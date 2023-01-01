Проверка наличия строки в массиве строк в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Метод includes() — это быстрый и простой способ проверить содержание строки в массиве:

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'mango']; const hasBanana = fruits.includes('banana'); // true

Метод возвратит true, если элемент 'banana' входит в массив fruits , и false — если нет.

Углубление в детали: регистр и indexOf

Учитывайте, что метод includes() чувствителен к регистру — он различит 'Banana' и 'banana'. Чтобы избежать влияния регистра, можно привести все строки к одному виду:

JS Скопировать код const searchTerm = 'Banana'.toLowerCase(); const isFound = fruits.includes(searchTerm); // true, так как 'banana' в нижнем регистре

Если вам требуется поддержка устаревших версий браузеров, таких как IE 8 и ниже, воспользуйтесь методом indexOf() . Он возвращает индекс найденного элемента или -1, если в массиве такого элемента нет:

JS Скопировать код const bananaIndex = fruits.indexOf('banana'); const isFound = bananaIndex !== -1; // true, 'banana' входит в массив

Для применения includes() в старых версиях браузера, MDN предлагает использовать полифилл.

Расширение возможностей: прототипы массивов

Казалось бы, добавление метода contains в прототип массива может быть удобной решением:

JS Скопировать код if (!Array.prototype.contains) { Array.prototype.contains = function(element) { return this.includes(element); }; }

Однако такие расширения прототипа стандартных объектов могут создавать путаницу и стараются избегать в современном JavaScript.

Визуализация

Можно представить работу метода как проверку списка гостей при входе:

Markdown Скопировать код | Номер гостя | Нямушка | |-------------|-----------| | 1 | "apple" | | 2 | "berry" | | 3 | "cherry" | | 4 | "date" |

Допустим, нам нужно проверить, участвует ли гость с именем "berry":

JS Скопировать код const attendees = ["apple", "berry", "cherry", "date"]; const isBerryAttending = attendees.includes("berry"); // Проверяем список гостей

И это подтверждается — "berry" может пройти на вечеринку.

Markdown Скопировать код **Подходит гость номер 2:** Гость найден! Вход разрешен! ✅

Лавируем между трудностями: граничные случаи и альтернативы

Не дайте себя обмануть пустым массивом:

JS Скопировать код const emptyArray = []; emptyArray.includes('anything'); // false, ведь нет элементов для поиска

Будьте внимательны в случае, когда искомая строка пуста:

JS Скопировать код const fruits = ['apple', 'banana', 'mango']; fruits.includes(''); // true, потому что строки часто содержат пустую строку по умолчанию

Для реализации более сложных проверок рекомендуется использовать метод some() :

JS Скопировать код const containsTropicalFruit = fruits.some(fruit => fruit === 'mango' || fruit === 'papaya');

Распространенные ошибки и надежные практики

Можно перебрать все элементы со помощью цикла, но это не самый эффективный подход:

JS Скопировать код let isFound = false; for (let i = 0; i < fruits.length; i++) { if (fruits[i] === 'banana') { isFound = true; break; } }

Лучше использовать встроенные методы для наглядности и производительности:

JS Скопировать код return fruits.includes('banana'); // Просто проверим, присутствует ли 'banana'

Всегда проверяйте входные данные. Не делайте предположений о типах передаваемых значений:

JS Скопировать код function isArrayContainsString(array, str) { if (!Array.isArray(array) || typeof str !== 'string') { throw new TypeError('Ожидаются корректные данные.'); } return array.includes(str); }

Полезные материалы