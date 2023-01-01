Проверка числа на четность в JavaScript: устойчивый код

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Быстрый ответ

Чтобы определить, является ли число чётным или нечётным, воспользуйтесь оператором % , который позволяет получить остаток от деления. Четные числа при делении на 2 дают остаток 0 , вот простой пример:

JS Скопировать код const isEven = number => number % 2 === 0; // Пример использования: isEven(2); // true, так как 2 – это четное число. isEven(3); // false, поскольку 3 – нечетное число.

Проверка входных данных и обработка исключений

В реальных условиях перед выполнением вычислений всегда стоит проверять входные данные. Это предотвращает ошибки, связанные с некорректным вводом:

JS Скопировать код const isValidNumber = n => Number.isFinite(parseFloat(n)); const isEven = n => isValidNumber(n) && n % 2 === 0; // Проверяем валидность числа перед проверкой на четность.

Не забывайте, что отрицательные числа также подчиняются этим правилам. Использование модуля числа помогает сделать код более понятным:

JS Скопировать код const isOdd = n => isValidNumber(n) && Math.abs(n) % 2 === 1; // Проверяем на нечетность, не обращая внимания на знак.

Обработка строковых входных данных

Иногда числа представляются в виде строк. В таких случаях следует удалять пробелы и преобразовывать строку в числовой формат:

JS Скопировать код const isEvenString = str => { const number = Number(str.trim()); // Удаляем пробелы по краям. return Number.isInteger(number) && number % 2 === 0; };

Ускорение вычислений

Для приложений, требующих высокой производительности, полезно использовать побитовый оператор И & , позволяющий быстро проверять четность:

JS Скопировать код const isEvenBitwise = n => (n & 1) === 0; // Быстрая проверка на четность с помощью побитового оператора.

Помните, что в JavaScript побитовые операции представляют числа в виде 32-битных целых, что может влиять на результаты при работе с большими или дробными числами.

Визуализация

Часто проверку на четность и нечетность удобно представлять себе как танцующие пары:

Markdown Скопировать код Четное число (2, 4, 6...): 🕺👯‍♂️🕺👯‍♂️ – **Идеальная пара**

В таком случае все четно, все гармонично и симметрично.

Markdown Скопировать код Нечетное число (1, 3, 5...): 🕺👯‍♂️🕺👯‍♂️🚶 – **Одинокий гость**

Обычно всегда остается одно число без пары. Это как неожиданный сюжетный поворот в художественном произведении.

Регулярные выражения приходят на помощь

В случае строк, содержащих числа, регулярные выражения станут надежным способом определения:

JS Скопировать код const isEvenRegex = str => /^-?\d*[02468]$/.test(str); const isOddRegex = str => /^-?\d*[13579]$/.test(str); // Регулярные выражения помогут нам установить факт.

Эти выражения корректно обрабатывают как положительные, так и отрицательные числа.

Специфические случаи чисел

Иногда специальные числа, например, бесконечность, могут вести себя неожиданным образом:

JS Скопировать код isEven(Infinity); // false, бесконечность не подходит под обычное представление о четности.

Желательно учитывать такие особые ситуации:

JS Скопировать код const isEven = n => n !== Infinity && n !== -Infinity && n % 2 === 0;

Кросс-браузерная совместимость

Браузеры могут интерпретировать JavaScript по-разному, поэтому важно проверять работоспособность функций в различных браузерных средах. Это особенно актуально при работе с новшествами ECMAScript, которые могут привести к неожиданным результатам.

Полезные материалы

(Примечание: Некоторые названия разделов были изменены для лучшего соответствия содержанию ссылок и их важности в данном контексте.)