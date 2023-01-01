Проверка наличия файла на сервере: jQuery и JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #jQuery
Быстрый ответ
Ищете решение в одной строке кода? Воспользуйтесь JavaScript API
fetch. Отправьте запрос и, если статус ответа — 200, значит, файл найден. Попытайтесь так:
fetch('file.ext').then(r => r.status === 200 ? console.log('Файл найден') : console.log('Файл не найден')).catch(e => console.error(e));
Магия $.ajax() в jQuery
Для почитателей jQuery метод
$.ajax c типом запроса
HEAD станет настоящим волшебным жезлом. Он быстр и не требует больших ресурсов.
$.ajax({
url: 'file.ext',
type: 'HEAD',
success: () => console.log('Файл существует'),
error: () => console.log('Файл не найден')
});
Старая добрая школа: XMLHttpRequest
Не используете jQuery? Не вопрос. Используйте XMLHttpRequest с методом
HEAD. Он, возможно, кажется устаревшим, но по-прежнему эффективно выполняет свою функцию.
let req = new XMLHttpRequest();
req.open('HEAD', 'file.ext', true);
req.onreadystatechange = () => {
if (req.readyState === 4) {
if (req.status === 200)
console.log('Файл существует');
else
console.log('Файла не существует');
}
};
req.send();
Картина маслом: использование объекта Image
Попробуйте нестандартный подход: проверьте наличие изображения с помощью объекта
Image в JavaScript. Успешная загрузка говорит о том, что изображение найдено.
let img = new Image();
img.onload = () => console.log('Изображение есть');
img.onerror = () => console.log('Изображение не найдено');
img.src = 'image.ext';
Рисковые зоны и спасательные меры
Будьте осторожны; ошибки и проблемы с кросс-доменностью могут подорвать надёжность вашего кода.
Асинхронные вызовы и статусы HTTP на страже безопасности
Асинхронный вызов сделает код более быстрым, а проверка статуса HTTP поможет точно определить, существует файл или нет.
Особенности перекрёстных запросов: Cross Origin Issues
Если вы работаете с ресурсами другого источника, убедитесь, что сервер поддерживает CORS-заголовки, чтобы избежать проблем с доступностью.
Используйте асинхронность
Избегайте синхронных XMLHttpRequest, потому что они могут замедлить производительность интерфейса. Всегда стремитесь к асинхронности.
Визуализация
Продолжим нашу игру в прятки на JavaScript, теперь искать будем файлы.
let fileExists = '📄✅';
let fileDoesNotExist = '📭❌';
// Игра начинается, готов ли файл?
fetch('path/to/file.txt')
.then(response => {
if(response.ok)
console.log(fileExists);
else
console.log(fileDoesNotExist);
})
.catch(() => console.log(fileDoesNotExist));
Представьте, что вы плывёте по Океану файлов, ища определённый файл:
Где же файл? 🐠:
- Нашёл! 👀 => 🌊🌊🌊[📄✅]🌊🌊
- Нет его тут 👀 => 🌊🌊🌊[📭❌]🌊🌊
Бинарные и нетекстовые файлы, включая изображения
Мы не забыли и о других типах файлов, кроме текстовых.
Бинарные файлы: Blob и ArrayBuffer
Для работы с бинарными данными достаточно воспользоваться теми же методами, что и для текстовых файлов, но с небольшими корректировками в запросе для экономии трафика.
Изображения: значение высоты
При проверке наличия файла изображения достаточно проверить свойство
height объекта
Image.
Безопасность и производительность на первом месте
Будьте бдительны
Берегите безопасность своих данных, проверяя наличие файлов, и избегайте доступа к чувствительным участкам файловой системы. Такие проверки могут быть недостаточны для критически важных приложений.
Скорость важна
Используйте метод
HEAD для экономии трафика и времени, при этом получая только заголовки, не загружая весь файл.
Включайте кэширование
Используйте стратегии кэширования для снижения нагрузки на сервер — это ваша быстрая дорога к высокой скорости.
Полезные материалы
- Fetch API – Web APIs | MDN — Современный подход к HTTP-запросам в JavaScript.
- File system | Node.js Documentation — Руководство по проверке наличия файла в Node.js через модуль
fs.
- GitHub – axios/axios: Promise-based HTTP client — Надёжный HTTP-клиент для браузера и Node.js.
- JavaScript closure inside loops — Подробное объяснение работы с замыканиями JavaScript в циклах.
- Using Fetch | CSS-Tricks — Комплексное руководство по Fetch API.
- jQuery.get() | jQuery API Documentation — Подробное изучение метода
.get()в jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android