Работа с ассоциативными массивами в JavaScript: аналог Dictionary C#

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Быстрый ответ

Создание простых ассоциативных массивов осуществляется с использованием объектов JavaScript, где ключами служат строки:

JS Скопировать код let fruitHash = { 'apple': 1, 'banana': 2 }; fruitHash['cherry'] = 3; // Добавляем в "фруктовый салат" еще один ингредиент console.log(fruitHash['apple']); // Найдем наше яблоко

Если требуется расширенная функциональность, например, использование нестроковых ключей или улучшение производительности, используйте Map :

JS Скопировать код let fruitMap = new Map([['apple', 1], ['banana', 2]]); fruitMap.set('cherry', 3); // Разнообразим наш фруктовый ассортимент console.log(fruitMap.get('apple')); // Где же наше яблоко?

В простых ситуациях используйте объекты. При работе с нестроковыми ключами или большим объемом данных предпочтительнее использовать Map .

Расширенные возможности: выходим за рамки основ

Доступ к свойствам объекта

Изменять свойства объектов можно как с помощью точечной нотации, так и через скобочное обращение. В случае использования ключей, содержащих спецсимволы, применяется скобочное обращение.

JS Скопировать код let obj = { 'one-two': 12, 'three four': 34 }; console.log(obj['one-two']); // Задействуем числа

Перебор ассоциативных массивов

Цикл for..in подойдет для перебора свойств объекта. Не забывайте применять hasOwnProperty , чтобы исключить унаследованные свойства.

JS Скопировать код for (let fruit in fruitHash) { if (fruitHash.hasOwnProperty(fruit)) { console.log(fruit + " -> " + fruitHash[fruit]); // Наблюдаем за расширением фруктового ассортимента } }

Повышение производительности с Map

Map обеспечивает большую производительность по сравнению с обычными объектами при работе с большими наборами данных. Время поиска элемента находится в постоянных пределах и не зависит от размера коллекции.

Охватим все случаи: работаем с исключительными ситуациями

Нестроковые ключи? Без проблем

Map идеален для использования с нестроковыми ключами. В отличие от объектов, которые преобразуют ключи в строки, Map сохраняет их исходный тип.

Уборка с помощью WeakMap

При необходимости автоматического сбора мусора стоит использовать WeakMap . Ключи в нем — это объекты, которые удаляются из коллекции, если на них не осталось ссылок.

Стальгия по старому доброму Dictionary

Для привыкших к Dictionary из C# или подобных языков, JavaScript предлагает объекты и Map в качестве достойного аналога, хотя они и не являются доскональным эквивалентом.

Визуализация

Представьте, что вы находитесь в художественной галерее, где каждая картина снабжена уникальной табличкой:

Markdown Скопировать код | Расположение (Индекс) | Название (Ключ) | Автор (Значение) | | --------------------- | ----------------- | ----------------------- | | 1 | «Звёздная ночь» | Ван Гог | | 2 | «Тайная вечеря» | да Винчи | | 3 | «Мона Лиза» | да Винчи | | 4 | «Крик» | Мунк |

В JavaScript это можно представить как объект, где название служит ключом, а имя художника — значением:

JS Скопировать код const artGallery = { "Starry Night": "Van Gogh", "The Last Supper": "Da Vinci", "Mona Lisa": "Da Vinci", "The Scream": "Munch" };

Чтобы узнать автора конкретной картины, достаточно обратиться к соответствующему свойству объекта:

JS Скопировать код let artistOfMonaLisa = artGallery["Mona Lisa"];

И получим:

Markdown Скопировать код "да Винчи" // Автор картины "Мона Лиза"

Важно! Сериализация и десериализация

JSON — идеален для обмена данными

Для взаимодействия между клиентом и сервером используйте JSON (JavaScript Object Notation). Работать с JSON в JavaScript можно легко и просто с помощью функций JSON.stringify и JSON.parse .

Сериализация Map

Захотели сохранить Map ? Преобразуйте его в массив или объект вручную, а затем сериализуйте:

JS Скопировать код let serializedMap = JSON.stringify(Array.from(fruitMap.entries())); // Ваши данные сохранены и готовы к передаче

Для восстановления структуры Map :

JS Скопировать код let deserializedMap = new Map(JSON.parse(serializedMap)); // Карта восстановлена из архивов JSON.

Не забывайте

Используйте объекты при работе со строковыми и статическими ключами .

при работе со . Map подходит для работы с любым объемом данных , где требуется работа с динамическими ключами и частое обновление данных .

подходит для работы с , где требуется работа с и . WeakMaps отлично подходят для ситуаций, когда необходим автоматический сбор мусора и ключами являются объекты.

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