Разница между typeof и instanceof в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Операторы и выражения
Быстрый ответ
Оператор
typeof определяет примитивный тип данных переменной, например,
'number' или
'string'. В отличие от него,
instanceof проверяет свойство наследования, уточняет, создан ли объект с использованием конкретного прототипа или класса.
typeof 'hello' === 'string'; // true
new Date() instanceof Date; // true
Идентификация базовых типов при помощи
Применение для определения встроенных типов
Оператор
typeof обычно используется для определения примитивных типов данных:
'number',
'string',
'boolean',
'undefined',
'object',
'symbol' (начиная с ECMAScript 2015), а также
'function'.
Особенностью
typeof является то, что с его помощью можно легко установить, задана ли переменная, что позволяет избежать ошибок при обращении к неопределённой переменной:
if (typeof myVar !== 'undefined') {
// myVar абсолютно безопасна
}
Особенности
typeof
Eсли говорить о JavaScript, то у
typeof есть свои нюансы:
typeof nullвозвращает
'object'— это всем известная ошибка языка.
- Массивы изначально являются объектами, поэтому
typeof []вернёт
'object'.
typeof NaNвыдаёт
'number', хотя NaN означает "не число" (Not-A-Number).
Для проверки функций,
typeof выступает весьма надёжным инструментом:
if (typeof callBack === 'function') {
// вызовем функцию! 📞
}
Подтверждение принадлежности к классу при помощи
Проверка собственных типов и прототипов
Когда возникает необходимость узнать, является ли объект экземпляром определённого прототипа или класса, на помощь приходит оператор
instanceof. Он удобен при работе с встроенными сложными типами или типами, определёнными самим пользователем:
function MyCustomType(name) {
this.name = name;
}
const myVar = new MyCustomType('MyVar');
console.log(myVar instanceof MyCustomType); // true
instanceof анализирует всю цепочку прототипов, проверяя свойства на уровне каждого прототипа 🪜.
Осмотрительное использование
instanceof
Важно помнить, что в разных выполнениях контекста результат работы
instanceof может быть некорректным (например, при работе с iframe в браузерах или при различных контекстах VM в Node.js), так как сравниваемые объекты могут быть созданы в отличающихся областях действия.
Для примитивов и соответствующих им объектов-обёрток
instanceof может помочь определить различия в реализации в разных браузерах:
console.log('hello' instanceof String); // false
console.log(new String('hello') instanceof String); // true — непоследовательность обнаружена!
Кроме того,
instanceof может быть использован для проверки переменной на равенство
null:
let nonExistent = null;
console.log(nonExistent instanceof Object); // false — нет, не объект 🤷♂️
Визуализация
Можно сказать, что
typeof и
instanceof работают как пропускной пункт и инспектор:
typeofвыполняет роль паспортного контроля: – Он маркирует переменную её примитивным типом. Подпись:
"Ты принадлежишь этому примитивному типу!"
console.log(typeof "hello"); // "string"
console.log(typeof true); // "boolean"
console.log(typeof []); // "object"
instanceofдействует как генеалогический инспектор: – Он анализирует всю цепь наследования переменной. Инспектор:
"Давай-ка рассмотреть твоё генеалогическое древо!"
console.log([] instanceof Array); // 👍 true (Потомок класса Array)
console.log(new Date() instanceof Date);// 👍 true (Прямой потомок семейства Date)
typeofприменяется для примитивных типов: чтобы узнать сущность типа.
instanceofиспользуется для определения происхождения объекта: чтобы установить, был ли объект создан с помощью определённого конструктора.
Вам предстоит выбирать: маркер типа или проверку генеалогии — что подойдёт лучше в каждой конкретной ситуации?
Разные подходы и оптимизация производительности
Сочетание
typeof и
instanceof для волосистых проверок типов
Использование как
typeof, так и
instanceof поможет выполнять непоколебимые проверки типов, применимые для различных браузеров:
function isString(value) {
return typeof value === 'string' || value instanceof String;
}
Осторожность при изменении прототипов
Изменение прототипа объекта может влиять на результаты работы
instanceof и негативно сказаться на производительности. Вы должны избегать модификации стандартных прототипов для обеспечения наилучшей совместимости.
Производительность
instanceof
Интересно, что
instanceof может оказаться быстрее в сравнении с другими операциями, так как он сравнивает не значения, а указатели на области в памяти, которые представлены в цепочке прототипов.
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик