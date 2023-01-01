Проверка наличия строки в массиве TypeScript: метод includes()#Массивы и методы #TypeScript
Быстрый ответ
Чтобы проверить, содержится ли строка в массиве, используйте метод
includes():
const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard'];
const foundPikachu = pokemon.includes('Pikachu'); // Пикачу, выбираю тебя!
Метод
includes() проходит по массиву и возвращает
true, если искомая строка присутствует в нём, в противном случае возвращает
false.
Выпуск в Палет Тауне
Освоив
includes(), вы сталкиваетесь с необходимостью дополнить свои навыки работы с массивами:
indexOf()покажет позицию искомой строки, вернёт -1, если она отсутствует:
const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard'];
const positionedPikachu = pokemon.indexOf('Pikachu'); // вернёт 1, так как нумерация начинается с 0
const pikachuExists = positionedPikachu !== -1; // Пикачу замечен
- Для массивов объектов
find()или
some()помогут проверить присутствие строки в значениях одного из свойств:
const pastas = [{name: 'spaghetti'}, {name: 'tortellini'}];
const hasTortellini = pastas.some(pasta => pasta.name.includes('tortellini')); // не пропустим случай
- Учтите, что не все браузеры поддерживают
includes(). В такой ситуации рассмотрите использование альтернатив или полифилла для обеспечения совместимости.
Инструменты обработки массивов
В зависимости от задач, вам может потребоваться несколько инструментов:
Нахождение самого "короткого"
(применяем Array.some())
Для быстрого булевого результата
some() будет идеальным:
const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard'];
const shortName = pokemon.some(name => name.length < 7); // для компактности имён на кубках
"Уникальный" в числе многих
(применяем Array.find())
Найдите уникальный элемент или верните
undefined, если его нет:
const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard'];
const fireType = pokemon.find(type => type === 'Charizard'); // рядом с Чаризардом огня не надо
Фильтрация излишнего
(применяем Array.filter()) Выберите подходящие элементы, формируя новый массив:
const pokemon = ['Bulbasaur', 'Pikachu', 'Charizard'];
const longNames = pokemon.filter(name => name.length > 8); // длинные имена внушают уважение
Визуализация
Представьте массив как библиотечную полку с книгами (📚), где каждая книга – элемент массива:
Библиотечная полка (📚): ['JavaScript', 'TypeScript', 'Python', 'Java']
Поиск "TypeScript" аналогичен поиску нужной книги:
🔍 'TypeScript' в 📚: [❌, ✅, ❌, ❌]
Метод
.includes() помогает проверить, есть ли книга на полке:
const shelf = ['JavaScript', 'TypeScript', 'Python', 'Java'];
const foundBook = shelf.includes('TypeScript'); // ура, нашли нужную книгу!
Бинго! Искомая книга – вторая слева.
Погружение в океан массивов
Помните, TypeScript добавляет типовую безопасность к JavaScript, но некорректное использование методов, например
includes(), может приводить к выполнению с ошибками.
Защитим типы в TypeScript
Используйте преимущества TypeScript, например, уточнение типов (type narrowing), чтобы избежать ошибок:
const mixedBag: (number | string)[] = ['apple', 5, 'mango'];
if (typeof mixedBag[0] === 'string') {
const foundFruit = mixedBag.includes('apple'); // нашли яблоко, задание выполнено
}
Ограничьте использование "in"
Предпочтительно избегать
in для массивов, так как он служит для проверки наличия свойств, а не значений.
Версия TypeScript
Следите за современными возможностями ECMAScript в зависимости от версии TypeScript, которую вы используете.
Полезные материалы
Кристина Крылова
JavaScript-инженер