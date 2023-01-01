Разбор URL на домен и путь в JavaScript: примеры кода#Основы JavaScript #Web API #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Чтобы сегментировать URL на имя хоста и путь, воспользуйтесь встроенным в JavaScript объектом
URL:
const url = new URL('http://www.example.com/path');
console.log(url.hostname); // Выведет 'www.example.com'
console.log(url.pathname); // Выведет '/path'
Таким образом, вы сможете просто извлечь нужные вам компоненты.
Обработка относительных URL
Если вам предстоит работать с относительными URL, то укажите базовый URL в качестве второго параметра:
const url = new URL('/path', 'http://www.example.com');
console.log(url.hostname); // Отобразит 'www.example.com'
console.log(url.pathname); // Отобразит '/path'
Таким образом, вы получите абсолютный URL, не рискуя потерять относительную ссылку.
Глубже в составляющие
URL состоит из многих частей, и помимо имени хоста и пути, вы можете извлечь еще и протокол, порт, параметры запроса и даже фрагменты хеша:
const url = new URL('http://www.example.com:80/path?query=123#hash');
console.log(url.protocol); // Отобразит 'http:'
console.log(url.host); // Отобразит 'www.example.com:80'
console.log(url.port); // Отобразит '80'
console.log(url.search); // Отобразит '?query=123'
console.log(url.hash); // Отобразит '#hash'
Другой путь к пониманию: элемент якоря
Если вы работаете с устаревшими браузерами, то DOM-элемент
<a> может стать хорошей альтернативой:
const anchor = document.createElement('a');
anchor.href = 'http://www.example.com/path';
console.log(anchor.hostname); // 'www.example.com'
console.log(anchor.pathname); // '/path'
Использование регулярных выражений: когда DOM-методы бессильны
В случаях, когда DOM-методы не могут быть использованы, обратитесь к регулярным выражениям:
const regex = /^(https?):\/\/([^\/\s]+)(\/\S*)?$/;
const matches = 'http://www.example.com/path'.match(regex);
console.log(matches[1]); // 'http'
console.log(matches[2]); // 'www.example.com'
console.log(matches[3]); // '/path'
Не забывайте тестировать регулярное выражение на разнообразии форматов URL.
Обеспечение совместимости кода с различными браузерами
Проверяйте код на совместимость с разнообразием браузеров. Если объект URL не поддерживается, замените его эмуляцией через
<a> или регулярными выражениями.
Визуализация
Смотрите на URL как на поезд:
Поезд (🚂): [Протокол]://[ИмяХоста]/[Путь]
Используйте следующую функцию для анализа URL:
const examineTicket = (url) => {
const { hostname, pathname } = new URL(url);
return { hostname, pathname };
};
Демонстрация работы анализа URL:
Этот URL:
"🎟️": "http://example.com/path/to/resource"
Результат анализа:
"🚂 Пункт назначения": {
"Станция хоста": "example.com",
"Трасса пути": "/path/to/resource"
}
Ни один пассажир не останется забытым: параметры запроса
URL может содержать множество параметров запроса:
const url = new URL('http://example.com/train?passenger=John&seat=22');
console.log(url.searchParams.get('passenger')); // 'John'
console.log(url.searchParams.get('seat')); // '22'
Использование объекта URL значительно упрощает работу с параметрами.
Умение обращаться с параметрами URL
Итерация по параметрам — это своего рода считалка:
for (const [key, value] of url.searchParams) {
console.log(`${key}: ${value}`);
}
Теперь вы осведомлены о каждом параметре вашего URL.
Выбор стратегии разбора
Выбирайте метод разбора URL, исходя из контекста:
- Современные браузеры и Node.js: Пользуйтесь объектом
URL.
- В случае поддержки устаревших браузеров: Пользуйтесь элементом
<a>.
- Вне браузерного окружения: Применяйте регулярные выражения.
Полезные материалы
- URL – Веб-API | MDN — подробности о веб-API URL на MDN.
- Node.js v21.6.1 Документация — использование URL модуля в Node.js.
- URI.js – URL в JavaScript — библиотека JavaScript для работы с URL.
- Как разделить URL на имя хоста и путь в javascript? – Stack Overflow — обсуждение разбора URL в JavaScript.
- HTML Standard — стандарт HTML для анализа URL.
- Получение URL и его компонент в JavaScript | CSS-Tricks — подходы к разбору URL в JavaScript.
- parse-url – npm — пакет NPM для разбора URL в Node.js.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер