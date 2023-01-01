Разница между typeof и instanceof в JavaScript

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Быстрый ответ

Оператор typeof определяет примитивный тип данных переменной, например, 'number' или 'string' . В отличие от него, instanceof проверяет свойство наследования, уточняет, создан ли объект с использованием конкретного прототипа или класса.

JS Скопировать код typeof 'hello' === 'string'; // true new Date() instanceof Date; // true

Идентификация базовых типов при помощи

Применение для определения встроенных типов

Оператор typeof обычно используется для определения примитивных типов данных: 'number' , 'string' , 'boolean' , 'undefined' , 'object' , 'symbol' (начиная с ECMAScript 2015), а также 'function' .

Особенностью typeof является то, что с его помощью можно легко установить, задана ли переменная, что позволяет избежать ошибок при обращении к неопределённой переменной:

JS Скопировать код if (typeof myVar !== 'undefined') { // myVar абсолютно безопасна }

Особенности typeof

Eсли говорить о JavaScript, то у typeof есть свои нюансы:

typeof null возвращает 'object' — это всем известная ошибка языка.

возвращает — это всем известная ошибка языка. Массивы изначально являются объектами, поэтому typeof [] вернёт 'object' .

вернёт . typeof NaN выдаёт 'number' , хотя NaN означает "не число" (Not-A-Number).

Для проверки функций, typeof выступает весьма надёжным инструментом:

JS Скопировать код if (typeof callBack === 'function') { // вызовем функцию! 📞 }

Подтверждение принадлежности к классу при помощи

Проверка собственных типов и прототипов

Когда возникает необходимость узнать, является ли объект экземпляром определённого прототипа или класса, на помощь приходит оператор instanceof . Он удобен при работе с встроенными сложными типами или типами, определёнными самим пользователем:

JS Скопировать код function MyCustomType(name) { this.name = name; } const myVar = new MyCustomType('MyVar'); console.log(myVar instanceof MyCustomType); // true

instanceof анализирует всю цепочку прототипов, проверяя свойства на уровне каждого прототипа 🪜.

Осмотрительное использование instanceof

Важно помнить, что в разных выполнениях контекста результат работы instanceof может быть некорректным (например, при работе с iframe в браузерах или при различных контекстах VM в Node.js), так как сравниваемые объекты могут быть созданы в отличающихся областях действия.

Для примитивов и соответствующих им объектов-обёрток instanceof может помочь определить различия в реализации в разных браузерах:

JS Скопировать код console.log('hello' instanceof String); // false console.log(new String('hello') instanceof String); // true — непоследовательность обнаружена!

Кроме того, instanceof может быть использован для проверки переменной на равенство null :

JS Скопировать код let nonExistent = null; console.log(nonExistent instanceof Object); // false — нет, не объект 🤷‍♂️

Визуализация

Можно сказать, что typeof и instanceof работают как пропускной пункт и инспектор:

typeof выполняет роль паспортного контроля: – Он маркирует переменную её примитивным типом. Подпись: "Ты принадлежишь этому примитивному типу!"

JS Скопировать код console.log(typeof "hello"); // "string" console.log(typeof true); // "boolean" console.log(typeof []); // "object"

instanceof действует как генеалогический инспектор: – Он анализирует всю цепь наследования переменной. Инспектор: "Давай-ка рассмотреть твоё генеалогическое древо!"

JS Скопировать код console.log([] instanceof Array); // 👍 true (Потомок класса Array) console.log(new Date() instanceof Date);// 👍 true (Прямой потомок семейства Date)

typeof применяется для примитивных типов : чтобы узнать сущность типа.

применяется для : чтобы узнать сущность типа. instanceof используется для определения происхождения объекта: чтобы установить, был ли объект создан с помощью определённого конструктора.

Вам предстоит выбирать: маркер типа или проверку генеалогии — что подойдёт лучше в каждой конкретной ситуации?

Разные подходы и оптимизация производительности

Сочетание typeof и instanceof для волосистых проверок типов

Использование как typeof , так и instanceof поможет выполнять непоколебимые проверки типов, применимые для различных браузеров:

JS Скопировать код function isString(value) { return typeof value === 'string' || value instanceof String; }

Осторожность при изменении прототипов

Изменение прототипа объекта может влиять на результаты работы instanceof и негативно сказаться на производительности. Вы должны избегать модификации стандартных прототипов для обеспечения наилучшей совместимости.

Производительность instanceof

Интересно, что instanceof может оказаться быстрее в сравнении с другими операциями, так как он сравнивает не значения, а указатели на области в памяти, которые представлены в цепочке прототипов.

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