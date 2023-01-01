Применение нескольких CSS стилей через JavaScript одной строкой

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Быстрый ответ

Для одновременного присвоения нескольких CSS-свойств элементу произведите вызов метода Object.assign(), передав в него объект с нужными стилями для element.style :

JS Скопировать код Object.assign(element.style, { backgroundColor: 'blue', // обновляем фон до синего! color: 'white', // делаем текст белым! border: '1px solid black' // делаем черную границу! });

Если хотите присвоить стили строкой, используйте свойство cssText :

JS Скопировать код element.style.cssText = "background-color: blue; color: white; border: 1px solid black;";

Обратите внимание, это перезапишет текущие стили элемента!

Применение стилей через объект параметров

Сформируйте функцию для удобного применения стилей, которая будет принимать элемент и объект со стилями, динамически присваивая их:

JS Скопировать код function applyStyles(element, styles) { Object.assign(element.style, styles); // прямое присвоение стилей } applyStyles(someElement, { // установка стилей для someElement color: 'red', // делаем текст красным fontSize: '16px', // увеличиваем размер текста marginBottom: '10px' // добавляем отступ снизу });

С помощью того функционала стилизация элементов становится простой и понятной, подобно примерке в магазине.

Последовательное обновление стилей без перезаписи!

К присвоению новых стилей без риска перезаписи текущих, пройдитесь по свойствам и присвойте каждому новое значение:

JS Скопировать код const styles = { color: 'green', // зеленый не только для салата! fontWeight: 'bold' // делаем текст жирным }; for (const property in styles) { element.style[property] = styles[property]; // обновляем каждый стиль поотдельности }

Такой подход позволит сохранить стили, которые вы не хотите менять.

Визуализация

Процесс добавления CSS-стилей через JavaScript, можно описать как пополнение гардероба новыми вещами:

Markdown Скопировать код Шкаф (📄): [Пусто]

Добавляем стиль:

JS Скопировать код element.style.color = 'blue'; // 🔵 Синяя футболка element.style.fontSize = '20px'; // 👖 Удобные брюки element.style.border = '1px solid black'; // ⌚️ Стильные часы

Полный комплект:

Markdown Скопировать код 📄👔👖👞: [🔵 Синяя футболка, 👖 Удобные брюки, ⌚️ Стильные часы]

С помощью некоторых манипуляций в JavaScript и CSS, элементы обретают новый вид, как будто они обновили свой гардероб.

Повышение удобочитаемости

Для обеспечения удобного чтения и отказа от конкатенации примените cssText и шаблонные строки:

JS Скопировать код element.style.cssText = ` background-color: ${backgroundColor}; color: ${textColor}; border: ${borderWidth} solid ${borderColor}; `;

Этот подход удобен, когда значения CSS хранятся в переменных и необходимо гибко внедрить их в стили.

Предотвращение перезаписи стилей

Спользуясь cssText , убедитесь, что вы добавляете, а не заменяете уже заданные стили:

JS Скопировать код const existingStyles = element.style.cssText; element.style.cssText = `${existingStyles}; font-size: 18px;`; // Существующие стили сохранены!

Таким образом, вы оставите исходные стили элемента нетронутыми.

Рациональный выбор элементов

Для выбора DOM-элементов для их стилизации лучше всего используйте методы querySelector и querySelectorAll :

JS Скопировать код document.querySelector('.my-class').style.cssText += 'display: flex;'; // элементы с классом .my-class становятся гибко расположенными!

Такой подход является идеальным для работы со сложными селекторами и для стилизации группы элементов.

Высокая производительность и эффективность использования ресурсов!

Чтобы избежать повторного визуализации и потери быстродействия в DOM, усилийте эффективность, объединяя обновления стилей. Вместо того, чтобы устанавливать каждое свойство в отдельности, применяйте cssText , Object.assign , или объект параметров для одновременной установки нескольких стилей.

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