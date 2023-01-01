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Простой алгоритм пересечения массивов на JavaScript
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Простой алгоритм пересечения массивов на JavaScript

#Основы JavaScript  #Массивы и методы  #Алгоритмы  
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Быстрый ответ

Пересечение двух массивов можно добиться всего одной строкой кода, применяя методы filter() и includes(). Это быстрый, актуальный и элегантный метод:

JS
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const intersection = array1.filter(value => array2.includes(value));

У нас filter() играет главную роль, итерируя через каждый элемент массива array1. А includes() активно помогает, проверяя, содержит ли элемент массив array2. В итоге получаем отлично отфильтрованный массив общих элементов!

Пошаговый план для смены профессии

Подробности происходящего за кулисами

Детально остановимся на основных актёрах нашего представления и рассмотрим альтернативы. Пройдемся по вопросам совместимости и оптимизации, а также обсудим нюансы работы с объектами.

Совместимость с браузерами и настройка производительности

Не все звезды исполняются одинаково хорошо в любых условиях. Если ES6 применяется неудачно, например метод includes не поддерживается, можно воспользоваться методом indexOf:

JS
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// подход живший ещё во времена ES5
const intersection = array1.filter(value => array2.indexOf(value) !== -1);

При работе с большими объемами данных использование Set может оказать влияние на производительность array2:

JS
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// Set — технология, впечатляющая своим мастерством
const setB = new Set(array2);
const intersection = array1.filter(value => setB.has(value));

Взаимодействие объектов в массивах

Проявления особенностей объектов в массивах:

  • Затруднения при сравнении: includes() и indexOf() сравнивают объекты по ссылке, что иногда может вводить в заблуждение, поскольку фактическое содержимое объектов может быть идентичным.


    JS
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      const objectArray1 = [{ id: 1 }, { id: 2 }];
  const objectArray2 = [{ id: 1 }, { id: 2 }];
  const intersection = objectArray1.filter(obj => objectArray2.includes(obj)); 
  // В результате получаем пустой массив []

    Применяется метод some() для сравнения содержимого объектов:


    JS
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      const intersection = objectArray1.filter(obj1 =>
    objectArray2.some(obj2 => obj1.id === obj2.id)
  );

Весь мир — сцена: альтернативы для поиска пересечений

  • Сортированные массивы: для сортированных массивов, которые исключают хаос и облегчают поиск нужных данных, применяется следующий код:


    JS
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      function intersectSortedArrays(a, b) {
    let ai = 0, bi = 0;
    const intersection = [];

    while (ai < a.length && bi < b.length) {
      if (a[ai] < b[bi]) { ai++; }
      else if (a[ai] > b[bi]) { bi++; }
      else {
        intersection.push(a[ai]);
        ai++; bi++;
      }
    }
    return intersection;
  }

  • Устранение дубликатов: Set используется для устранения повторяющихся элементов в итоговом массиве.


    JS
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      const intersection = [...new Set(array1)].filter(value => array2.includes(value));

Производительность под лучами прожекторов

Если вы не уверены, какой подход способствует лучшей производительности, сравните варианты на jsperf.com/array-intersection-comparison, чтобы ваш код выполнялся максимально эффективно!

Визуализация

Массив A: [🍎, 🍌, 🍇, 🥭] Массив B: [🍌, 🥭, 🍉]

Представим фильтры A и B, где A пропускает [🍎, 🍌, 🍇, 🥭], а B пропускает [🍌, 🥭, 🍉].

Их пересечение: точка, где фильтры пересекаются, это [🍌, 🥭].

Наступает время визуализации: Результат: [🍌, 🥭]

Завершение: баланс между эффективностью и простотой

В поисках равновесия между производительностью и простотой необходимо определить, что важнее для вашего скрипта. Важно уметь достичь понятного и удобного в использовании кода, учитывая при этом ограничения совместимости.

Таким образом, выбирайте то решение, будь то однострочный вариант или развёрнутый подход с сортировкой, которое наиболее подходит для решения ваших задач.

Полезные материалы

  1. Array.prototype.filter() – JavaScript | MDN — подробное руководство по функции filter.
  2. Array.prototype.includes() – JavaScript | MDN — описание использования метода includes().
  3. Самый простой код для пересечения массивов в javascript – Stack Overflow — обсуждение методов пересечения, проверенное сообществом.
  4. Вычисление пересечения двух массивов в JavaScript – Stack Overflow — еще одна полезная дискуссия на тему пересечений.
  5. Спецификация языка ECMAScript 2015 – ECMA-262 6-е издание — официальная спецификация ES6 для объектов Set.
  6. Нахождение объединения и пересечения двух несортированных массивов – GeeksforGeeks — гайд по работе с объединением и пересечением массивов.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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