Разбор URL на домен и путь в JavaScript: примеры кода

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Быстрый ответ

Чтобы сегментировать URL на имя хоста и путь, воспользуйтесь встроенным в JavaScript объектом URL :

JS Скопировать код const url = new URL('http://www.example.com/path'); console.log(url.hostname); // Выведет 'www.example.com' console.log(url.pathname); // Выведет '/path'

Таким образом, вы сможете просто извлечь нужные вам компоненты.

Обработка относительных URL

Если вам предстоит работать с относительными URL, то укажите базовый URL в качестве второго параметра:

JS Скопировать код const url = new URL('/path', 'http://www.example.com'); console.log(url.hostname); // Отобразит 'www.example.com' console.log(url.pathname); // Отобразит '/path'

Таким образом, вы получите абсолютный URL, не рискуя потерять относительную ссылку.

Глубже в составляющие

URL состоит из многих частей, и помимо имени хоста и пути, вы можете извлечь еще и протокол, порт, параметры запроса и даже фрагменты хеша:

JS Скопировать код const url = new URL('http://www.example.com:80/path?query=123#hash'); console.log(url.protocol); // Отобразит 'http:' console.log(url.host); // Отобразит 'www.example.com:80' console.log(url.port); // Отобразит '80' console.log(url.search); // Отобразит '?query=123' console.log(url.hash); // Отобразит '#hash'

Другой путь к пониманию: элемент якоря

Если вы работаете с устаревшими браузерами, то DOM-элемент <a> может стать хорошей альтернативой:

JS Скопировать код const anchor = document.createElement('a'); anchor.href = 'http://www.example.com/path'; console.log(anchor.hostname); // 'www.example.com' console.log(anchor.pathname); // '/path'

Использование регулярных выражений: когда DOM-методы бессильны

В случаях, когда DOM-методы не могут быть использованы, обратитесь к регулярным выражениям:

JS Скопировать код const regex = /^(https?):\/\/([^\/\s]+)(\/\S*)?$/; const matches = 'http://www.example.com/path'.match(regex); console.log(matches[1]); // 'http' console.log(matches[2]); // 'www.example.com' console.log(matches[3]); // '/path'

Не забывайте тестировать регулярное выражение на разнообразии форматов URL.

Обеспечение совместимости кода с различными браузерами

Проверяйте код на совместимость с разнообразием браузеров. Если объект URL не поддерживается, замените его эмуляцией через <a> или регулярными выражениями.

Визуализация

Смотрите на URL как на поезд:

Markdown Скопировать код Поезд (🚂): [Протокол]://[ИмяХоста]/[Путь]

Используйте следующую функцию для анализа URL:

JS Скопировать код const examineTicket = (url) => { const { hostname, pathname } = new URL(url); return { hostname, pathname }; };

Демонстрация работы анализа URL:

Markdown Скопировать код Этот URL: "🎟️": "http://example.com/path/to/resource" Результат анализа: "🚂 Пункт назначения": { "Станция хоста": "example.com", "Трасса пути": "/path/to/resource" }

Ни один пассажир не останется забытым: параметры запроса

URL может содержать множество параметров запроса:

JS Скопировать код const url = new URL('http://example.com/train?passenger=John&seat=22'); console.log(url.searchParams.get('passenger')); // 'John' console.log(url.searchParams.get('seat')); // '22'

Использование объекта URL значительно упрощает работу с параметрами.

Умение обращаться с параметрами URL

Итерация по параметрам — это своего рода считалка:

JS Скопировать код for (const [key, value] of url.searchParams) { console.log(`${key}: ${value}`); }

Теперь вы осведомлены о каждом параметре вашего URL.

Выбор стратегии разбора

Выбирайте метод разбора URL, исходя из контекста:

Современные браузеры и Node.js : Пользуйтесь объектом URL .

: Пользуйтесь объектом . В случае поддержки устаревших браузеров : Пользуйтесь элементом <a> .

: Пользуйтесь элементом . Вне браузерного окружения: Применяйте регулярные выражения.

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