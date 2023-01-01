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Эволюция мобильных протоколов: от GSM до 5G - путь развития технологий
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Эволюция мобильных протоколов: от GSM до 5G – путь развития технологий

#Сети и Wi-Fi (роутеры, mesh)  #Смартфоны  #Новости технологий  
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Для кого эта статья:

  • Специалисты и инженеры в области телекоммуникаций
  • Студенты и обучающиеся на курсах по аналитике данных и мобильным технологиям

  • Заинтересованные пользователи, желающие углубить свои знания о протоколах мобильной связи

    За последние три десятилетия протоколы мобильной связи превратились из простых систем голосовой передачи в сложные технологические экосистемы, поддерживающие гигабитные скорости передачи данных. Начав с базовых возможностей GSM, мы прошли путь через революционные преобразования 3G и 4G до передовых решений 5G, где задержка измеряется в миллисекундах. Каждое поколение протоколов не просто добавляло скорость — оно трансформировало саму парадигму коммуникаций, открывая двери для технологий, которые раньше существовали только в научной фантастике. 📱💬🚀

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Глеб Поляков

эксперт по сетям и хранению

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