Проверка на NaN в JavaScript: использование parseFloat

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Быстрый ответ

Чтобы проверить, является ли значение NaN в JavaScript, стоит использовать функцию Number.isNaN() :

JS Скопировать код if (Number.isNaN(isThisNaN)) { console.log('Это действительно NaN'); }

Функция Number.isNaN(yourValue) представляет собой наиболее точный способ выявления NaN, в отличие от isNaN() , которая может ошибочно квалифицировать значения других типов как NaN.

Анатомия определения NaN

NaN (Not-a-Number) — это специальное значение в JavaScript, которое обозначает нечисловую величину. Оно обладает необычными свойствами и требует особого внимания при работе.

Number.isNaN() против isNaN()

Выбор метода определения NaN зависит от контекста:

Number.isNaN(yourValue) проверяет, истинно ли значение — NaN. Эта функция не применяет приведение типов и входит в стандарт ECMAScript 6 (ES6).

JS Скопировать код console.log(Number.isNaN(NaN)); // true console.log(Number.isNaN('geoff')); // false

isNaN(yourValue) применяется для определения, станет ли значение NaN после конвертации в число. Данный метод использует приведение типов.

JS Скопировать код console.log(isNaN('geoff')); // true console.log(isNaN('100')); // false, строка '100' конвертируется в число

Самопроверка на NaN

Одна из особенностей NaN состоит в том, что он не равен самому себе:

Метод самопроверки определит NaN, поскольку только этот элемент не равен самому себе:

JS Скопировать код let value = NaN; if (value !== value) { console.log('Знакомьтесь с NaN!'); }

Этот подход описан в стандарте ECMAScript 5 (ES5), но он не так изящен, как Number.isNaN() .

Особенности обнаружения NaN – подводные камни и пути решения

Поиск NaN в JavaScript может быть полон неожиданностей:

Слепое доверие isNaN

Применение isNaN() без дальнейшей проверки может привести к неверным результатам. Лучше всего убедиться, что значение является числом, перед использованием isNaN() , или положиться на Number.isNaN() .

Нюансы работы с parseFloat

С функцией parseFloat() следует быть внимательным, так как parseFloat("geoff") возвращает NaN, но `parseFloat("123geoff") возвращает 123**. Если полагаться исключительно на это, можно не добиться ожидаемого результата.

JS Скопировать код console.log(isNaN(parseFloat("geoff"))); // true console.log(isNaN(parseFloat("123geoff"))); // false, неожиданный поворот

Визуализация

Вот игра "Угадай, кто?", чтобы распознать NaN среди различных значений JavaScript:

Markdown Скопировать код Число или притворщик? 🕵️‍♂️

JS Скопировать код if (Number.isNaN(value)) { // Вот он, маскировщик! 🎭 } else { // Нет, это истинное число! 🎖 }

Пример таблицы:

Markdown Скопировать код | Значение | Это NaN? | | ---------- | ---------- | | 42 | ❌ Нет | | 'banana' | ❌ Нет | | undefined | ❌ Нет | | NaN | ✅ Да |

Правильно заданный вопрос поможет раскрыть правду!

Polyfill: избавление от дилеммы Is-NaN

Если требуется поддержка старых платформ, которые не поддерживают ECMAScript 6, следует использовать polyfill для Number.isNaN() , чтобы гарантировать одинаковое поведение в разных браузерах.

JS Скопировать код if (!Number.isNaN) { Number.isNaN = function(value) { return typeof value === 'number' && isNaN(value); }; }

Кроссбраузерная совместимость

Функция isNaN может вести себя неконсистентно в различных браузерах, поэтому рекомендуется использовать Number.isNaN() или polyfill для достоверной проверки.

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