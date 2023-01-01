Проверка наличия строки в массиве TypeScript: метод includes()

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Быстрый ответ

Чтобы проверить, содержится ли строка в массиве, используйте метод includes() :

typescript Скопировать код const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard']; const foundPikachu = pokemon.includes('Pikachu'); // Пикачу, выбираю тебя!

Метод includes() проходит по массиву и возвращает true , если искомая строка присутствует в нём, в противном случае возвращает false .

Выпуск в Палет Тауне

Освоив includes() , вы сталкиваетесь с необходимостью дополнить свои навыки работы с массивами:

indexOf() покажет позицию искомой строки, вернёт -1, если она отсутствует:

typescript Скопировать код const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard']; const positionedPikachu = pokemon.indexOf('Pikachu'); // вернёт 1, так как нумерация начинается с 0 const pikachuExists = positionedPikachu !== -1; // Пикачу замечен

Для массивов объектов find() или some() помогут проверить присутствие строки в значениях одного из свойств:

typescript Скопировать код const pastas = [{name: 'spaghetti'}, {name: 'tortellini'}]; const hasTortellini = pastas.some(pasta => pasta.name.includes('tortellini')); // не пропустим случай

Учтите, что не все браузеры поддерживают includes() . В такой ситуации рассмотрите использование альтернатив или полифилла для обеспечения совместимости.

Инструменты обработки массивов

В зависимости от задач, вам может потребоваться несколько инструментов:

Нахождение самого "короткого"

(применяем Array.some()) Для быстрого булевого результата some() будет идеальным:

typescript Скопировать код const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard']; const shortName = pokemon.some(name => name.length < 7); // для компактности имён на кубках

"Уникальный" в числе многих

(применяем Array.find()) Найдите уникальный элемент или верните undefined , если его нет:

typescript Скопировать код const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard']; const fireType = pokemon.find(type => type === 'Charizard'); // рядом с Чаризардом огня не надо

Фильтрация излишнего

(применяем Array.filter()) Выберите подходящие элементы, формируя новый массив:

typescript Скопировать код const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard']; const longNames = pokemon.filter(name => name.length > 8); // длинные имена внушают уважение

Визуализация

Представьте массив как библиотечную полку с книгами (📚), где каждая книга – элемент массива:

Markdown Скопировать код Библиотечная полка (📚): ['JavaScript', 'TypeScript', 'Python', 'Java']

Поиск "TypeScript" аналогичен поиску нужной книги:

Markdown Скопировать код 🔍 'TypeScript' в 📚: [❌, ✅, ❌, ❌]

Метод .includes() помогает проверить, есть ли книга на полке:

JS Скопировать код const shelf = ['JavaScript', 'TypeScript', 'Python', 'Java']; const foundBook = shelf.includes('TypeScript'); // ура, нашли нужную книгу!

Бинго! Искомая книга – вторая слева.

Погружение в океан массивов

Помните, TypeScript добавляет типовую безопасность к JavaScript, но некорректное использование методов, например includes() , может приводить к выполнению с ошибками.

Защитим типы в TypeScript

Используйте преимущества TypeScript, например, уточнение типов (type narrowing), чтобы избежать ошибок:

typescript Скопировать код const mixedBag: (number | string)[] = ['apple', 5, 'mango']; if (typeof mixedBag[0] === 'string') { const foundFruit = mixedBag.includes('apple'); // нашли яблоко, задание выполнено }

Ограничьте использование "in"

Предпочтительно избегать in для массивов, так как он служит для проверки наличия свойств, а не значений.

Версия TypeScript

Следите за современными возможностями ECMAScript в зависимости от версии TypeScript, которую вы используете.

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