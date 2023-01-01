Проверка существования вложенного ключа в JavaScript объекте

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Прежде чем погрузиться в теорию, вот вам функция для проверки ключа во вложенном объекте:

JS Скопировать код const keyExists = (obj, path) => path.split('.').every(key => { return (obj = obj?.[key]) !== undefined; }); // Пример применения: const obj = { a: { b: { c: 1 } } }; console.log(keyExists(obj, 'a.b.c')); // true console.log(keyExists(obj, 'a.b.c.d')); // false

Эта функция использует split('.') вместе с every() , позволяя проверять ключи последовательно. Также здесь использована конструкция obj?.[key] для безопасного доступа ко вложенным объектам.

Изучаем опциональное цепочное объединение и метод reduce

Введение в опциональное цепочное объединение

Опциональное цепочное объединение ?. служит для проверки существования вложенных свойств без необходимости явного контроля на каждом уровне. Это усовершенствование было внесено в ECMAScript 2020 для удобства разработчиков:

JS Скопировать код // Безопасный доступ к глубоко вложенному свойству const value = obj?.a?.b?.c; // Если путь отсутствует, вернется undefined // Безопасный вызов метода... const result = obj?.a?.b?.myMethod?.(); // Если метод отсутствует, вернется undefined

Используем reduce для функционального подхода

Метод reduce позволит привнести в проверку вложенных свойств дух функционального программирования:

JS Скопировать код const nestedKeyExists = (obj, path) => path.split('.').reduce((acc, key) => acc?.[key], obj) !== undefined;

Рефакторинг с помощью lodash и изящных паттернов

Применим lodash

При работе с вложенными объектами может оказаться полезной библиотека Lodash. Метод _.get позволяет безопасно извлечь вложенные свойства:

JS Скопировать код const _ = require('lodash'); const value = _.get(obj, 'a.b.c', 'default');

Также возможно использовать массивы для сложных путей:

JS Скопировать код // Пути в виде массивов ключей – почему бы и нет? const value = _.get(obj, ['a', 'b', 'c'], 'default');

Применяем паттерны кодирования

Паттерн Оливера Стиля подойдет вам для изящного обращения к вложенным свойствам:

JS Скопировать код // Элегантный доступ к свойствам с использованием паттерна Оливера Стила const value = (((obj || {}).a || {}).b || {}).c;

Осваиваем будущее с Babel

Чтобы обеспечить совместимость кода с различными браузерами и использовать современные возможности JavaScript, вы можете воспользоваться Babel:

json Скопировать код { "plugins": ["@babel/plugin-proposal-optional-chaining"] }

С Babel версии 7.8.0 и выше, вы получаете возможность использовать новые возможности JavaScript, которые ещё только становятся стандартом.

Избегаем подводных камней: лучшие практики

Следуем простоте

KISS (Keep It Simple, Stupid)! Избегайте ненужно сложных конструкций и трюков (например, Reflect.has ). Лаконичность – превыше всего!

Заботимся о памяти

Контролируйте, как вы используете ссылки, и избегайте создания лишних замыканий. Размещайте ваш код логично.

Обеспечиваем совместимость с браузерами

Убедитесь, что нужные функции поддерживают вашу среду выполнения. Для этого вы можете использовать такие инструменты, как "caniuse" или таблицы совместимости Babel.

Осваиваем работу с вложенностью

Значение по умолчанию – наш страховой механизм

Укажите значение по умолчанию, чтобы избежать неопределённых значений:

JS Скопировать код const safeAccess = (obj, path) => path.split('.').reduce((acc, key) => acc ? acc[key] : {}, obj); const defaultValue = safeAccess(obj, 'a.b.c') || 'default';

Ключи-миксы? Отличное решение!

Если ваши пути включают индексы массива или переменные ключи, адаптируйте свои функции, чтобы они учитывали разнообразные сценарии:

JS Скопировать код const isValidPath = (obj, path) => { return path.split('.').reduce((acc, key) => { if (acc && key in acc) return acc[key]; // Не забываем про обработку массивов и их индексов if (Array.isArray(acc) && !isNaN(key)) return acc[key]; return undefined; }, obj); };

Гибкость при работе с вложенностью

Создавая функции обработки изменчивых структур данных, предусмотрите универсальное решение для различных форматов.

Визуализация

Представьте себе задачу нахождения пути в лабиринте:

plaintext Скопировать код Start: Entrance (🚪) Goal: Find the Treasure Room (🏆)

Проверка наличия пути в объекте – это как поиск маршрута через лабиринт:

JS Скопировать код // Проход по лабиринту аналогичен обращению к ключам вложенного объекта const labyrinth = { room1: { room2: { treasureRoom: "🏆" } } }; function hasPath(obj, path) { return path.reduce((o, key) => (o && o[key] != null) ? o[key] : false, obj); } // Нет минотавра в комнатах 1 и 2, к счастью 🐂 hasPath(labyrinth, ['room1', 'room2', 'treasureRoom']); // Вернёт 🏆

Успех!

Markdown Скопировать код Путь найден: 🚪 ➡️ 🏆 Лабиринт покорен, сокровище у нас в руках. Время для победного танца! 🙌

Полезные материалы