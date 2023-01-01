Эволюция мобильных протоколов: от GSM до 5G – путь развития технологий

Заинтересованные пользователи, желающие углубить свои знания о протоколах мобильной связи

За последние три десятилетия протоколы мобильной связи превратились из простых систем голосовой передачи в сложные технологические экосистемы, поддерживающие гигабитные скорости передачи данных. Начав с базовых возможностей GSM, мы прошли путь через революционные преобразования 3G и 4G до передовых решений 5G, где задержка измеряется в миллисекундах. Каждое поколение протоколов не просто добавляло скорость — оно трансформировало саму парадигму коммуникаций, открывая двери для технологий, которые раньше существовали только в научной фантастике. 📱💬🚀