Проверка строк на дату в разных форматах: решения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для проверки, является ли строка датой, согласно формату, в JavaScript можно использовать функцию Date.parse() :

JS Скопировать код const isValidDate = (str) => !isNaN(Date.parse(str)); isValidDate('2023-04-01'); // Возвращает: true isValidDate('foo'); // Возвращает: false

Однако нужно остерегаться: некоторые строки могут быть интерпретированы функцией Date.parse() как даты, даже если на деле это не так. Пример такой строки – '2023-13-01'.

Вне зоны комфорта: работа с разными форматами даты

Если для работы приложения необходимо встречаться с датами в различных форматах, пригодятся такие библиотеки, как Moment.js или Luxon :

JS Скопировать код const moment = require('moment'); const isMomentValidDate = (str) => moment(str, moment.ISO_8601, true).isValid(); isMomentValidDate('2023-04-01T00:00:00Z'); // true isMomentValidDate('2023-13-01T00:00:00Z'); // false isMomentValidDate('NotADate'); // false

Они отлично умеют обрабатывать временные зоны и особенности таких специфических ситуаций, как високосный год.

Когда требуется точность: парсинг с помощью конструктора

Если вам важна высокая степень точности при работе с датами, то стоит распарсить дату на отдельные компоненты:

JS Скопировать код const parseDateComponents = (year, month, day) => { let date = new Date(year, month – 1, day); return date.getFullYear() === year && date.getMonth() === month – 1 && date.getDate() === day; }; parseDateComponents(2023, 4, 1); // true

Искусство минимализма: методы без использования библиотек

Если вам кажется, что библиотеки вроде Moment.js излишни, есть альтернативные, более легковесные варианты:

XDate и DateJS — это библиотеки меньшего размера.

— это библиотеки меньшего размера. Можно использовать new Date(year, month, day) для работы со старым кодом.

для работы со старым кодом. Для любителей сложных задач — регулярные выражения, однако следует помнить, что их использование может быть рискованным.

Надёжность кода: совместимость и стабильность

Чтобы поддерживать высокое качество кода и упростить его дальнейшее обслуживание, важно:

Регулярно проводить тестирование, особенно чтобы проверить поддержку различных форматов дат.

Отслеживать совместимость браузеров , так как они могут по-разному интерпретировать даты.

, так как они могут по-разному интерпретировать даты. Использовать документацию MDN как надежный источник информации.

Визуализация

Строка на проверку: "2021-12-15" Ключ: 🗝️

Типы замков: [🔓 Дата, 🔒 Случайная строка]

Подойдёт ли 🗝️?

Markdown Скопировать код 🗝️➡️🔓: ✅ ("2021-12-15" соответствует критерию Имеет формат Даты!) 🗝️➡️🔒: ❌ (Случайная строка не отвечает требованиям, это не дата!)

Проверка строки на соответствие формату даты в JavaScript — двоичный процесс: либо строка является датой, либо нет.

Предотвращение ошибок: распространенные заблуждения

При парсинге дат в JavaScript нужно быть особенно осторожным и избегать следующих ошибок:

Использование регулярных выражений для парсинга дат может быть опасным.

может быть опасным. Конструктор Date не гарантирует идентичное поведение в разных браузерах.

не гарантирует идентичное поведение в разных браузерах. Проверка на 'Invalid Date' была актуальна до ES6, но теперь есть более надежные методы.

Эффективное использование возможностей современного JavaScript

Современный JavaScript предлагает множество инструментов для облегчения работы с датами:

Шаблонные строки и стрелочные функции повышают читаемость кода.

повышают читаемость кода. Виджеты для выбора даты помогают мастерить правильный формат и улучшают пользовательский интерфейс.

Полезные материалы