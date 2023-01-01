Простой алгоритм пересечения массивов на JavaScript

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Быстрый ответ

Пересечение двух массивов можно добиться всего одной строкой кода, применяя методы filter() и includes() . Это быстрый, актуальный и элегантный метод:

JS Скопировать код const intersection = array1.filter(value => array2.includes(value));

У нас filter() играет главную роль, итерируя через каждый элемент массива array1 . А includes() активно помогает, проверяя, содержит ли элемент массив array2 . В итоге получаем отлично отфильтрованный массив общих элементов!

Подробности происходящего за кулисами

Детально остановимся на основных актёрах нашего представления и рассмотрим альтернативы. Пройдемся по вопросам совместимости и оптимизации, а также обсудим нюансы работы с объектами.

Совместимость с браузерами и настройка производительности

Не все звезды исполняются одинаково хорошо в любых условиях. Если ES6 применяется неудачно, например метод includes не поддерживается, можно воспользоваться методом indexOf :

JS Скопировать код // подход живший ещё во времена ES5 const intersection = array1.filter(value => array2.indexOf(value) !== -1);

При работе с большими объемами данных использование Set может оказать влияние на производительность array2 :

JS Скопировать код // Set — технология, впечатляющая своим мастерством const setB = new Set(array2); const intersection = array1.filter(value => setB.has(value));

Взаимодействие объектов в массивах

Проявления особенностей объектов в массивах:

Затруднения при сравнении: includes() и indexOf() сравнивают объекты по ссылке, что иногда может вводить в заблуждение, поскольку фактическое содержимое объектов может быть идентичным.

JS Скопировать код const objectArray1 = [{ id: 1 }, { id: 2 }]; const objectArray2 = [{ id: 1 }, { id: 2 }]; const intersection = objectArray1.filter(obj => objectArray2.includes(obj)); // В результате получаем пустой массив [] Применяется метод some() для сравнения содержимого объектов:

JS Скопировать код const intersection = objectArray1.filter(obj1 => objectArray2.some(obj2 => obj1.id === obj2.id) );

Весь мир — сцена: альтернативы для поиска пересечений

Сортированные массивы : для сортированных массивов, которые исключают хаос и облегчают поиск нужных данных, применяется следующий код:

JS Скопировать код function intersectSortedArrays(a, b) { let ai = 0, bi = 0; const intersection = []; while (ai < a.length && bi < b.length) { if (a[ai] < b[bi]) { ai++; } else if (a[ai] > b[bi]) { bi++; } else { intersection.push(a[ai]); ai++; bi++; } } return intersection; }

Устранение дубликатов: Set используется для устранения повторяющихся элементов в итоговом массиве.

JS Скопировать код const intersection = [...new Set(array1)].filter(value => array2.includes(value));

Производительность под лучами прожекторов

Если вы не уверены, какой подход способствует лучшей производительности, сравните варианты на jsperf.com/array-intersection-comparison, чтобы ваш код выполнялся максимально эффективно!

Визуализация

Массив A: [🍎, 🍌, 🍇, 🥭] Массив B: [🍌, 🥭, 🍉]

Представим фильтры A и B, где A пропускает [🍎, 🍌, 🍇, 🥭], а B пропускает [🍌, 🥭, 🍉].

Их пересечение: точка, где фильтры пересекаются, это [🍌, 🥭].

Наступает время визуализации: Результат: [🍌, 🥭]

Завершение: баланс между эффективностью и простотой

В поисках равновесия между производительностью и простотой необходимо определить, что важнее для вашего скрипта. Важно уметь достичь понятного и удобного в использовании кода, учитывая при этом ограничения совместимости.

Таким образом, выбирайте то решение, будь то однострочный вариант или развёрнутый подход с сортировкой, которое наиболее подходит для решения ваших задач.

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