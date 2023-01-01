Проверка на NaN в JavaScript: использование parseFloat#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных
Быстрый ответ
Чтобы проверить, является ли значение NaN в JavaScript, стоит использовать функцию
Number.isNaN():
if (Number.isNaN(isThisNaN)) {
console.log('Это действительно NaN');
}
Функция
Number.isNaN(yourValue) представляет собой наиболее точный способ выявления NaN, в отличие от
isNaN(), которая может ошибочно квалифицировать значения других типов как NaN.
Анатомия определения NaN
NaN (Not-a-Number) — это специальное значение в JavaScript, которое обозначает нечисловую величину. Оно обладает необычными свойствами и требует особого внимания при работе.
Number.isNaN() против
isNaN()
Выбор метода определения NaN зависит от контекста:
Number.isNaN(yourValue)проверяет, истинно ли значение — NaN. Эта функция не применяет приведение типов и входит в стандарт ECMAScript 6 (ES6).
console.log(Number.isNaN(NaN)); // true
console.log(Number.isNaN('geoff')); // false
isNaN(yourValue)применяется для определения, станет ли значение NaN после конвертации в число. Данный метод использует приведение типов.
console.log(isNaN('geoff')); // true
console.log(isNaN('100')); // false, строка '100' конвертируется в число
Самопроверка на NaN
Одна из особенностей NaN состоит в том, что он не равен самому себе:
- Метод самопроверки определит NaN, поскольку только этот элемент не равен самому себе:
let value = NaN;
if (value !== value) {
console.log('Знакомьтесь с NaN!');
}
Этот подход описан в стандарте ECMAScript 5 (ES5), но он не так изящен, как
Number.isNaN().
Особенности обнаружения NaN – подводные камни и пути решения
Поиск NaN в JavaScript может быть полон неожиданностей:
Слепое доверие
isNaN
Применение
isNaN() без дальнейшей проверки может привести к неверным результатам. Лучше всего убедиться, что значение является числом, перед использованием
isNaN(), или положиться на
Number.isNaN().
Нюансы работы с
parseFloat
С функцией
parseFloat() следует быть внимательным, так как
parseFloat("geoff") возвращает NaN, но `parseFloat("123geoff") возвращает 123**. Если полагаться исключительно на это, можно не добиться ожидаемого результата.
console.log(isNaN(parseFloat("geoff"))); // true
console.log(isNaN(parseFloat("123geoff"))); // false, неожиданный поворот
Визуализация
Вот игра "Угадай, кто?", чтобы распознать NaN среди различных значений JavaScript:
Число или притворщик? 🕵️♂️
if (Number.isNaN(value)) {
// Вот он, маскировщик! 🎭
} else {
// Нет, это истинное число! 🎖
}
Пример таблицы:
| Значение | Это NaN? |
| ---------- | ---------- |
| 42 | ❌ Нет |
| 'banana' | ❌ Нет |
| undefined | ❌ Нет |
| NaN | ✅ Да |
Правильно заданный вопрос поможет раскрыть правду!
Polyfill: избавление от дилеммы Is-NaN
Если требуется поддержка старых платформ, которые не поддерживают ECMAScript 6, следует использовать polyfill для
Number.isNaN(), чтобы гарантировать одинаковое поведение в разных браузерах.
if (!Number.isNaN) {
Number.isNaN = function(value) {
return typeof value === 'number' && isNaN(value);
};
}
Кроссбраузерная совместимость
Функция
isNaN может вести себя неконсистентно в различных браузерах, поэтому рекомендуется использовать
Number.isNaN() или polyfill для достоверной проверки.
Полезные материалы
- NaN – JavaScript | MDN – детальная информация о
NaNв JavaScript.
- isNaN() – JavaScript | MDN – обзор функции
isNaN().
- How do you test for NaN in JavaScript? – Stack Overflow – обсуждение различных способов определения NaN.
- JavaScript NaN Property – краткое описание свойства
NaN.
- ECMAScript® 2024 Language Specification – спецификация, посвященная типу Number и NaN.
- Сравнения – статья посвящена сравнению различных типов данных.
- JavaScript loose comparison (==) step by step – аналитический обзор нестрогого сравнения в JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик