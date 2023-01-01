Проверка наличия значения в enum в TypeScript: без массивов

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Быстрый ответ

Чтобы установить, встречается ли значение в TypeScript-перечислении (enum), можно удобно применить оператор in для ключей и метод Object.values() для проверки самих значений. Вот пример:

typescript Скопировать код enum MyEnum { A = 'Alpha', B = 'Bravo' } const inputValue = 'Alpha'; // Проверяем наличие ключа в перечислении const isKeyExists = 'A' in MyEnum; // true // Проверяем наличие значения в перечислении const isValueExists = Object.values(MyEnum).includes(inputValue); // true

Таким образом, isKeyExists определяет наличие ключа в перечислении, а isValueExists — проверяет присутствие значения.

Проверка типов перечислений и их значений

Перечисления в TypeScript могут быть разных типов и при их проверке необходимы разные подходы. Рассмотрим два основных варианта — строковые и числовые перечисления.

Проверка значений в строковых перечислениях

При работе со строковыми перечислениями хорошим решением будет использование метода Object.values() :

typescript Скопировать код enum StringEnum { First = "Uno", Second = "Dos" } const valueExists = Object.values(StringEnum).includes("Dos"); // true, здесь "Dos" присутствует в перечислении

Если версия ECMAScript не поддерживает этот метод, вам будет нужно обновить tsconfig.json :

json Скопировать код { "compilerOptions": { "target": "ES2017" } }

В ряде случаев TypeScript может оповестить о несоответствии типов. Тогда следует использовать явное приведение типов:

typescript Скопировать код const enumValues = Object.values(StringEnum) as string[];

Проверка значений в числовых перечислениях

Чуть сложнее обстоит дело с числовыми перечислениями:

typescript Скопировать код enum NumberEnum { One = 1, Two } const doesTwoExist = 2 in NumberEnum; // false, "2" отсутствует

Для проверки наличия значения более предпочтительной является скобочная нотация:

typescript Скопировать код const doesOneExist = NumberEnum[NumberEnum.One] !== undefined; // true, NumberEnum.One присутствует

Бонусные методы проверки

Если стандартные методы недостаточно эффективны, вы можете применять более продвинутые приёмы.

Обработка перечислений с разнотипными значениями

Перечисления со смешанными типами требуют приведения типов:

typescript Скопировать код const enumValue = Object.values(StringEnum) .find(value => value === "Dos") as StringEnum; // Теперь все в полном порядке!

Итерация по перечислению для глубокой проверки

В некоторых случаях полезно воспользоваться итерацией:

typescript Скопировать код for (const [key, value] of Object.entries(NumberEnum)) { if (value === yourValue) { // Соответствие найдено. } } // Или же использовать метод some() массива const doesExist = Object.values(StringEnum).some(val => val === "Dos"); // "Dos" есть в перечислении!

Особенности перечислений в TypeScript

Некоторые особенности поведения перечислений в TypeScript могут оказаться не совсем очевидными:

Использование const enums затрудняет проверку, поскольку они интегрируются на этапе компиляции.

затрудняет проверку, поскольку они интегрируются на этапе компиляции. При транспиляции TypeScript может потребоваться ручная итерация для проверки типов в рантайме.

TypeScript не предоставляет обратного отображения для строковых перечислений, в отличие от числовых.

Визуализация

Можно представить проверку значения перечисления как поиск подходящего ключа к сокровищам:

Markdown Скопировать код Перечисление (🗝️): { Ключ1, Ключ2, Ключ3 } Значение (💎): 'Ключ2'

Попробуйте этот ключ — сравните Значение с каждым элементом перечисления!

typescript Скопировать код if (Object.values(Enum).includes(Value)) { console.log('🔓'); // Сокровища открыты! } else { console.log('🔒'); // Путь закрыт, стоит продолжить поиски. }

Проверка наличия ключа в TypeScript легко реализуется благодаря сочетанию Object.values() и .includes() .

Сложности работы с перечислениями: особые случаи

Перечисления иногда могут ввести вас в заблуждение. Вот несколько советов для решения запутанных задач:

Работа с смешанными перечислениями

Смешанные перечисления требуют тщательной проверки:

typescript Скопировать код enum MixedEnum { First = 1, Second = "Two" } // Если у вас возникают сомнения, лучше проверить и ключ, и значение const doesExist = ('First' in MixedEnum && MixedEnum['First'] === 1); // Это надёжный способ проверки

Сужение типов для перечислений

Пользовательские стражи типа могут пригодиться при испльзовании перечислений:

typescript Скопировать код function isEnumValue(value): value is StringEnum { return Object.values(StringEnum).includes(value); // Здесь на службе страж типа! }

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