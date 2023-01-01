Разница между свойствами currentTarget и target в JS

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Быстрый ответ

event.target указывает на элемент, от которого произошло событие, тогда как event.currentTarget обозначает элемент, к которому привязан обработчик этого события. Рассмотрим пример с формой и несколькими кнопками:

JS Скопировать код // Обработчик событиja привязан к форме document.querySelector('form').addEventListener('click', (event) => { alert(`Target: ${event.target.tagName}`); // Вернет 'BUTTON' alert(`CurrentTarget: ${event.currentTarget.tagName}`); // Вернет 'FORM' });

Здесь event.target returned значение BUTTON , в то время как event.currentTarget всегда будет указывать на FORM . Видим различие в поведении!

Разгадываем свойства события

event.target позволяет определить источник события – элемент, который инициировал его. Это значение остается с нами на протяжении всего жизненного цикла события, будь то всплытие или погружение. Этот момент имеет критическое значение при делегировании событий, когда обработчик привязывается к родительскому элементу и перехватывает события, возникающие у потомков.

Тем временем event.currentTarget остается неизменным и надежным — это элемент, к которому непосредственно привязан обработчик события. Этот аспект важен при работе с иерархией DOM или при создании гибких компонентов.

Примечательно, что некоторые события, такие как focus и blur , не всплывают: target и currentTarget в этих случаях будут одинаковыми.

Берегитесь асинхронных обработчиков

С асинхронными обработчиками стоит быть на уровне: они могут вызвать смену контекста, если не зафиксировать currentTarget . Запомните это, чтобы не потеряться в процессе обновления объекта события.

Пример работы с асинхронным обработчиком:

JS Скопировать код document.querySelector('form').addEventListener('click', async (event) => { const formReference = event.currentTarget; // Фиксируем элемент await someAsyncOperation(); alert(`CurrentTarget: ${formReference.tagName}`); // Ссылка на элемент формы остается неизменной });

Тонкости работы в браузере

Если знать тонкости обработки событий, то можно написать код, который будет работать корректно в различных браузеров, гарантируя правильное выполнение действий при его запуске в разных условиях.

Совершенствование работы со событиями

Изучение методов addEventListener и dispatchEvent , а также свойств target и currentTarget , расширяет возможности при работе с событиями, что, в свою очередь, ведет к повышению производительности и читаемости вашего кода.

Визуализация

Сравним отличия между event.target и event.currentTarget со сценой на вечеринке:

Markdown Скопировать код Место проведения вечеринки: #event.currentTarget Собеседник: #event.target

На вечеринке:

Markdown Скопировать код - **Вы (👤)**: Прислушиваетесь к кому-то (🔊) – Это наш `event.target`: человек, который начинает разговор.

В то же время:

Markdown Скопировать код - **Помещение (🎉)**: Просторное и гостеприимное – Это `event.currentTarget`: место, которое собрало всех вместе.

Вы всегда будете слышать собеседника, но также и шум весь вечеринки вокруг вас.

Изменения в React 17

В React 17 произошли изменения в обработке синтетических событий: теперь не требуется вызывать evt.persist() . Это означает, что свойства событий target и currentTarget всегда доступны, даже в асинхронном коде.

Всплывание событий и вы

Понимание механизма всплывания событий дает вам инструменты для эффективного управления их обработкой. Если вы хотите прекратить распространение события, используйте event.stopPropagation() и задайте стратегии для обработки событий на разных уровнях.

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