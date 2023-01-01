logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Разница между typeof и instanceof в JavaScript
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Разница между typeof и instanceof в JavaScript

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Операторы и выражения  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Оператор typeof определяет примитивный тип данных переменной, например, 'number' или 'string'. В отличие от него, instanceof проверяет свойство наследования, уточняет, создан ли объект с использованием конкретного прототипа или класса.

JS
Скопировать код
typeof 'hello' === 'string'; // true
new Date() instanceof Date; // true
Пошаговый план для смены профессии

Идентификация базовых типов при помощи

Применение для определения встроенных типов

Оператор typeof обычно используется для определения примитивных типов данных: 'number', 'string', 'boolean', 'undefined', 'object', 'symbol' (начиная с ECMAScript 2015), а также 'function'.

Особенностью typeof является то, что с его помощью можно легко установить, задана ли переменная, что позволяет избежать ошибок при обращении к неопределённой переменной:

JS
Скопировать код
if (typeof myVar !== 'undefined') {
  // myVar абсолютно безопасна
}

Особенности typeof

Eсли говорить о JavaScript, то у typeof есть свои нюансы:

  • typeof null возвращает 'object' — это всем известная ошибка языка.
  • Массивы изначально являются объектами, поэтому typeof [] вернёт 'object'.
  • typeof NaN выдаёт 'number', хотя NaN означает "не число" (Not-A-Number).

Для проверки функций, typeof выступает весьма надёжным инструментом:

JS
Скопировать код
if (typeof callBack === 'function') {
  // вызовем функцию! 📞
}

Подтверждение принадлежности к классу при помощи

Проверка собственных типов и прототипов

Когда возникает необходимость узнать, является ли объект экземпляром определённого прототипа или класса, на помощь приходит оператор instanceof. Он удобен при работе с встроенными сложными типами или типами, определёнными самим пользователем:

JS
Скопировать код
function MyCustomType(name) {
  this.name = name;
}
const myVar = new MyCustomType('MyVar');
console.log(myVar instanceof MyCustomType); // true

instanceof анализирует всю цепочку прототипов, проверяя свойства на уровне каждого прототипа 🪜.

Осмотрительное использование instanceof

Важно помнить, что в разных выполнениях контекста результат работы instanceof может быть некорректным (например, при работе с iframe в браузерах или при различных контекстах VM в Node.js), так как сравниваемые объекты могут быть созданы в отличающихся областях действия.

Для примитивов и соответствующих им объектов-обёрток instanceof может помочь определить различия в реализации в разных браузерах:

JS
Скопировать код
console.log('hello' instanceof String); // false
console.log(new String('hello') instanceof String); // true — непоследовательность обнаружена!

Кроме того, instanceof может быть использован для проверки переменной на равенство null:

JS
Скопировать код
let nonExistent = null;
console.log(nonExistent instanceof Object); // false — нет, не объект 🤷‍♂️

Визуализация

Можно сказать, что typeof и instanceof работают как пропускной пункт и инспектор:

  • typeof выполняет роль паспортного контроля: – Он маркирует переменную её примитивным типом. Подпись: "Ты принадлежишь этому примитивному типу!"
JS
Скопировать код
console.log(typeof "hello"); // "string"
console.log(typeof true);    // "boolean"
console.log(typeof []);      // "object"
  • instanceof действует как генеалогический инспектор: – Он анализирует всю цепь наследования переменной. Инспектор: "Давай-ка рассмотреть твоё генеалогическое древо!"
JS
Скопировать код
console.log([] instanceof Array);       // 👍 true (Потомок класса Array)
console.log(new Date() instanceof Date);// 👍 true (Прямой потомок семейства Date)
  • typeof применяется для примитивных типов: чтобы узнать сущность типа.
  • instanceof используется для определения происхождения объекта: чтобы установить, был ли объект создан с помощью определённого конструктора.

Вам предстоит выбирать: маркер типа или проверку генеалогии — что подойдёт лучше в каждой конкретной ситуации?

Разные подходы и оптимизация производительности

Сочетание typeof и instanceof для волосистых проверок типов

Использование как typeof, так и instanceof поможет выполнять непоколебимые проверки типов, применимые для различных браузеров:

JS
Скопировать код
function isString(value) {
  return typeof value === 'string' || value instanceof String;
}

Осторожность при изменении прототипов

Изменение прототипа объекта может влиять на результаты работы instanceof и негативно сказаться на производительности. Вы должны избегать модификации стандартных прототипов для обеспечения наилучшей совместимости.

Производительность instanceof

Интересно, что instanceof может оказаться быстрее в сравнении с другими операциями, так как он сравнивает не значения, а указатели на области в памяти, которые представлены в цепочке прототипов.

Полезные материалы

  1. typeof — JavaScript | MDN
  2. instanceof — JavaScript | MDN
  3. Типы данных на JavaScript.info
  4. Проверка класса: "instanceof" на JavaScript.info
  5. Stack Overflow: различия между typeof и instanceof
  6. Звездные достоинства композиции объектов
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для определения примитивного типа данных переменной в JavaScript?
1 / 5

Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

Свежие материалы
Лучшие каналы для изучения JavaScript
6 сентября 2024
Установка и настройка альтернативных IDE для Swift
6 сентября 2024
Видео уроки по C#
6 сентября 2024

Загрузка...