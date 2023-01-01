Применение нескольких CSS стилей через JavaScript одной строкой#Основы JavaScript #CSS и верстка #Работа с DOM
Быстрый ответ
Для одновременного присвоения нескольких CSS-свойств элементу произведите вызов метода Object.assign(), передав в него объект с нужными стилями для
element.style:
Object.assign(element.style, {
backgroundColor: 'blue', // обновляем фон до синего!
color: 'white', // делаем текст белым!
border: '1px solid black' // делаем черную границу!
});
Если хотите присвоить стили строкой, используйте свойство
cssText:
element.style.cssText = "background-color: blue; color: white; border: 1px solid black;";
Обратите внимание, это перезапишет текущие стили элемента!
Применение стилей через объект параметров
Сформируйте функцию для удобного применения стилей, которая будет принимать элемент и объект со стилями, динамически присваивая их:
function applyStyles(element, styles) {
Object.assign(element.style, styles); // прямое присвоение стилей
}
applyStyles(someElement, { // установка стилей для someElement
color: 'red', // делаем текст красным
fontSize: '16px', // увеличиваем размер текста
marginBottom: '10px' // добавляем отступ снизу
});
С помощью того функционала стилизация элементов становится простой и понятной, подобно примерке в магазине.
Последовательное обновление стилей без перезаписи!
К присвоению новых стилей без риска перезаписи текущих, пройдитесь по свойствам и присвойте каждому новое значение:
const styles = {
color: 'green', // зеленый не только для салата!
fontWeight: 'bold' // делаем текст жирным
};
for (const property in styles) {
element.style[property] = styles[property]; // обновляем каждый стиль поотдельности
}
Такой подход позволит сохранить стили, которые вы не хотите менять.
Визуализация
Процесс добавления CSS-стилей через JavaScript, можно описать как пополнение гардероба новыми вещами:
Шкаф (📄): [Пусто]
Добавляем стиль:
element.style.color = 'blue'; // 🔵 Синяя футболка
element.style.fontSize = '20px'; // 👖 Удобные брюки
element.style.border = '1px solid black'; // ⌚️ Стильные часы
Полный комплект:
📄👔👖👞: [🔵 Синяя футболка, 👖 Удобные брюки, ⌚️ Стильные часы]
С помощью некоторых манипуляций в JavaScript и CSS, элементы обретают новый вид, как будто они обновили свой гардероб.
Повышение удобочитаемости
Для обеспечения удобного чтения и отказа от конкатенации примените
cssText и шаблонные строки:
element.style.cssText = `
background-color: ${backgroundColor};
color: ${textColor};
border: ${borderWidth} solid ${borderColor};
`;
Этот подход удобен, когда значения CSS хранятся в переменных и необходимо гибко внедрить их в стили.
Предотвращение перезаписи стилей
Спользуясь
cssText, убедитесь, что вы добавляете, а не заменяете уже заданные стили:
const existingStyles = element.style.cssText;
element.style.cssText = `${existingStyles}; font-size: 18px;`; // Существующие стили сохранены!
Таким образом, вы оставите исходные стили элемента нетронутыми.
Рациональный выбор элементов
Для выбора DOM-элементов для их стилизации лучше всего используйте методы
querySelector и
querySelectorAll:
document.querySelector('.my-class').style.cssText += 'display: flex;'; // элементы с классом .my-class становятся гибко расположенными!
Такой подход является идеальным для работы со сложными селекторами и для стилизации группы элементов.
Высокая производительность и эффективность использования ресурсов!
Чтобы избежать повторного визуализации и потери быстродействия в DOM, усилийте эффективность, объединяя обновления стилей. Вместо того, чтобы устанавливать каждое свойство в отдельности, применяйте
cssText,
Object.assign, или объект параметров для одновременной установки нескольких стилей.
Полезные материалы
- HTMLElement: style property – Web APIs | MDN – Статья о том, как можно использовать свойство
styleдля установки CSS-стилей через JavaScript.
- JavaScript DOM CSS | W3Schools – Учебные материалы о том, как изменять CSS с помощью JavaScript через HTML DOM.
- How can I set multiple CSS styles in JavaScript? – Stack Overflow – Примеры и обсуждения на тему установки множества CSS-стилей.
- CSSStyleDeclaration – Web APIs | MDN – Информация о работе с CSS-свойствами через CSSStyleDeclaration API.
- Add Rules to Stylesheets with JavaScript | David Walsh Blog – Техники динамического изменения стилей с использованием JavaScript.
- Styles and classes | JavaScript.info – Руководство по изменению стилей с помощью JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик