя целые thunk-функции. Это стимулирует разработку по принципу TDD и повышает качество вашего кода.

С использованием yield , можно писать код асинхронных процессов так, будто он синхронный, что упрощает его восприятие. Управление эффектами с помощью утилит из redux-saga становится интуитивно понятным.

Управление сложностью

По мере усложнения вашего приложения, redux-thunk может начать теряться в запросах, в то время как redux-saga поможет удержать чёткость ответственностей. Саги работают независимо, реагируют на действия в фоне и не привязаны напрямую к создателям действий, редьюсерам и UI.

Redux-Saga преуспевает в использовании event-channel для управления событиями, которые не связаны с Redux, такими как веб-сокеты или другие callback-события. Это эффективный и универсальный инструмент для управления побочными эффектами.

Преимущество в управлении продвинутыми потоками

С redux-saga вы можете реализовать сложные асинхронные потоки управления, такие как дебаунсинг или троттлинг, а также воплотить в жизнь задачи по запуску, остановке и отмене, которые сложно выполнить с использованием redux-thunk .

Саги: Фоновые рабочие нити

Саги можно рассматривать как фоновые потоки вашего приложения, что работают, подобно тайным агентам, контролируя побочные эффекты за кулисами и обеспечивая их изоляцию от основной бизнес-логики. Взаимодействие с архитектурой react-redux делает redux-saga эффективным инструментом для управления состоянием.

Визуализация

Управление командой курьеров, которые осуществляют доставку сообщений, можно представить следующим образом:

Markdown Скопировать код | Механизм | Команда | Рабочий процесс | | ----------------------- | ------------------ | ------------------------------------------------ | | **redux-saga** | 🚴‍♂️ 🔄 Генератор | 📜 Внимательно и последовательно выполняет задачи. | | **redux-thunk** | 🏃‍♂️ 💨 Async/Await | 💌 Быстро доставляет сообщения без остановок. |

С генераторами: Всё под контролем и вовремя.

Markdown Скопировать код 🚴‍♂️ => 🛑 Получение задачи => 🔄 Её выполнение => 🛑 Остановка => 🔄 Выполнение следующего этапа # Каждую стадию можно контролировать.

С Async/Await: Это непрерывный поток действий.

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️ => 💌 Быстрая доставка => 🏃‍♂️ => 💌 Следующий адрес # Вроде бегунов-курьеров, которые не знают устали!

В любом случае, будь то ответственный велокурьер или стремительный бегун, каждая опция имеет свои преимущества и недостатки.

Адаптация к росту и сложности

С ростом и усложнением приложения, может оказаться необходимым переход на redux-saga, чтобы избежать утомительного рефакторинга.

Конкурентные процессы успешно контролируются с помощью redux-saga. От множества экземпляров саг до управления ситуациями гонки — redux-saga ориентирована на параллельные процессы.

Для больших проектов с систематизированным управлением побочными эффектами саги обеспечивают точное контролирование. Декларативный стиль и структурированность делают ваш код более чистым и удобным для поддержки.

Работа с обучающей кривой и опытом разработчика

Освоение работы с Redux-saga требует некоторых усилий, однако затраты оправдываются масштабируемым и мощным управлением состоянием. Начинающим разработчикам или небольшим проектам, скорее всего, будет удобнее использовать Redux-thunk за его простоту и удобство.

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