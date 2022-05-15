Интеграция API в Swift: типы запросов, обработка ответов, модели

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import Moya enum UserService { case getUsers case createUser(name: String, email: String) case updateUser(id: Int, name: String, email: String) case deleteUser(id: Int) } extension UserService: TargetType { var baseURL: URL { return URL(string: "https://api.example.com")! } var path: String { switch self { case .getUsers, .createUser: return "/users" case .updateUser(let id, _, _), .deleteUser(let id): return "/users/\(id)" } } var method: Moya.Method { switch self { case .getUsers: return .get case .createUser: return .post case .updateUser: return .put case .deleteUser: return .delete } } var task: Task { switch self { case .getUsers, .deleteUser: return .requestPlain case .createUser(let name, let email): return .requestParameters( parameters: ["name": name, "email": email], encoding: JSONEncoding.default ) case .updateUser(_, let name, let email): return .requestParameters( parameters: ["name": name, "email": email], encoding: JSONEncoding.default ) } } var headers: [String : String]? { return ["Content-Type": "application/json"] } } class NetworkManager { let provider = MoyaProvider<UserService>() func fetchUsers(completion: @escaping ([User]?, Error?) -> Void) { provider.request(.getUsers) { result in switch result { case .success(let response): do { let users = try JSONDecoder().decode([User].self, from: response.data) completion(users, nil) } catch { completion(nil, error) } case .failure(let error): completion(nil, error) } } } }